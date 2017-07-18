 Если Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП

Об этом прокурор САП Владимир Кривенко сообщил журналисту Цензор.НЕТ.
"Поскольку Рада не дала согласия на его задержание или арест, мы ничего не сможем сделать. Если нарушит обязательства, то же самое... Осенью мы можем повторно обратиться за разрешением в Верховную Раду, но это сомнительно", - сказал Кривенко.
Как известно, прокуратура ходатайствует о мере пресечения для Розенблата в виде залога в 10 млн грн. Также САП требует, чтобы Розенблат носил электронный браслет, сдал загранпаспорта, являлся к следователю и не общался с другими фигурантами дела.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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ВСЯ ШВАЛЬ РИГОШОКОЛАДНАЯ ВЫЛЕЗЛА КАК РЖАВЩИНА В НАРУЖУ.
Они суки сидели и тихонько присматривались, а потом увидели, что им все позволено
и начали наглеть в наглую. НАДО ЭТУ СВОЛОЧЬ ОБРАТНО НА МЕСТО СТАВИТЬ!!
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Ну как нет, как? А вечером около подъезда по хомуре?
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