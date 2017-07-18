 В отношении посетившей оккупированный Крым российской актрисы Гришаевой будем действовать по закону, - Госпогранслужба

Об этом Крым.Реалии рассказал спикер ведомства Олег Слободян, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видели информацию в СМИ, приняли ее во внимание, со своей стороны вопрос изучаем…На данный момент мы уже запретили въезд в Украину более чем девяти десяткам, в первую очередь, российским публичным людям и артистам. Информация, которую мы собираем самостоятельно, помогает нам принять правильное решение", - отметил Слободян.
Одесское отделение Всеукраинского объединения "Свобода" 15 июля направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой. В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.
Нонна Гришаева также находится в базе лиц украинского сайта "Миротворец".
Госпогранслужба Украины с начала года выносит решения о запретах на посещение страны для тех российских артистов, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым.
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
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ну-ну...
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дозволяє рашистам та підхуйловникам виступати з концертами в Україні?
03.07.17 10:49
Российская
группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в
Киеве,https://censor.net.ua/photo_news/446271/rossiyiskaya_gruppa_anacondaz_vystupavshaya_v_okkupirovannom_krymu_spela_na_festivale_v_kieve_krymrealii
02.07.17
23:16
Певец из РФ Фомин на фестивале во Львове
назвал Крым российскимhttps://censor.net.ua/news/446236/pevets_iz_rf_fomin_na_festivale_vo_lvove_nazval_krym_rossiyiskim_video
У Вінниці концерт Потапа і Насті зустріли пікетом
21.09.2016
http://misto.vn.ua/news/item/id/9672
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з майбутнього інтервю нони запоребриковим смі
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Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 5,4 миллиона евро Нидерландам в качестве возмещения ущерба от задержания судна Greenpeace «Арктик Санрайз» в 2013 году. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, опубликованном во вторник, 18 июля
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Нехуй шастать, запроданцы.
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