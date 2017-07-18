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 Журналист Асеев (Васин), захваченный в оккупированном Донецке, может не дожить до обмена, - Союз журналистов

асеев васин

Национальный союз журналистов Украины отмечает, что состояние здоровья арестованного в Донецке журналиста Станислава Асеева вызывает тревогу - он может не дожить до обмена пленными.

Об этом шла речь во время встречи секретаря НСЖУ Лины Кущ с председателем общественной организации "Группа "Патриот" (Центр освобождения заложников) Олегом Котенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что Станислав Асеев действительно арестован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР" и подозревается в шпионаже. Уголовную статью ему сразу предъявили. Изъяли телефон и вычислили людей, которые с ним общались. Они также были задержаны. Кое-кого уже отпустили, других - нет", - рассказал Котенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние журналиста Асеева (Васина) плохое, его подвергали пыткам в "МГБ ДНР", - волонтер

Волонтер предполагает, что задержанного журналиста пытают, вынуждая оговорить себя и других людей. И этим объясняются противоречивые сообщения на сайтах, подконтрольных так называемой "власти ДНР", где Станислава Асеева якобы объявили пропавшим без вести. В то же время Amnesty International со ссылкой на собственные источники в Донецке сообщила об аресте журналиста.

"Его могли сильно пытать, и мы опасаемся, что состояние заложника сейчас очень плохое. По этой причине его не показывают, ссылаются, якобы его у них нет. Не хочу предполагать самое худшее. Поэтому нужно настаивать, чтобы "ДНР" разыскала и показала Станислава, чтобы мы убедились, что он действительно жив. Неважно, что он будет говорить на видео: понятно, что от него будут требовать сказать то, что выгодно той стороне. Но главное - пусть покажут заложника. Или покажут человеку, которому мы доверяем: это может быть мать или другой родственник", - добавил волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувший донецкий журналист Асеев удерживается боевиками "ДНР", - Amnesty International

Связь с донецким блогером и журналистом Станиславом Асеевым исчезла в начале июня. Первым об исчезновении Асеева сообщил экс-депутат Егор Фирсов. По его словам, в группировке "ДНР" родственникам Станислава Асеева не дают информации о его местонахождении.





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И что вы намекаете? Обменять его на Агеева? А )(уй вам. Идите ловите кацапских журнашлюх сажайте их в подвалы и обменивайте.
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куди дивиться світове суспільство _ чому не піддадуть жорсткій критиці терористичне угрупування яке насильниицьким шляхом захопило і утримує владу і територію з населенням
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жало парня, но многих пленных тоже не по головке гладят. Освобождать всех или хотя бы по сроку давности и физсостояния После гади верить никому не хочется, хотя ей то я и не верила.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖурналист Асеев (Васин), захваченный в оккупированном Донецке, может не дожить до обмена, - Союз журналистов
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