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 "Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии"

франция

Франция призывает Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной "ДНР" относительно установления нового государства под названием "Малороссия".

Об этом заявили во вторник в МИД Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Инициатива Захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов

"Мы призываем Россию осудить этот факт, который представляет собой нарушение Минских соглашений и предательство духа переговоров в нормандском формате", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "Франция остается привержена принципу полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе

В МИД Франции также призвали Россию "усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту".

Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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Лікарі занадто серйозно віднеслись до слів душевнохворого.
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Лично я жду комментариев от Лондона, захар едва туда не дошел.
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А сенс?)
Рашка може що завгодно сказать- бреше як дише!
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"предательство духа переговоров" - кто такой дух переговоров??? чё за божество?? я всегда думал что это спёртый воздух от ватных переживаний в комнате для переговоров.....
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- Что-то психов развелось.
- Ну да, их сейчас как грибов. И что-то мне подсказывает, что это как-то взаимосвязано...
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А че эта, оно сразу о восстановлении срусской империи не заявило?
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По историческим границам в КНР должны входить не только Алтайский и Красноярский край, но также весь Урал, Забайкалье и Московская область.
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Об исторических границах расскажи китайцам, там кстати 75 млн официальных геев, что соответствует количеству самцов из поголовья кацапоидов. Бажаю успіхів!
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А они не входят. Вот ведь незадача какая. И даже от Донецкой и Луганской области в "Новороссию" входит примерно по 1/3.
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В УКРАИНЕ ОРУДУЕТ ТУКА... РАЗДЕЛИТЕЛЬ КОПАНОК...
СЛАВА АНДРЮ!!!!
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"предательство духа переговоров" , а ты что подумал????
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Пушко-Цымбуляк - воровка в администрации туки. клименко петя купил 3 квартиры и дом в администрации туки - МАЯЧНЯ? ТЫ КТО ТОГДА САШОК??? ПИШЕШЬ РИДНОЮ МОВОЮ - ПОНЯТНО НО...!!!
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, АНДРЮ...
ТВОЙ "назвавший себя твоим другом" ТУКА - НЫНЧЕ РАТУЕТ ЗА РАЗДЕЛ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ...
МАЛО ЕМУ КОНТРАБАСА...
ШИРКА НЫНЧЕ ДОРОГАЯ...
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...у Шурика рефлекторно сжались булки, а перед глазами открылась дверь лифта, в которую в тот же миг с ветерком влетел толстый и лохматый, как борода беременного Бородая шмель...
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Там уже и так что-то создано, а вот как они назовут, зачем столько воплей на такую ерунду.
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А то Вы не знаете- ДНР, ЛНР с рашистскими рублями и своими местными конторами. А будет Малоросия, недоросия - это их выпендреж.
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Ну не издевайтесь, съездите туда - узнаете, а то прям как СБУ.
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Я значно гірший. Створювати щось і "лягати під когось"-це різні речі. Розрізняйте.
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Какая разница уже, как их будут называть и кто их "сотворил". Они оккупированы.
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А як правда може подобатися чи не подобатися?
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Ляльковода прохати осудити свою ляльку? Це нормально?
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Срочно! Заражение почвы ядохимикатами в Донецке, уже дает о себе знать. Особо пострадавший накануне ел помидоры в теплице...
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...«Всплыли» подробности обысков у Фирташа в Вене"Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии" - Цензор.НЕТ 8560
«Всплыли» подробности обысков у Фирташа в ВенеВ сети «вспыли» подробности обысков, которые были проведены пару месяцев назад в Вене у олигарха Дмитрия Фирташа по требованию немецкой полиции.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Представители СМИ заявили, что Дмитрий Фирташ подкупал немецкую полицию и государственных служащих. Они отметили, что у олигарха был посредник, бывший агент «Stasi», уроженка Лейпцига, некая «Нина». Журналисты также выяснили, что она вела подробные записи о его действиях.Именно ей от Дмитрия Фирташа поступило 750 тысяч евро. Целью олигарха было «достать» документы Федерального бюро расследований, чтобы избежать выдачи в США. 200 тысяч евро было зачислено криминальному комиссару из Мекленбург-Передней Померании из отдела по борьбе с левым и правым экстремизмом, еще 91 тысяча евро ушла на то, чтобы «проплатить» работников Министерства внутренних дел Австрии и контртеррористических отделов.https://antikor.com.ua/articles/180276-vsplyli_podrobnosti_obyskov_u_firtasha_v_vene
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Макрон распереживался? Он же думал-думал и придумал выдать боевикам украинские документы, а тут новый облом.
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Шо дети.. Из достижений французов уважаю только французский поцелуй и круасанчики. Не, мало их ещё по Ниццам давили.
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Псков Новгород,это и вся РАБссыя,остальное строил хан Батый и хан Менгу Тимур с братанами
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осудить может и не осудят, но кипятком посцут. ибо не осознают, но в подсознательном у них уже вертится, шо будущее сегодняшняй вяликой хуйлороссии - только завтрашняя малороссия )) где то в старинных рамках старых мацковских болот. клоун не хило вангонул - задев этот глубокий слой ))). но слово не воробей - вылетело. и теперь нетрудно предугадать, как оно отзовётся, проделав путь в сознание ))))). так шо фсё нормально.
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Для начала не пробовал историю почитать? Даже советскую. Кто на честь своего сына Льва в своем княжестве построил город и назвал по имени сына? Или это лишнее? Штампы дешевые пропагандонские намного легче, без труда, легко и ненавязчиво ложаться в пустую черепную коробку?
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Чем лугандончанам не нравится теперешнее название - ОТСОС? Емко, отражающе суть населения и легко узнаваемо без подсказок.
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Дивує лише наївність французів... Та кожен школяр в Україні давно вже знає, що вірити Хуйло - себе не поважати..😕😕😕
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А про то что "правительство малороссии" не признает долги царского правительства "правительства новоросии" петушиный король заявлял?
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НовоОтсоссия МракоБессия РАБссия звучит поэтично и красиво
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И как теперь понимать заяву Макрона об "альтернативы минску не существует"?
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Стоит ли вообще серьезно воспринимать высеры террористов? какая разница как тррористы себя называют, хоть наполеонами, их нужно молча только уничтожать.
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Повесил на стену картину Ильи Репина Бурлаки на Волге,заходит сосед и спрашивает : че за хмыри лямку тянут?говорю вчера купил себе новых рабов,буду из Омерики баржы не нефтянные по Волге таскать
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К стати, вот чего думаю, хоть и не по теме, но близко. Вот если будет ЧМ 2018 на болоте кикиморном, то чего вы думаете они там на открытие придумают? Я вот вангую, что соорудят макет Рейхстага и будут его показательно брать, танки там, красная армия все дела... Ахаха
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А тепер задамо собі питання, чому саме росію закликають виступить з осудом заяви терориста? Чи не являється це міжнародним визнанням участі росії в тероризмі на сході України? Здається, що так воно і є. А якщо так, то як повинна вести себе Україна в такий ситуації? Звичайно першим повинно бути оголошення Лугандонії окупованими росією територіями. Або територіями захопленими проросійськими терористами. І тут, як кажуть, для росії " хрін редьки не солодший" - або ви окупанти, або поплічники терористів.
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Сегодня все мировые СМИ обсуждают только 1 новость!

Создание нового государства малороссии!!!!
Трамп уже звонил захарченко и спрашивал как получить новый паспорт. Меркель и Макрон в шоке. Не знают уходить им или остаться.
Индекс доу джонсона упал. APPLE тоже сдаёт позиции. Акции малороссии выходят на 1 место в мире.
Украинцы массово бегут в посольства малороссии на получении паспорта молодой и перспективной республики! О Сингапуре все забыли...
Плотницкий срочно едет в Донецк (Мировая столица) с просьбой назначить его хотя бы министром в новом государстве....
Другие новости из нашей психбольницы вы можете посмотреть в 19:00 по малороссийскому телевидению. Оставайтесь с нами.
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Да и высер у него какой-то слабенький получился.
Даже до конца дня не хватило поржать над придурком.
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Чего такой кипиш по поводу высера какого-то куска говна?!!
Кто, вернее что это такое заХерченко???
Это тот бандит, которого донецким терпилам подсунул Хуйло управлять зоной 404?
Народ, будьте умнее. Вы же не собираетесь обсуждать смысловые составляющие гавканья собаки или хрюканья свиньи.
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Кадыров вон совсем съехал, замочу в сортире и поставлю раком весь мир.два брата акробата
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К чему это словоблудие, много чего в Лугодонии базарят, не стоит реагировать. Лучше бы Европа санкции ужесточила, но ведь не хочет, предпочитает выражать озабоченность.
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С другой стороны раз лугандон исчез, то и исчезли и все обязательства по Минскам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии"
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