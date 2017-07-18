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Все про:безопасность (600) Нацполиция (8087) проверка (498) транспорт (1209) Донецкая область (4471)

 Нацполиция объявила о начале операции "Автобус" на Донетчине

В Донецкой области с 18 по 27 июля будет проводиться операция "Автобус" для повышения уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"Отработка проводится с целью стабилизации состояния аварийности на пассажирском транспорте и направлена на усиление контроля за безопасностью дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом", - сообщает полиция.

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Нацполиция объявила о начале операции Автобус на Донетчине 01

Как отмечается, главной целью отработки является повышение уровня безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок и недопущение травмирования пассажиров.

Сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность дорожного движения, будут уделять особое внимание выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта - как маршрутных транспортных средств, так и такси.

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Нацполиция объявила о начале операции Автобус на Донетчине 02


Правоохранители будут проверять наличие необходимых документов для перевозки пассажиров и фиксировать нарушения правил перевозки. Также будут проводиться встречи и беседы в трудовых коллективах автотранспортных предприятий.

Кроме того, полицейские будут организовывать дополнительные проверки технического состояния транспортных средств и контроль за техническим состоянием во время эксплуатации транспорта на линии, соблюдения пассажироперевозчиками требований законодательства по безопасности дорожного движения, организации прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей, отмечают в ГУ Нацполиции.

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))))))короче....комерсы от перевозок...готовьте баблос...скоро вас будут щипать))))
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будет проводиться операция "Автобус" - дай денег!
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Коли говорять про Реформи в поліції, а потім називають процедуру перевірки автобусів "операція "Автобус", стає зрозуміло, що реформа провалилась.
Перевірки технічного стану громадського транспорту та їх водіїв повинно проводитись регулярно, а не в совкових традиціях, після оголошення "операції".
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Лучше бы начали операцию - "малорос - получи в нос".
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Ето типа все кто не уверен не выезжайте сегодня на рейс ато мы вас оштрафуем...
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Хорошая штука лежачий полицейский - и скорость регулирует, и переехать
приятно.
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Прошлая операция "Лифт" была крайне успешной ))) Надеемся, на этот раз очередь Захарченко - его, судя по всему, в автобусе прокатят.
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