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 Политика Украины
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 Если Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП

розенблат

Прокуратура не сможет ничего сделать, если нардеп Борислав Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства на период следствия.

Об этом прокурор САП Владимир Кривенко сообщил журналисту Цензор.НЕТ.

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"Поскольку Рада не дала согласия на его задержание или арест, мы ничего не сможем сделать. Если нарушит обязательства, то же самое... Осенью мы можем повторно обратиться за разрешением в Верховную Раду, но это сомнительно", - сказал Кривенко.

Как известно, прокуратура ходатайствует о мере пресечения для Розенблата в виде залога в 10 млн грн. Также САП требует, чтобы Розенблат носил электронный браслет, сдал загранпаспорта, являлся к следователю и не общался с другими фигурантами дела.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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это о чем млять? и наухо она тогда нужна такая беззубая....
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Эдак, милейший, вы договоритесь до того, что вам такое государство не нужно
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Милейший. Ты вдумайся в эту статью просто. ВДУМАЙСЯ. Плач Ярославны в Путивле!!!!!!!!!!
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Сенсации не случилось, нас снова на----ли. Расходимся...
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Ясно! Тоесть когда он хрен на всех положит, то будет на коне.
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Согласен, это же НАРОДНЫЙ депутат, кто то ( ...) за них голосовал, выбирал, наслаждайтесь.
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Таки да, не мы первые, ни нами закончится. Вот только за страну, за детей, за парней, что на Майдане погибли обидно.
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Кому обидно! Ты же видишь что делается даже у нас на Цензор Нет.
ВСЯ ШВАЛЬ РИГОШОКОЛАДНАЯ ВЫЛЕЗЛА КАК РЖАВЩИНА В НАРУЖУ.
Они суки сидели и тихонько присматривались, а потом увидели, что им все позволено
и начали наглеть в наглую. НАДО ЭТУ СВОЛОЧЬ ОБРАТНО НА МЕСТО СТАВИТЬ!!
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Пусть вылазит, их удел шоколадный цех вылизывать, кто за 30 сребреников, кто по слабоумию. А нам, а особенно нашей молодежи вперед идти, подальше от совка, в Европу.
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Причина этой коллизии заключается лишь в одном - хитрожопая власть придумала в нарушение здравого смысла и Конституции делить представления на снятие неприкосновенности на 3 составляющих: привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест. Если бы наперсточники голосовали все одним представлением, то никаких бы проблем не было.
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Были бы, онищенко, клюев, новинский, мосийчук тому яркое подтверждение. Пока у власти ворье, основатели пр, проблемы для народа и безнаказанность для кровосись останутся.
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Я говорю о конкретной юридической проблеме - искусственное деление представления на 3 части приводит к невозможности использования института залога в уголовном праве.
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Я прекрасно понимаю, что Вы хотите сказать. Но главная проблема не в законе, который можно и нужно изменить, а в тех, кто не хочет эти законы менять.
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Ну не совсем так Николай! Мы же не думали , что нас в четыре раза нае........
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Гриша, лично я в этом был уверен. Потому и не голосовал, ни за одну из нынешних представителей зрады. На них клейма негде ставить, а народ их к "корыту" принес и положил, а главную свинью, даже не принес, оставил, как представителя папэрэдников. Вот и имеем, что имеем.(с)
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А может Николай мы не правильно делаем? Наши голоса пошли этим подонкам!
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Главное, Гриша, сделать правильные выводы, в будущем и прекратить гопак на граблях.
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а ШО? взраде,до голосования указать на "тонкий ньюанс"..язік в ш*пу затянуло?
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"...у прокуратуры нет возможностей реагировать..."
Ну как нет, как? А вечером около подъезда по хомуре?
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Ну нет у вас методов,против болека розэнбляда!
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Ну чому ГПУ нічого не зможе?..... Луцик відразу кладе свій мандат на стіл, а вся прокурорська братва пише явку з повиною і в собачу буду розенблята на постійне місце праці...😕😕😕
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Мы все в патовой ситуации.Главная наша проблема-коррупция во власти.Главный законодательный орган страны, который должен совершить революционный прорыв в борьбе с коррупцией сам является её воплощением и прогнил до мозга костей.Чтобы изменить систему выборов и привести в парламент достойных и честных людей, нужно менять законодательство и опять-таки теми, кто в этом менее всего заинтересован.Замкнутый круг.Народ их даже по мусоркам распихать пока не может, ибо в стране-война, и кацапский агрессор мигом использует любые волнения в стране на свою корысть, а ватной нечисти в Украине, как на дворовой собаке блох.Что делать??? А хрен его знает.Мочить кацапов побыстрее в лугандоне и начать наводить порядок.
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Черте что, почему-то Рада решает виновен человек или нет!!! Хотя это должен делать суд, а прокуратура провести следствие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП
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