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 Швейцарец Гремингер официально стал главой ОБСЕ

обсе

Во вторник завершился "период тишины" и, поскольку возражений против предложенных в конце минувшей недели кандидатур на ключевые посты ни от одного из 57 государств-членом Организации по безопасности и сотрудничеству не поступило, назначения считаются состоявшимися.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщили из секретариата Организации.

Таким образом, генеральным секретарем организации стал швейцарец Томас Гремингер, главой Бюро по вопросам демократии и правам человека (БДИПЧ) - представительница Исландии Сольрун Гисладоттир, комиссаром до делам национальных меньшинств экс-генсекретарь ОБСЕ итальянец Ламберто Заньер, офис по вопросами свободы СМИ возглавит француз Арлем Дезир.

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"Я рад приветствовать Томаса Гремингера в качестве нового генерального секретаря", - заявил по этому поводу действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Он выразил уверенность, что опытный дипломат проявит свои таланты на благо организации.

Курц также приветствовал назначения руководителей трех офисов ОБСЕ, отметив их важность в укреплении мира, демократии и свобод на пространстве ОБСЕ.

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Как ранее сообщалось, в конце июня-начале июля ОБСЕ впервые в истории оказалась в "кадровом тупике", когда ее членам не удавалось достичь консенсуса относительно кандидатур на ключевые посты. Каденция генерального секретаря Заньера, который занимал этот пост два срока подряд (шесть лет) завершилась 30 июня и с тех пор должность оставалась вплоть до сегодняшнего дня вакантной.

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