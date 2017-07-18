 Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в столкновениях в Днепре 9 мая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство) в ближайшем времени прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что по результатам расследования уголовного производства по фактам событий 9 мая в Днепре, установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков.
Напомним, 7 июля 2017 года в Синельниковском районе Днепропетровской области задержали еще одного участника столкновений 9 мая в Днепре. Отмечено, что задержанный в течение двух месяцев находился в розыске.
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