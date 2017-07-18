 Лукашенко посетит Киев через два дня, - вице-премьер Беларуси Семашко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сообщил на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
"Через два дня будет официальный визит нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", - сказал он.
Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между Президентами.
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По-поводу волынской резни едет уточнить. Раз уж всё равно выяснилось, что она была в Хатыни, то может какую компенсацию можно будет получить. А то не понятно!
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да. Мы тогда усиленными темпами шли в ЕС и НАТО, происходил процесс национального возрождения
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они и так регулярно общаются в режиме видеоконференции
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Госкомвоенпром провел испытание танка Т-72БМЭ, созданного специалистами 140-го бронетанкового завода.
Т-72БМЭ способен уничтожить любую цель на дальности до 5,5 километра. Скорострельность 125-мм пушки достигает 8 выстр./мин. благодаря применению автомата заряжания.
По сравнению с предыдущими модификациями увеличилась точность поражения целей благодаря установке оптико-электронной системы управления огнем «Эсса-72У».
Датчики, установленные на танке, следят за ветром, атмосферным давлением, температурой, отслеживают тангаж, положение орудия и температуру заряда. Наличие тепловизора позволяет поражать цели в любую погоду и время суток на дальности до 3500 м.
Наличие дополнительных противокумулятивных решеток и экранов с блоками динамической брони повышают защиту от РПГ и ПТУР в 1,5-1,8 раза. Т-72БМЭ защищен от химического, биологического оружия, а также радиоактивных веществ. Еще одной особенностью танка стало наличие вспомогательного дизельного двигателя...
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И потом интервью раздаёт, про то, что яго не наклоняць, и кто з их з яйцами, на его взгляд, а кто без яйцев.
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