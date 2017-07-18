 Украина направила в Совет Европы официальную позицию по блокированию российских сайтов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Агрессия Российской Федерации и вызовы, с которыми сталкивается Украина в отношении территориальной целостности, требуют соответствующих мер. Такие ресурсы, как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", уже давно используются российскими спецслужбами в качестве инструментов в так называемой гибридной войне", - говорится в письме украинской стороны, размещенном на платформе Совета Европы по безопасности журналистов.
В документе также отмечается, что разведывательные органы РФ используют частную почту и другую конфиденциальную информацию пользователей российских интернет-ресурсов, чтобы манипулировать общественным мнением путем дезинформации, пропаганды и информационных атак.
Украинская сторона также указала на то, что РФ посредством доступа российских компаний к украинским информационным и телекоммуникационным системам может осуществлять подрывную и разведывательную деятельность.
"Блокирование доступа к некоторым российским интернет-ресурсам является исключительно вопросом национальной безопасности и не направлено на подавление свободы слова в Украине. … Поэтому решение, принятое украинскими властями, является адекватным ответом на угрозу информационной безопасности государства и граждан", - уточняется в письме.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".
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на кацапії 77 тисяч сайтів залочене - мовчать холопи....
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