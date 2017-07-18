 "Предательство духа переговоров в нормандском формате", - МИД Франции призвал Россию осудить решение о создании "Малороссии"

Об этом заявили во вторник в МИД Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы призываем Россию осудить этот факт, который представляет собой нарушение Минских соглашений и предательство духа переговоров в нормандском формате", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что "Франция остается привержена принципу полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах".
В МИД Франции также призвали Россию "усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту".
Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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Рашка може що завгодно сказать- бреше як дише!
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- Ну да, их сейчас как грибов. И что-то мне подсказывает, что это как-то взаимосвязано...
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СЛАВА АНДРЮ!!!!
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ТВОЙ "назвавший себя твоим другом" ТУКА - НЫНЧЕ РАТУЕТ ЗА РАЗДЕЛ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ...
МАЛО ЕМУ КОНТРАБАСА...
ШИРКА НЫНЧЕ ДОРОГАЯ...
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«Всплыли» подробности обысков у Фирташа в ВенеВ сети «вспыли» подробности обысков, которые были проведены пару месяцев назад в Вене у олигарха Дмитрия Фирташа по требованию немецкой полиции.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Представители СМИ заявили, что Дмитрий Фирташ подкупал немецкую полицию и государственных служащих. Они отметили, что у олигарха был посредник, бывший агент «Stasi», уроженка Лейпцига, некая «Нина». Журналисты также выяснили, что она вела подробные записи о его действиях.Именно ей от Дмитрия Фирташа поступило 750 тысяч евро. Целью олигарха было «достать» документы Федерального бюро расследований, чтобы избежать выдачи в США. 200 тысяч евро было зачислено криминальному комиссару из Мекленбург-Передней Померании из отдела по борьбе с левым и правым экстремизмом, еще 91 тысяча евро ушла на то, чтобы «проплатить» работников Министерства внутренних дел Австрии и контртеррористических отделов.https://antikor.com.ua/articles/180276-vsplyli_podrobnosti_obyskov_u_firtasha_v_vene
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царского правительства"правительства новоросии" петушиный король заявлял?
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Создание нового государства малороссии!!!!
Трамп уже звонил захарченко и спрашивал как получить новый паспорт. Меркель и Макрон в шоке. Не знают уходить им или остаться.
Индекс доу джонсона упал. APPLE тоже сдаёт позиции. Акции малороссии выходят на 1 место в мире.
Украинцы массово бегут в посольства малороссии на получении паспорта молодой и перспективной республики! О Сингапуре все забыли...
Плотницкий срочно едет в Донецк (Мировая столица) с просьбой назначить его хотя бы министром в новом государстве....
Другие новости из нашей психбольницы вы можете посмотреть в 19:00 по малороссийскому телевидению. Оставайтесь с нами.
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Даже до конца дня не хватило поржать над придурком.
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Кто, вернее что это такое заХерченко???
Это тот бандит, которого донецким терпилам подсунул Хуйло управлять зоной 404?
Народ, будьте умнее. Вы же не собираетесь обсуждать смысловые составляющие гавканья собаки или хрюканья свиньи.
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