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 Политика Украины, Экономика
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 Суд отсрочил слушание по иску Коломойского к НБУ и Кабмину о неправомерности национализации ПриватБанка

приватбанк

Окружной административный суд Киева во время заседания во вторник отстрочил слушание по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о признании противоправным и отмене решения о национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Соответствующее решение принято в ответ на соответствующее ходатайство ФГВФЛ, представитель которого заявил, что Фонд гарантирования до настоящего времени не получил ни копии искового заявления, ни постановления об открытии судебного производства.

"Мы узнали о том, что сегодня будет слушание из реестра. Поэтому у нас есть ходатайство об объявлении перерыва в предварительном судебном заседании", - сказал представитель ФГВФЛ.

Суд заслушал другие стороны и согласился удовлетворить ходатайство Фонда.

Во время заседания судья не уточнил дату следующего слушания.

Как сообщил управляющий партнер юрфирмы "Астерс" Алексей Дидковский, который представлял в суде Нацбанк, претензии истцов, хотя и не были заслушаны во время заседания, в целом сводятся к доказательству неправомерности действий НБУ, а потом ФГВФЛ и Министерства финансов, относительно национализации ПриватБанка.

Представитель НБУ считает претензии истца надуманными.

"Есть обращение бывших акционеров о необходимой поддержке банка - письмо от 16 декабря (письмо бывших акционеров премьер-министру - ИФ) - где это четко и однозначно сформулировано, что и было потом проведено НБУ", - объяснил Дидковский.

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Как уточнил представитель НБУ, всего в настоящее зарегистрировано около 75 исков бывших собственников ПриватБанка, или связанных с ними лиц, к НБУ и другим госорганам. Вместе с тем, добавил он, эта цифра постоянно растет и вскоре может превысить 100.
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каламойский враг Украинского Народа хочет ублюдок опять отжать приватбанк у Народа .
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а почему суд в Украине ?
кто поверит решению продажного суда подконтрольногахметову и порошенке ?
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Что-то я думаю, что этот банк нам обойдется в два бюджета страны.
Когда пишут, что выплатить все с банка вкладчикам 90 миллиардов, А ВБУХАЛИ УЖЕ 180 МИЛЛИАРДОВ. Плюс еще суды разные.
Это блин идиотизм, и пирамиды, которых Мир не видал!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отсрочил слушание по иску Коломойского к НБУ и Кабмину о неправомерности национализации ПриватБанка
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