EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  1180  19
Все про:пожар (3352) самолет (2200) Черногория (104) Гройсман (3180)

 Гройсман поручил направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в ликвидации лесных пожаров

самолет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Также читайте: Черногория запретила въезд 149 гражданам России и Украины из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе

Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории поручил ГСЧС оказать необходимую помощь правительству Черногории и направить в страну украинский пожарный самолет Ан-32П. Запрос от Черногории поступил 18 июля.

"Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров - в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории", - цитирует пресс-служба поручение В.Гройсмана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лесные пожары в Херсонской области вызваны умышленными поджогами, - председатель ОГА Гордеев

Напомним, в центральной Черногории и отдельных районах побережья Адриатического моря бушуют лесные пожары. Огнем охвачены два крупных очага в центре страны. В частности, пожары вблизи черногорской столицы Подгорице продолжаются с прошлой недели.

Всего с начала лета в Черногории зафиксировано уже около 500 лесных пожаров.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодец,но в Херсонской области леса то же горят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саме дивне, що наче нема чому, а щороку палають!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пожежники стверджують, що причина цьогорічних пожеж на Херсонщині навмисні підпали.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, раньше в Черногории тоже такие масштабные пожары были или они разгулялись только в этом году после решения Черногории послать рашу подальше?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Сибири сгорело уже сотни домов,пожарь охватил 1 млн.га лесов,плешивый спаси
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому для гасіння пожеж в Україні не використовується ця техніка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скрізь,хто проти хуйла,теракти та підпали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помочь другим в тяжелой ситуации это не пиар.
Пиар это летать со стерхами, фоткатся с тиграми и типа доставать амфоры со дна моря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украине в 2014 целый ряд стран помогал безвозмездно,не нужно быть жлобами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Русня мстить, що не вдалося із Чорногорії зробити записний аеродром-країну переворотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати Украина имеет Договора и Черногорией и Хорватией о братской помощи в случае Чрезвычайной ситуации.вы против братской помощи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсмана правильно поступил,Черногория маленькая страна,все население меньше Одессы
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в ликвидации лесных пожаров
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти