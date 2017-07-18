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 Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в столкновениях в Днепре 9 мая

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Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в участии в массовых стычках в Днепре 9 мая 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство) в ближайшем времени прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что по результатам расследования уголовного производства по фактам событий 9 мая в Днепре, установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков.

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Напомним, 7 июля 2017 года в Синельниковском районе Днепропетровской области задержали еще одного участника столкновений 9 мая в Днепре. Отмечено, что задержанный в течение двух месяцев находился в розыске.

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Жодного "реформованого" аваковим поліцейського , котрий разом з "тітушками" бив ветеранів АТО в Дніпрі 9-го травня до сьогоднішнього дня не затримано.. Жодного..
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Вилкула задержали наконец то !!! Ведь все знают кто финансировал долбодятлов
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