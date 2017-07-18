 НАТО намерен начать второй этап сотрудничества с Украиной по кибербезопасности, - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Я могу назвать общую сумму, которая была собрана в трастовом фонде - это 1 млн 50 тыс. евро. Эти средства были использованы. Но в них входит и оплата услуг экспертов, которые проводили анализ потребностей", - сказала она.
Вице-премьер отметила, что средства были собраны в трастовый фонде для Украины для обеспечения ее потребностей в сфере кибербезопасности, который курирует Румыния.
"Мы подошли к завершению первого этапа работы фонда. В ходе заседания комиссии Украина-НАТО 10 июля страны-члены Альянса высказали готовность перейти ко второму этапу функционирования фонда", - сказала он.
По словам Климпуш-Цинцадзе, теперь Украина, а именно Служба безопасности Украины как орган, ответственный за сотрудничество с этим фондом, должна провести оценку своих потребностей в сфере кибербезопасности.
"А потом страна, ответственная за этот фонд (Румыния. - Ред.), будет осуществлять координацию с другими странами для реализации совместно обозначенной задачи", - сказала вице-премьер.
Она добавила, что ранее весь этот процесс занял год, однако сейчас, учитывая уже имеющийся опыт, должен пойти быстрее.
Вице-премьер подчеркнула, что между Украиной и НАТО ведется активное сотрудничество в сфере кибербезопасности: "Штаб-квартира НАТО пригласила наших специалистов этой сферы для ознакомления с системой киберзащиты и обмена опытом".
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