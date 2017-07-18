 Высший совет правосудия рекомендует Порошенко назначить 20 судей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП в Фейсбуке.
В частности, ВСП рекомендует назначить:
Головань Оксану - на должность судьи окружного административного суда города Киева;
Посохова Ивана - на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской области;
Романчук Руслану - на должность судьи Винницкого городского суда Винницкой области;
Бабко Валерию - на должность судьи Деснянского районного суда города Киева;
Кухар Марину - на должность судьи Харьковского окружного административного суда;
Шейко Татьяну - на должность судьи окружного административного суда города Киева;
Гомельчука Сергея - на должность судьи Херсонского окружного административного суда;
Байталюка Владимира - на должность судьи хозяйственного суда Черновицкой области;
Гордейчук Ирину - на должность судьи Ривненского городского суда Ривненской области;
Дубановскую Ирину - на должность судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
Красоты Александра - на должность судьи хозяйственного суда Днепропетровской области;
Череповского Евгения - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Черникову Ангелину - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Шинкареву Ирину - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Баранюка Андрея - на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;
Миринович Ульяну - на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;
Некрасова Олега - на должность судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска;
Стойко Виталия - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;
Чопко Юрия - на должность судьи хозяйственного суда Тернопольской области;
Юлдашева Алексея - на должность судьи хозяйственного суда Запорожской области.
В то же время, Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов о внесении представления Президенту о назначении Натальи Величко на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области.
16 0
Под влиянием выводов общественного совета добропорядочности ряд кандидатов на должность судей Верховного суда прекратили участие в конкурсе, - Маселко(26)
"Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать": в Польше провели акции против судебной реформы. ФОТОрепортаж(25)
Пока длится судебная реформа, на приватизацию в Украине будут распространяться нормы английского права, – Гройсман(48)
Гройсман: Мы полностью сформировали антикоррупционное законодательство(119)
Коррупция и слабая судебная система, - посол Нидерландов о ключевых преградах для инвестиций в Украину(101)
Рада должна принять процессуальные нормы для обеспечения работы нового Верховного суда, - Порошенко(26)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума