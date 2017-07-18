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 Политика Украины
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 Украина направила в Совет Европы официальную позицию по блокированию российских сайтов

яндекс

Украина направила в Совет Европы письмо, в котором изложила официальную позицию относительно блокирования российских интернет-сайтов, таких как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", и внедрения экономических санкций против компаний из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Агрессия Российской Федерации и вызовы, с которыми сталкивается Украина в отношении территориальной целостности, требуют соответствующих мер. Такие ресурсы, как Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", уже давно используются российскими спецслужбами в качестве инструментов в так называемой гибридной войне", - говорится в письме украинской стороны, размещенном на платформе Совета Европы по безопасности журналистов.

В документе также отмечается, что разведывательные органы РФ используют частную почту и другую конфиденциальную информацию пользователей российских интернет-ресурсов, чтобы манипулировать общественным мнением путем дезинформации, пропаганды и информационных атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы использовали "ВКонтакте" и "Одноклассники" в период подготовки ко вторжению в Украину, - СБУ

Украинская сторона также указала на то, что РФ посредством доступа российских компаний к украинским информационным и телекоммуникационным системам может осуществлять подрывную и разведывательную деятельность.

"Блокирование доступа к некоторым российским интернет-ресурсам является исключительно вопросом национальной безопасности и не направлено на подавление свободы слова в Украине. … Поэтому решение, принятое украинскими властями, является адекватным ответом на угрозу информационной безопасности государства и граждан", - уточняется в письме.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российских социальных сетей. Согласно указу Президента №133/2017, ограничительные санкции предусматривают запрет Интернет-провайдерам предоставлять услуги по доступу к ресурсам Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний - разработчиков антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".
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То і добре, що відправили- тепер ЕС може спокійнісінько "озаботиться"!
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Ты не понял. Запретили украинцам, кацапам то чего? Как юзали, так и юзают. Украинцы тоже юзают, но с прокси, ВПНами... скорость в разы меньше, кино качать долго.
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і воно оті гівнокласники та вкалтакті потрібні? єдине, що - карти яндексу інколи виручають, але це не настільки принципово.
на кацапії 77 тисяч сайтів залочене - мовчать холопи....
https://reestr.rublacklist.net
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Запретили не украинцам, а в Украине, не зависимо от национальности. Мне лично пох.., я этими говносервисами практически не пользовался, и зайти на какой-нибудь ВКлоаке могу в любой момент, только оно мне и нахрен не нужно. Зато теперь если еще и в остальной Европе эту срань заблокируют, то отвалится основная часть европейских русскоязычных пользователей. Соответственно рашка потеряет кучу бабла и их пропагандонские интернет-ресурсы перестанут пользоваться популярностью.
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Правильно Украина сделала. А Европа только и знает перед Путлером на задних лапках ходить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина направила в Совет Европы официальную позицию по блокированию российских сайтов
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