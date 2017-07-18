 Хотим начать диалог о включении Украины в Шенгенскую зону, - Климпуш-Цинцадзе

Как сообщает

, об этом сказала она в интервью агентству "

".

"Одна из задач, которую мы для себя ставим, - это начало диалога относительно приобщения Украины к Шенгенской зоне", - сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также, по ее словам, необходимо вести переговоры о "дорожных картах" по либерализации доступа украинских услуг на рынок ЕС и их услуг - в Украину.

При этом вице-премьер не считает необходимым вести переговоры по либерализации условий движения рабочей силы и считает более важным, сосредоточится на создании возможностей для реализации граждан Украины на родине.