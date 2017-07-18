 Чубаров: Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены

Anadolu, добавив, что трагические события в истории крымскотатарского народа начались в 1783 году, когда Россия впервые оккупировала Крым.
"Для предотвращения новых трагических страниц в судьбах крымских татар необходимо, чтобы Россия безотлагательно покинула Крым. Либо Москва покинет Крым либо мы будем уничтожены", - заявил Чубаров.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что шаги в направлении возвращения Крыма в состав Украины продолжаются и на международном уровне.
"Крымские татары и народ Украины делают все для возвращения Крыма. Проблемы и боль крымских татар связаны с Россией. Мы делаем все для устранения российской аннексии. Другого выхода у нас попросту нет", - подчеркнул Чубаров.
Как сообщается, политик дал высокую оценку позиции Анкары, поддерживающей территориальную целостность Украины.
"Позиция Анкары в регионе очень важна для Киева. Украина нуждается в Турции. Поэтому делается все возможное для углубления стратегического партнерства", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
При этом он отметил, что Анкара должна оказать поддержку Киеву, находящемуся "под огромным давлением Москвы".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заселяет оккупированный Крым сотнями тысяч своих граждан, - Чубаров
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и ему глубоко насрать на татар-патриотов Укрины!!!!! А знаетете почему???? Вот именно!!!
Обещать - не жениться? Джевелин - нет, даже Тоу - нет, вообще ничего нет!!! Е*сь как хотите!!!МВФ нах послал - и правильно сделал - много воруете!!! 15мин пети с Трампом сравнить с 135мин с пуйлом? вы в своем уме? это как оргазм оленя!!! Где что-то реальное, кроме бесконечной брехни??? Шо,, Гонтарева сидит??? Или кто-то из януковощей???
ХВАТИТ П**ДЕТЬ!!!!
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Либо Москва покинет Крым, либо крымские татары со товарищами ликвидируют Хуйлопию.
Карфаген должен пасть!
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Всё началось с договора Ивана III c Менгли Гиреем.
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А чем же вы тогда думали, когда козломордые захватывали ваш дом? Что же вы тогда тихонько разбрелись по домам как крысы и только хвосты из нор выглядывали? Теперь оно то конечно... языком болтать, не в окопе воевать...
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Рошен их сдал, без боя
на Майдане тогда било не 300 000 человек, готових взять в руки оружие
почему не вооружили, почему не послали отстаивать Крим, а затеяли Донбас и увели туда добровольцев?
https://www.youtube.com/watch?v=QcikOcy7Ovc
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https://www.youtube.com/watch?v=bdlTQ1Uqq0M
у меня есть больше оснований верить Герою Украини Хмаре, Коханивскому или Скрябину, нежели продажним рошеновским шавкам
https://antikor.com.ua/articles/54590-stepan_hmara_ogolosiv_ostatochnij_virok_prorosijsjkomu_rehimu_poroshenka
https://antikor.com.ua/articles/20877-stepan_hmara_-_poroshenko_zradnik_podonok_ta_brehun
https://112.ua/video/stepan-hmara-eks-narodnyy-deputat-ukrainy-gost-112-ukraina-13112016-217531.html
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Либо Москва покинет Крым, либо Москва будет уничтожена.
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Кроме того - Крымские татары или крымцы - это не "татары, которые проживают в Крыму" - это отдельный народ, не связанный с другими татарами, кроме как языковой группой. Жить они могут и в Виннице, и в Киеве - от этого они не станут "винницкими татарами" или "киевскими татарами".
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А я в общем-то разъяснял товарищу, кто такие крымские татары.
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Расположенный в Херсоне офис представительства президента Украины в Автономной Республике Крым был захвачен активистами Меджлиса.
Об этом в комментарии украинским СМИ заявила представитель президента Наталья Попович.
«...Захват произошел через парадный вход представительства, путем проникновения в фойе, с применением физической силы к работникам представительства, которые пытались пройти на рабочие места через парадный вход.
При этом входные двери Представительства при проникновении были сломаны, поврежден электромагнитный замок, что делает невозможным их автоматическое закрытие и осуществления автоматического открытия», - сообщила Попович.
По ее словам, от захвата всего помещения «злоумышленников остановили закрытые дополнительные двери, которые ведут из фойе к лестнице на третий этаж где, собственно, и расположено Представительство». Попович также добавила, что в адрес прокуратуры Херсонской области направлено заявление о совершении уголовного преступления
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Один из самых известных и опасных мафиози Италии Винс пережил 6 покушений на свою жизнь. В конце концов он пережил потерю сына.
В один из дней, после смерти сына в руки Винса попал перевод Корана. Прочитав Коран, под впечатлением его слов, он принял Ислам и стал Абдуссаламом ВИДЕО.
По милости Аллаха он стал причиной принятия Ислама некоторых его друзей, членов банды и его жены, которая пришла в Ислам через несколько месяцев после него.
Супруга Абдуссалама рассказала, что до принятия Ислама Винс изменял ей, пил и избивал ее, но после принятия Ислама он сильно изменился.
По словам Абдуссалама: «Ислам заставил меня родиться заново. И я не могу описать вам эту радость и чувство блаженства от принятия Ислама».
https://www.youtube.com/watch?v=cTjl6XyzYds
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ВВС возглавляемой США международной коалиции новый удар по Сирии. Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 18 июля.
Отмечается, что удар был нанесен по окрестностям сирийского города Дейр-эз-Зор.
Однако в настоящее время неизвестно точное число погибших и пострадавших.
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первый пошел...... Нидерланди решили попрактиковаться.....
рассея проиграла дело в Международном Морском трибунале
Там рассматривались события четырехлетней давности, когда спецслужбы в Арктике задержали судно организации «Гринпис» и 30 активистов. Теперь рассея должна выплатить Нидерландам более пяти миллионов евро.
это просто задержали, это даже не про боинг....... самое хорошее конечно впереди......
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