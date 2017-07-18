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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Шенген (144) Климпуш-Цинцадзе (170)

 Хотим начать диалог о включении Украины в Шенгенскую зону, - Климпуш-Цинцадзе

шенген

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что одной из предстоящих задач Киева является начало переговоров о вхождении Украины в Шенгенскую зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Одна из задач, которую мы для себя ставим, - это начало диалога относительно приобщения Украины к Шенгенской зоне", - сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также, по ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг - в Украину.

При этом вице-премьер не считает необходимым вести переговоры по либерализации условий движения рабочей силы и считает более важным, сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.

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Напомним, что Шенгенская зона - это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
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Да, аннексирована одна часть территории, оккупирована другая, на линиях разграничения контрабанда носится - в шенгенскую зону она переговоры начинает, ага.
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какой то стране контрабанда помешала развиваться?в корее та же ситуация-оккупирована часть территории,в наличии коррупция-это им помешало стать высокоразвитой страной?а западная германия до кончины совка...а япония ?
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и правильно...чем больше сейчас сделаем-тем легче будет в будущем.
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