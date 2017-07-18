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 Политика Украины
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 Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что заявление главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко о якобы учреждении на территории Украины "государства" с названием "Малороссия" вызвано предстоящей встречей ТКГ в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

Также читайте: "Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии"

"Террористов и психопатов не комментирую. Почему именно сейчас эти феерические заявления от главаря боевиков? Ну, может было жаркое воскресенье, возможно завезли традиционную российскую гуманитарку с традиционным русским продуктом и "вожди" перепили. Их заявления - вопрос к психиатрам и прокурорам, которые весь этот террористический бред должны собирать в одно дело о разжигании межнациональной розни, покушение на территориальную целостность страны. А суды - украинские и международные - выносить приговоры", - написала Геращенко.

"Но в этой суете террористов есть одно но. Они несамостоятельны. Даже когда пьяные. Они озвучивают то, что им написал в Кремль, что в их глупые головы вложил Кремль, который назначил их "вождями". "Новороссия", "Малороссия" - это "история", которую пишет Кремль, который в упор не видит Украину и бесится, что Украина была, есть и БУДЕТ", - подчеркнула нардеп.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук. ВИДЕО

"Почему именно сейчас эти очередные шизофренические заявления? Потому что завтра Минск, очередные встречи, и там ОРДЛО нужно отвлекать внимание от темы заложников, темы безопасности. Потому до конца июля должны состояться телефонные переговоры в нормандском формате - и Путину нужно поднимать ставки, продолжать свою циничную игру, что "нас там нет", "это молодые республики" и "покорённые народы Донбасса, с которыми Киеву надо вести прямой диалог", - отметила Геращенко.

Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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а заявление гройси по поводу Найема, что он агент кремля кому рассматривать?
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Плотва уступил дорогу в лифт своему коллеге.
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"Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам"
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При всей моей антипатии к прокурорам - за что им такое наказание?
Психиатры - другое дело. Это их работа. Клятва Гиппократа и всё такое.
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Война Малороссии с США за Аляску неизбежна. В Аляске столько всего можно порезать на металлолом.
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РадиоБабай‏ @radiobabay

Бабушка Захарченко заявила об открытии консульства Малороссии в Рейкьявике.
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вроде бред,а пуканы рвутся начиная с троллей,заканчивая кондитерами.
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Блин, дырявый Роман Кораблев!
Если это те учителя русского языка, что тебя ему учили, то одобряю!
Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 767
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ему кстати, не помешал бы учитель русского языка
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Ну про то, что это все гомерически смешно - я уж промолчу )))))
Нор пассаж о "их больше никто не видел", это ж прямая аллюзия то ли на рашку, то ли на ОРДЛО! Эти суки просто приписывают нам свои "достижения", твари отмороженные!!! Эти ублюдки ставят знак равенства между нами, собой и рашкой!!!!! Ну не ох _ _ _ шие ли животные, а?!!!!!!
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Ну, ирку тоже бы не мешало обследовать и тем и другим...
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РАБссия всегда делает ставку на малограмотных ишаков с времен дедушки чЛенина.Традиция такая у мацклюг
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добровольное народное рабство (днр)это путлеротсосная РАБссия в миниатюре,когда раб считает цепь и ошейник Кремля модным аксессуаром и даже наградой за выдачу гоффна на-гора...
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Я так понимаю, Захарченко не спросил разрешения у Плотницкого и самовольно включил "ЛНР" в состав Малороссии? Это что, гражданская война?)
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Вообщето он решил восстановить Королевство -Русь, поставить памятник в Донецке Королю Русов Даниле Галицкому, и войти под управление Львова.. Т.к.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко
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