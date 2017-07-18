 Гройсман поручил направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в ликвидации лесных пожаров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Гройсман в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории поручил ГСЧС оказать необходимую помощь правительству Черногории и направить в страну украинский пожарный самолет Ан-32П. Запрос от Черногории поступил 18 июля.
"Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров - в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории", - цитирует пресс-служба поручение В.Гройсмана.
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Пиар это летать со стерхами, фоткатся с тиграми и типа доставать амфоры со дна моря.
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