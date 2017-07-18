 Суд оккупантов приговорил севастопольца за посты в соцсетях к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, – СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 18 июля сообщает крымский пропагандистский ресурс "Крыминформ" со ссылкой на сообщение Федеральной службы безопасности России.
"Приговором Первомайского районного суда России по республике Крым Минасов Э.А. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к наказанию в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении ФСБ.
По данным ФСБ, с марта по октябрь 2016 года "Минасов неоднократно распространял в социальных сетях материалы экстремистской направленности". О каких именно публикациях идет речь, в российском силовом ведомстве не уточнили.
Сообщается, что российские следователи возбудили и расследовали шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Приговор суда оккупантов вступил в силу.
После российской оккупации в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
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