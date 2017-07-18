 Нацполиция объявила о начале операции "Автобус" на Донетчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.
"Отработка проводится с целью стабилизации состояния аварийности на пассажирском транспорте и направлена на усиление контроля за безопасностью дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом", - сообщает полиция.
Сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность дорожного движения, будут уделять особое внимание выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта - как маршрутных транспортных средств, так и такси.
Правоохранители будут проверять наличие необходимых документов для перевозки пассажиров и фиксировать нарушения правил перевозки. Также будут проводиться встречи и беседы в трудовых коллективах автотранспортных предприятий.
Кроме того, полицейские будут организовывать дополнительные проверки технического состояния транспортных средств и контроль за техническим состоянием во время эксплуатации транспорта на линии, соблюдения пассажироперевозчиками требований законодательства по безопасности дорожного движения, организации прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей, отмечают в ГУ Нацполиции.
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Перевірки технічного стану громадського транспорту та їх водіїв повинно проводитись регулярно, а не в совкових традиціях, після оголошення "операції".
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приятно.
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