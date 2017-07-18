 Заявление террористов о "Малороссии" нужно рассматривать психиатрам и прокурорам, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.
"Террористов и психопатов не комментирую. Почему именно сейчас эти феерические заявления от главаря боевиков? Ну, может было жаркое воскресенье, возможно завезли традиционную российскую гуманитарку с традиционным русским продуктом и "вожди" перепили. Их заявления - вопрос к психиатрам и прокурорам, которые весь этот террористический бред должны собирать в одно дело о разжигании межнациональной розни, покушение на территориальную целостность страны. А суды - украинские и международные - выносить приговоры", - написала Геращенко.
"Но в этой суете террористов есть одно но. Они несамостоятельны. Даже когда пьяные. Они озвучивают то, что им написал в Кремль, что в их глупые головы вложил Кремль, который назначил их "вождями". "Новороссия", "Малороссия" - это "история", которую пишет Кремль, который в упор не видит Украину и бесится, что Украина была, есть и БУДЕТ", - подчеркнула нардеп.
"Почему именно сейчас эти очередные шизофренические заявления? Потому что завтра Минск, очередные встречи, и там ОРДЛО нужно отвлекать внимание от темы заложников, темы безопасности. Потому до конца июля должны состояться телефонные переговоры в нормандском формате - и Путину нужно поднимать ставки, продолжать свою циничную игру, что "нас там нет", "это молодые республики" и "покорённые народы Донбасса, с которыми Киеву надо вести прямой диалог", - отметила Геращенко.
Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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При всей моей антипатии к прокурорам - за что им такое наказание?
Психиатры - другое дело. Это их работа. Клятва Гиппократа и всё такое.
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Бабушка Захарченко заявила об открытии консульства Малороссии в Рейкьявике.
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Если это те учителя русского языка, что тебя ему учили, то одобряю!
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Нор пассаж о "их больше никто не видел", это ж прямая аллюзия то ли на рашку, то ли на ОРДЛО! Эти суки просто приписывают нам свои "достижения", твари отмороженные!!! Эти ублюдки ставят знак равенства между нами, собой и рашкой!!!!! Ну не ох _ _ _ шие ли животные, а?!!!!!!
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