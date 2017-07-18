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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2636) визит (2230) Киев (17649) Лукашенко (1647) Семашко (3)

 Лукашенко посетит Киев через два дня, - вице-премьер Беларуси Семашко

лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет с официальным визитом в Украину на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

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"Через два дня будет официальный визит нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", - сказал он.

Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между Президентами.
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учитывая его национальность, он может только привезти краденых лошадей
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Лука Мудіщев, дворянин,тобто дворова шавка *уйла!!!)))
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чего это лукашенке понадобилось в украине накануне совместных с балалаечниками учений? може должность какого губернатора себе пробивает на всякий случай?
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Чё понадобилось, чё понадобилось?
По-поводу волынской резни едет уточнить. Раз уж всё равно выяснилось, что она была в Хатыни, то может какую компенсацию можно будет получить. А то не понятно!
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А рассказать ему,что после российских учений дни Белоруссии как самостоятельного государства закончатся...
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а нафиг он тут нужен? пускай с хуйлом продолжает в десны.
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Нах. ты тут нужен подстилка Хуйловская. Особенно после маразма на день так называемой независимости, совместным парадом с окупантами.
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Накормить и в больничку,зачем Дейва Гаана угробил сволоч,или на концерт Депеш Мод в Киеве посмотреть раз в Минске не срослось.
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Нечего в Киев ездить, теперь Донецк - столица! - а Шурик Захараст - император ******россии. ЗІ *-любая буква из алфавита.
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Три общеизвестных буквы...в общеизвестной последовательности подойдут лучше всего....
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наверное про славянское братство будет втирать...
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Там уже картоху копать пора.. а оно куда то ехать собралось....лопату в зубы и на поле....
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Станислав Шушкевич был в белорашке когда то начальник,умный и толковый мужик
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да. Мы тогда усиленными темпами шли в ЕС и НАТО, происходил процесс национального возрождения
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зачем приглашать?
они и так регулярно общаются в режиме видеоконференции
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Минск порожняк не гонит

Госкомвоенпром провел испытание танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода.

Т-72БМЭ способен уничтожить любую цель на дальности до 5,5 километра. Скорострельность 125-мм пушки достигает 8 выстр./мин. благодаря применению автомата заряжания.
По сравнению с предыдущими модификациями увеличилась точность поражения целей благодаря установке оптико-электронной системы управления огнем «Эсса-72У».

Датчики, установленные на танке, следят за ветром, атмосферным давлением, температурой, отслеживают тангаж, положение орудия и температуру заряда. Наличие тепловизора позволяет поражать цели в любую погоду и время суток на дальности до 3500 м.

Наличие дополнительных противокумулятивных решеток и экранов с блоками динамической брони повышают защиту от РПГ и ПТУР в 1,5-1,8 раза. Т-72БМЭ защищен от химического, биологического оружия, а также радиоактивных веществ. Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя...
Лукашенко посетит Киев через два дня, - вице-премьер Беларуси Семашко - Цензор.НЕТ 5323
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отходняк готовит!!! после учений прибежит к нам прятаться!!
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надо заслать Мосийчука чтоби плюнул в рожу єтой хуйловской портянке
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Лука 20 лет рулит страной. И вместо того чтобы развивать экономику Беларусии, лег под Рашку, лижет Путлеру задницу, не забывая периодически подвякнуть Западу. Лицемер.
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А ёпнутый ещё и у папок!
И потом интервью раздаёт, про то, что яго не наклоняць, и кто з их з яйцами, на его взгляд, а кто без яйцев.
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Як зазвичай візти президентів готуютбся близьео 2-3 місяців. А тут... Я так думаю, що Петро Олексійовмч визвав сашку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко посетит Киев через два дня, - вице-премьер Беларуси Семашко
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