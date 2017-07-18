 Испанский лоукост Vueling продлил полеты в Киев и на зимний сезон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает avianews.com со ссылкой на расписание авиаперевозчика.
Полеты с наступлением зимней навигации будут выполняться по сокращенному графику - два раза в неделю (один раз в неделю в январе), в то время как сейчас лоукост летает из Барселоны в киевский аэропорт Жуляны четыре раза в неделю.
Испанский лоукост открыл полеты из Барселоны в Киев в 2013 году. Рейсы выполнялись на сезонной основе в летний период. Также авиаперевозчик выполнял единичные рейсы в период новогодних каникул. В 2016 году Vueling начал летать один раз в неделю в аэропорт Жуляны из Рима.
Компания является дочерней структурой группы International Airlines Group, в которую входят British Airways и Iberia.
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На Туркиш эйрлайнз с багажом в Нью-Йорк и обратно за $1000 можно слетать.
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Ну а возможность сдать или поменять билет весьма условна - там столько наотнимают при сдаче, что реально возвращают всего ничего.
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