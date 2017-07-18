 Суд отсрочил слушание по иску Коломойского к НБУ и Кабмину о неправомерности национализации ПриватБанка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принято в ответ на соответствующее ходатайство ФГВФЛ, представитель которого заявил, что Фонд гарантирования до настоящего времени не получил ни копии искового заявления, ни постановления об открытии судебного производства.
"Мы узнали о том, что сегодня будет слушание из реестра. Поэтому у нас есть ходатайство об объявлении перерыва в предварительном судебном заседании", - сказал представитель ФГВФЛ.
Суд заслушал другие стороны и согласился удовлетворить ходатайство Фонда.
Во время заседания судья не уточнил дату следующего слушания.
Как сообщил управляющий партнер юрфирмы "Астерс" Алексей Дидковский, который представлял в суде Нацбанк, претензии истцов, хотя и не были заслушаны во время заседания, в целом сводятся к доказательству неправомерности действий НБУ, а потом ФГВФЛ и Министерства финансов, относительно национализации ПриватБанка.
Представитель НБУ считает претензии истца надуманными.
"Есть обращение бывших акционеров о необходимой поддержке банка - письмо от 16 декабря (письмо бывших акционеров премьер-министру - ИФ) - где это четко и однозначно сформулировано, что и было потом проведено НБУ", - объяснил Дидковский.
Как уточнил представитель НБУ, всего в настоящее зарегистрировано около 75 исков бывших собственников ПриватБанка, или связанных с ними лиц, к НБУ и другим госорганам. Вместе с тем, добавил он, эта цифра постоянно растет и вскоре может превысить 100.
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кто поверит решению продажного суда подконтрольногахметову и порошенке ?
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Когда пишут, что выплатить все с банка вкладчикам 90 миллиардов, А ВБУХАЛИ УЖЕ 180 МИЛЛИАРДОВ. Плюс еще суды разные.
Это блин идиотизм, и пирамиды, которых Мир не видал!!!
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