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 Политика Украины
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 В отношении посетившей оккупированный Крым российской актрисы Гришаевой будем действовать по закону, - Госпогранслужба

крым одесса гришаева

В случае прибытия к украинской границе российской актрисы Нонны Гришаевой, Государственная пограничная служба Украины готова принимать решение о ее допуске "согласно действующему законодательству".

Об этом Крым.Реалии рассказал спикер ведомства Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы видели информацию в СМИ, приняли ее во внимание, со своей стороны вопрос изучаем…На данный момент мы уже запретили въезд в Украину более чем девяти десяткам, в первую очередь, российским публичным людям и артистам. Информация, которую мы собираем самостоятельно, помогает нам принять правильное решение", - отметил Слободян.

Одесское отделение Всеукраинского объединения "Свобода" 15 июля направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой. В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнительницу главной роли сериала "Каменская" не пустили в Украину из-за посещения Крыма

Нонна Гришаева также находится в базе лиц украинского сайта "Миротворец".

Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
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Як сказав колись кобздон, щодо заборони гастролей ОЕ на расіі :" Кормитесь у себя".
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"Понять, простить и пропустить"? По этому закону?
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Чем чаще будет звучать "по закону", тем ближе к правовому государству.
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Чому фСБУ досі
дозволяє рашистам та підхуйловникам виступати з концертами в Україні?

03.07.17 10:49

Российская
группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в
Киеве,https://censor.net.ua/photo_news/446271/rossiyiskaya_gruppa_anacondaz_vystupavshaya_v_okkupirovannom_krymu_spela_na_festivale_v_kieve_krymrealii

02.07.17
23:16

Певец из РФ Фомин на фестивале во Львове
назвал Крым российскимhttps://censor.net.ua/news/446236/pevets_iz_rf_fomin_na_festivale_vo_lvove_nazval_krym_rossiyiskim_video

У Вінниці концерт Потапа і Насті зустріли пікетом
 21.09.2016
http://misto.vn.ua/news/item/id/9672
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вот толька нєнада смешівать іскуства і палітіку, мішєбратья адинарот
---------------
з майбутнього інтервю нони запоребриковим смі
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Государственная пограничная служба Украины готова принимать решение о ее допуске "согласно действующему законодательству" , и дальше ,,,"Мы видели информацию в СМИ, приняли ее во внимание, со своей стороны вопрос изучаем(как обойти действующее законодательство) ,ибо действующее законодательство надо выполнять...
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Очуметь какие сроки рассмотрения.
Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 5,4 миллиона евро Нидерландам в качестве возмещения ущерба от задержания судна Greenpeace «Арктик Санрайз» в 2013 году. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, опубликованном во вторник, 18 июля
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Самое смешное, Гришаева родилась в УССР в Одессе. Небось теперь нужно ждать слезливое интервью - я гражданка России, но по духу украинка, и прочий бред.
Нехуй шастать, запроданцы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении посетившей оккупированный Крым российской актрисы Гришаевой будем действовать по закону, - Госпогранслужба
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