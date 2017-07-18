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 Экономика, Общество
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Все про:авиасообщение (336) лоукост (47)

 Испанский лоукост Vueling продлил полеты в Киев и на зимний сезон

самолет

Испанский лоукост Vueling продлит выполнение рейсов Барселона-Киев на зимний период

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает avianews.com со ссылкой на расписание авиаперевозчика.

Полеты с наступлением зимней навигации будут выполняться по сокращенному графику - два раза в неделю (один раз в неделю в январе), в то время как сейчас лоукост летает из Барселоны в киевский аэропорт Жуляны четыре раза в неделю.

Испанский лоукост открыл полеты из Барселоны в Киев в 2013 году. Рейсы выполнялись на сезонной основе в летний период. Также авиаперевозчик выполнял единичные рейсы в период новогодних каникул. В 2016 году Vueling начал летать один раз в неделю в аэропорт Жуляны из Рима.

Компания является дочерней структурой группы International Airlines Group, в которую входят British Airways и Iberia.

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І де в новині любителі дешевих квитків? Чи тут зраду відкопати важко?
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Замечательный лоукост! 400 евро до Аликанте из Киева в одну сторону без багажа, тариф Бейсик!
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Тю...а почему оно с такими тарифами лоукостом считается?
На Туркиш эйрлайнз с багажом в Нью-Йорк и обратно за $1000 можно слетать.
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Потому что это именно лоукост. Хочешь сэкономить, выбирай тариф без багажа и возможности сдать и поменять билет. Например тариф Exelence с багажом и возможностью смены рейса вообще 570 евро. Даже, если за ранее брать, все равно дешевле 200 евро сложно найти.
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За 570 евро можно Люфтганзой до Штатов долететь, эти ваши экселенсы совсем сдвинулись по фазе?
Ну а возможность сдать или поменять билет весьма условна - там столько наотнимают при сдаче, что реально возвращают всего ничего.
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Вуолинг - испанский лоукост. Был раз случай, когда на Вуалинге было даже дороже, чем на основной компании Иберия! Один раз возвращал, точнее менял на более позднюю дату, практически без доплат и потерь.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИспанский лоукост Vueling продлил полеты в Киев и на зимний сезон
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