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Все про:судебная реформа (578) Высший совет правосудия (69)

 Высший совет правосудия рекомендует Порошенко назначить 20 судей

совет высший правосудия

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту о назначении 20 судей на должности в местных судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП в Фейсбуке.

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В частности, ВСП рекомендует назначить:

Головань Оксану - на должность судьи окружного административного суда города Киева;

Посохова Ивана - на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской области;

Романчук Руслану - на должность судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Бабко Валерию - на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;

Кухар Марину - на должность судьи Харьковского окружного административного суда;

Шейко Татьяну - на должность судьи окружного административного суда города Киева;

Гомельчука Сергея - на должность судьи Херсонского окружного административного суда;

Байталюка Владимира - на должность судьи хозяйственного суда Черновицкой области;

Гордейчук Ирину - на должность судьи Ривненского городского суда Ривненской области;

Дубановскую Ирину - на должность судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Красоты Александра - на должность судьи хозяйственного суда Днепропетровской области;

Череповского Евгения - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Черникову Ангелину - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Шинкареву Ирину - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Баранюка Андрея - на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

Миринович Ульяну - на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

Некрасова Олега - на должность судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска;

Стойко Виталия - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Чопко Юрия - на должность судьи хозяйственного суда Тернопольской области;

Юлдашева Алексея - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области.

В то же время, Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов о внесении представления Президенту о назначении Натальи Величко на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области.

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