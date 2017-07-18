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 Чубаров: Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены

чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не оставляют надежды на прекращение аннексии Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал агентству Anadolu, добавив, что трагические события в истории крымскотатарского народа начались в 1783 году, когда Россия впервые оккупировала Крым.

"Для предотвращения новых трагических страниц в судьбах крымских татар необходимо, чтобы Россия безотлагательно покинула Крым. Либо Москва покинет Крым либо мы будем уничтожены", - заявил Чубаров.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "За 3 года 40 крымских татар похищены, 11 - убиты, 17 - арестованы, 64 ребенка остались без отцов": в Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар. ФОТОрепортаж

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что шаги в направлении возвращения Крыма в состав Украины продолжаются и на международном уровне.

"Крымские татары и народ Украины делают все для возвращения Крыма. Проблемы и боль крымских татар связаны с Россией. Мы делаем все для устранения российской аннексии. Другого выхода у нас попросту нет", - подчеркнул Чубаров.

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Как сообщается, политик дал высокую оценку позиции Анкары, поддерживающей территориальную целостность Украины.

"Позиция Анкары в регионе очень важна для Киева. Украина нуждается в Турции. Поэтому делается все возможное для углубления стратегического партнерства", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

При этом он отметил, что Анкара должна оказать поддержку Киеву, находящемуся "под огромным давлением Москвы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заселяет оккупированный Крым сотнями тысяч своих граждан, - Чубаров
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добре, щоби не тільки Анкара дала підтримку Україні, а й весь свідомий світ, що зрозумів що є хуйло!
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Вопрос к Чубарову,почему чеченцы защищали свою землю,а татары нет,200 лет Россия проводит геноцид татарского населения в Крыму и никакого сопротивления,как в Чечне нет,кто вам виноват?
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петя - брехун!!!
и ему глубоко насрать на татар-патриотов Укрины!!!!! А знаетете почему???? Вот именно!!!
Обещать - не жениться? Джевелин - нет, даже Тоу - нет, вообще ничего нет!!! Е*сь как хотите!!!МВФ нах послал - и правильно сделал - много воруете!!! 15мин пети с Трампом сравнить с 135мин с пуйлом? вы в своем уме? это как оргазм оленя!!! Где что-то реальное, кроме бесконечной брехни??? Шо,, Гонтарева сидит??? Или кто-то из януковощей???
ХВАТИТ П**ДЕТЬ!!!!
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Недавно Айдер Муджабаев замдиректор ATR ,заявлял,что крымские татары не участвовали ни в одном теракте вообще и против России,только мирные методы,результат такого сопротивления России заранее известен
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Звідки інфа що МВФ послав нас нах?Якщо не послав,то ти брехун якщо не більше.Ще й собі лайкнув.
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МВФ послал петю нах! до сентября! много воруете и нет никакой борьбы с коррупцией - главная аргументация!!!! Евсли до тя не дошло - кури ВВС и пр.!!!
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мацква сама непокинеть , если вы как коренной народ в этом не поможете , шото никто неслыхивал ни о потопленых судах , ни о пущеных под откос поездах .
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удав - да хотя бы какого нибудь московита подрезали бы на базаре... О поездах и речи не идет..
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НУ да хоть алкана заблудшего прикандычили бы .. ждут коли " бэндери " придут прогонять.
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Це не ті татари,вони з московії приїхали-у них менталітет кацапський.Там проти окупації 3,5 татарина,яких і пресують кацапи.
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каким боком кырымлы с мелкой вашей свинособачатине?
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Чубаров, неправильная постановка вопроса.

Либо Москва покинет Крым, либо крымские татары со товарищами ликвидируют Хуйлопию.

Карфаген должен пасть!
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Нет..., дело дохлое господин Чубаров - без силовых действий татар Крым ни кто не вернет... Порошенко за мирное решение, Меджлис за мирное решение..... Вот Чечня независимая по факту, выбрала военное решение... Или умираем и побеждаем, или покоряемся и тоже умираем - с рашкой по другому ни как... Подрежьте какого нибудь российского мента в Симферополе для начала...
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Прежде чем учить крымских татар правильным лозунгам нужно для начало самому освободится от внутреннего ига.
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мацкали с 1400 года по 1700 платили Дань Крымским Ханам.РАБссия рабы Крыма.Хан Девлет-Гирей был красава,сжёг Москву до тла
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С 1473 года по 1700 - й год Москва платила дань крымскому хану.
Всё началось с договора Ивана III c Менгли Гиреем.
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Чубаров: Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены
А чем же вы тогда думали, когда козломордые захватывали ваш дом? Что же вы тогда тихонько разбрелись по домам как крысы и только хвосты из нор выглядывали? Теперь оно то конечно... языком болтать, не в окопе воевать...
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А что могли сделать гражданские против зелёных человечков с пулемётами, ПРГ и на БТРах?
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Резали.Напиши в поиске-поножовщина в Симферополе.Только даты глянь.И имена.
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На этом всё было и построено уйлом. Если бы гражданские, они же МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, подняли мятеж против узурпации Крыма, а не сидели по норам, то была бы совсем другая картинка... и референдум бы выглядел для всего мира не в 146% ЗА...
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В Крыму было полно военных складов ,татары могли там достать любое вооружение- было бы желание,даже безоружным выйти в центр Симферополя на митинг во время захвата,но все сидели дома
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а чем им било воевать против танков?
Рошен их сдал, без боя
на Майдане тогда било не 300 000 человек, готових взять в руки оружие
почему не вооружили, почему не послали отстаивать Крим, а затеяли Донбас и увели туда добровольцев?
https://www.youtube.com/watch?v=QcikOcy7Ovc
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я понимаю,что у некоторых плохая память на даты...но так нагло втюхивать вранье о событиях трехгодичной давности ))))какой их рошен сдал если тогда еще не было выборов президента?В общем ваша хрень рассчитана только на подкацапников ,которых мозгами мама с папой обделили,т к бухали всю жизнь
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Чубаров: Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены

Либо Москва покинет Крым, либо Москва будет уничтожена.
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Крымские татары и народ Украины - ???? Это не одно и тоже ???Источник: https://censor.net.ua/n448262
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Крымские татары - часть народа Украины. Часть - не одно и тоже, что целое.
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Тогда почему не пишут Винницкие евреи ? Что за двойные стандарты ? Почему Гройсман украинец а Чубароа татарин ?
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Потому, что они сами себя так индентифицируют. Впрочем - уверен, что Гройсман определяет свою национальность в зависимости от ситуации.

Кроме того - Крымские татары или крымцы - это не "татары, которые проживают в Крыму" - это отдельный народ, не связанный с другими татарами, кроме как языковой группой. Жить они могут и в Виннице, и в Киеве - от этого они не станут "винницкими татарами" или "киевскими татарами".
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Гройсмана украинец еврейского происхождения,а по существу просто украинец,он на иврите не говорит,традиций не знает,только чернявый
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Это я не в курсе - кто там чего знает или нет.
А я в общем-то разъяснял товарищу, кто такие крымские татары.
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Крымские татары- тюркский народ,близкие ему народы- турки,татары,кумыки
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Думаете? на английском ваши слова весомее звучат?
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Да,английской вики я доверяю больше,чем вам
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крымские татары сами претендовали и претендуют так называться,про претензии винницких ,одесских,харьковских и т д евреев называться в честь городов,в которых они живут, я лично не слышала
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Да, уточню - Чубаров НЕ татарин - он крымец или крымский татарин.
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потому что крымскими татарами их слопатоеды назвали...а самоназвание у них кърымлы
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запасаюсь попкорном, авансов, крымским татарам, выданно много
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Это точно

Расположенный в Херсоне офис представительства президента Украины в Автономной Республике Крым был захвачен активистами Меджлиса.
Об этом в комментарии украинским СМИ заявила представитель президента Наталья Попович.
«...Захват произошел через парадный вход представительства, путем проникновения в фойе, с применением физической силы к работникам представительства, которые пытались пройти на рабочие места через парадный вход.
При этом входные двери Представительства при проникновении были сломаны, поврежден электромагнитный замок, что делает невозможным их автоматическое закрытие и осуществления автоматического открытия», - сообщила Попович.
По ее словам, от захвата всего помещения «злоумышленников остановили закрытые дополнительные двери, которые ведут из фойе к лестнице на третий этаж где, собственно, и расположено Представительство». Попович также добавила, что в адрес прокуратуры Херсонской области направлено заявление о совершении уголовного преступления
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В якій команді будите йти на вибори до ВР цього разу,що знов в "бпп"? - тоді за Крим забудьте.
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ИСЛАМ меняет людей. Один из самых опасных мафиози Италии принял Ислам ВИДЕО

Один из самых известных и опасных мафиози Италии Винс пережил 6 покушений на свою жизнь. В конце концов он пережил потерю сына.
В один из дней, после смерти сына в руки Винса попал перевод Корана. Прочитав Коран, под впечатлением его слов, он принял Ислам и стал Абдуссаламом ВИДЕО.
По милости Аллаха он стал причиной принятия Ислама некоторых его друзей, членов банды и его жены, которая пришла в Ислам через несколько месяцев после него.
Супруга Абдуссалама рассказала, что до принятия Ислама Винс изменял ей, пил и избивал ее, но после принятия Ислама он сильно изменился.
По словам Абдуссалама: «Ислам заставил меня родиться заново. И я не могу описать вам эту радость и чувство блаженства от принятия Ислама».
https://www.youtube.com/watch?v=cTjl6XyzYds
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На раисе белее половины населения исповедует ислам, который никак их не изменил. Так, что все разговоры о чудодействии учения Магомеда несколько преувеличены.
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та там загалом лише невеличка хірургична зміна...
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Християнство теж міняє людей у кращій бік. І буддизм, і іудаїзм... Будь яка релігія, якщо вона не є агресивною, йде на користь людині. І іслам теж
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ВВС США нанесли удар по Сирии

ВВС возглавляемой США международной коалиции новый удар по Сирии. Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 18 июля.

Отмечается, что удар был нанесен по окрестностям сирийского города Дейр-эз-Зор.

Однако в настоящее время неизвестно точное число погибших и пострадавших.
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Не думаю, що буде розумним татарам залишатись у Криму найблищим часом. Або, хоча б дітям і молодим жінкам, військовозабов"язаній молоді вважаю є сенс залишити окуповані території. Залишатись, це все одно, що добровільно піти у заручники до терористів, які не пов"язані жодними людськими законами. Як буде звільнений Крим - справа міжнародних зусиль. Сама Україна, а тим більш самі татари цього не зроблять. Але цього і не треба. Росія рано, чи пізніше піде у небуття. І, щоб прискорити цей час, краще не давати окупантам можливості вимусити шантажем частину татар перейти на свій бік, щоб тим послабити санкції. Якщо татари вийдуть з Криму, то санкції будуть тільки посилені. А вже у цивілізованому середовищі татари можуть розвивати власну національну структуру, що буде опікуватись справами татар. Чомусь я так думаю.
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Більш того, українцям треба допомога татар, щоб почистити українську владу від корупції. Так склалось, що татарське середовище меньш схильне до корупції, ніж українське, бо має імунітет від московських традицій. А буде Україна успішною, то щасливішими будуть усі громадяни країни, включно з татарами.
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офф топ
первый пошел...... Нидерланди решили попрактиковаться.....

рассея проиграла дело в Международном Морском трибунале
Там рассматривались события четырехлетней давности, когда спецслужбы в Арктике задержали судно организации «Гринпис» и 30 активистов. Теперь рассея должна выплатить Нидерландам более пяти миллионов евро.

это просто задержали, это даже не про боинг....... самое хорошее конечно впереди......
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Как то жалко выглядит Чубаров. Хотя бы сняли видик про Бахчисарай - это круто. Кацапы поодиночке очень беззащитны. Власти на них насрать. Поэтому начинать нужно с малого - унижать их и снимать на видио.Да и посмотрели бы на своих боевых единоверцев с террактами ,которые и Египет и Турцию зашугали. Кацапье бздливое.Перестало бы ездить отдыхать. Да и некацапье тоже. Там и кирдык экономике Гоблина. Да ,ваши чайханы тоже затухли бы. Но ,а как вы хотите освобождать без борьбы ? Без жертв не бывает. Или не морочьте голову,ища дураков кто вам его освободит и подарит потом,таким красивым. Кто возьмет ,того и будет. Аксиома.
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на что Чубаров рассчитывает? что ВСУ пойдут его Крым освобождать от русских, а татары, как всегда - за спинами женщин и детей? Будете уничтожены - и хрен с вами, за свободу надо бороться. И делать это самим, а не чужими руками, как вы это уже 3 года делаете, терпилы хреновы.
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Не могу не согласиться с комментаторами,которые стебутся над махатмагандийскими методами "сопротивления" татар.Но и про украинских партизан в Крыму я шо-то не слышал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧубаров: Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены
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