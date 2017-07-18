 Хотим начать диалог о включении Украины в Шенгенскую зону, - Климпуш-Цинцадзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Одна из задач, которую мы для себя ставим, - это начало диалога относительно приобщения Украины к Шенгенской зоне", - сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Также, по ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг - в Украину.
При этом вице-премьер не считает необходимым вести переговоры по либерализации условий движения рабочей силы и считает более важным, сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.
Напомним, что Шенгенская зона - это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
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