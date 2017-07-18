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 Политика Украины
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 Инициатива Захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов

грызлов

Объявленное главарем террористов Александром Захарченко создание "Малороссии" не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов сказал журналистам во вторник.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - заявил он.

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"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - отметил Грызлов.

Кроме того, он считает, что эта инициатива является ответом на "провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков".

Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".

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Куриный клоун обосрался перед паханом хуйлом?
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Инициатива Захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов - Цензор.НЕТ 1450Дмитро Корчинський
48 хв. ·

Браття й сестри, навіщо ви повторюєте, тиражуєте, обсмоктуєте маячню московської маріонетки в окупованому Донецьку?
Я розумію орган ЛГБТ спільноти "українську" правду, яка присвятила словам цього злочинця аж кілька повідомлень, вона пропагує його, як сексуально близького.
А вам те навіщо?

Жодні слова, жодна думка жодного з командирів українських добровольців, волонтерів, комбатів не викликала у вас такого лихоманливого бажання цитувати й обговорювати. Ви навіть не знаєте імен більшості тих видатних воїнів і організаторів війська, які щодня наближають нашу перемогу на фронті.
Натомість ви чудово орієнтуєтеся у фауні окупованих територій.
Виправляйтеся швидше й в подальшому не грішіть!
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Инициатива захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов - ну так убейте его об стену, трудно что ли.....
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Жителей оккупированного Россией полуострова Крым предупредили о сильном землетрясении.

О возможном стихийном бедствии сообщило РЕН ТВ, ссылаясь на МЧС.

Отмечается, что сильные толчки могут произойти в Черном море в районе Ялты, на расстоянии 30 км от берега.

Руководитель государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым заявил, что землетрясение может произойти в течение суток, начиная с 18 июля.
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Гомосексуалист Грызлов высказался о психически больном курином фюрере
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СКАЗКА О ХУЙЛЕ.

Жило было хуйло..

Еще не так давно никто не знал, что оно хуйло, а звали его просто, Владимиром.

Но уже тогда можно было догадаться.. дело в том, что служил Хуйло мусором. не простым мусором, а элитным. Но мусором. А службу нес Хуйло на Орде огромной, где практически невозможно быть мусором и не быть хуйлом.

Нес Хуйло службу исправно, за что князь питерский взял его в свою свиту, ну, чемоданы за князем носить, номера в отеле заказывать, и для другой работы полезной. И все бы ничего, но занедужил царь на Орде.. Устал, затосковал, а поскольку не имел сына (страшное проклятие для царя и державы), решил даровать царство кому-нить симпатичному и хорошо воспитанному..

И приглянулся ему Хуйло, да и бояре насоветовали, молодой мол, перспективный, грамоте обученный, а что мусор, так оно и хорошо, за порядком будет следить в царстве, да в дела боярские лезть не будет. На том царь и порешил, ну, и даровал хуйлу свое царство.

Бояре, вроде, довольны, Орда, само-собой, довольна. Но Хуйло-то мусором был не простым, а как мы уже говорили, элитным.. и начал Хуйло такое хуевертить, что ни в сказке сказать, ни пером описать..

начал Хуйло стабильность стабилизировать..

Как следствие, смута началась в царстве недетская.. Народ кавказский, крохотный, но непокорный, давно смуту на Орде сеял.. А хотел, всего-то, жить на своей земле как сам считает нужным.. Но был объявлен народ тот врагом вездесущим и дохляк со всего царства Хуйло на него повесил.. а потом дома мужицкие взрываться по всему царству чего-то начали, мусоров стало в царстве видимо-невидимо и стали мусора те по Орде аки бояре ходить да мужичье непослушное воспитывать..

Долго-ли, коротко-ли стабильность стабилизировалась, но воспитали мусора мужичье в итоге.. А для закрепления стабильности послал Хуйло карателей своих на народ непокорный, и был расстрелян народ кавказский карателями хуйловыми из градов, и полегли стар и млад под градом тем. Не пощадили каратели ни дитя малого, ни животины неразумной.. Но нашелся в народе том богатырь бородатый, на вид туповатый, который поубивал других богатырей народа того кавказского и заключил с Хуйлом договор о любви вечной, за что получил в собственность побитый народ кавказский, двенадцать мешков нефте-золота каждый год и титул великого князя. Объявил тот богатырь Хуйла пабедителем всемогущим, и славить Хуйла начал исправно, и славить Хуйла начали мусора, и славить Хуйла начала вся Орда, как пабедителя великого всех врагов нехороших..

Пора было бы соседним народам задуматься, а не хуйло ли Ордою правит? Но не заметили за своими проблемами горя народа непокорного в глубине Орды огромной.. за что позже устыдились многие..

И вот стабилизировал Хуйло стабильность в царстве. Торговал Хуйло недрами земными. Имел Хуйло царство свое потихоньку, и царство его отвечало ему взаимностью.. Все были довольны, но скучно стало Хуйлу..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнициатива Захарченко о "Малороссии" не вписывается в минский процесс, - Грызлов
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