 Журналист Асеев (Васин), захваченный в оккупированном Донецке, может не дожить до обмена, - Союз журналистов

Об этом шла речь во время встречи секретаря НСЖУ Лины Кущ с председателем общественной организации "Группа "Патриот" (Центр освобождения заложников) Олегом Котенко, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что Станислав Асеев действительно арестован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР" и подозревается в шпионаже. Уголовную статью ему сразу предъявили. Изъяли телефон и вычислили людей, которые с ним общались. Они также были задержаны. Кое-кого уже отпустили, других - нет", - рассказал Котенко.Волонтер предполагает, что задержанного журналиста пытают, вынуждая оговорить себя и других людей. И этим объясняются противоречивые сообщения на сайтах, подконтрольных так называемой "власти ДНР", где Станислава Асеева якобы объявили пропавшим без вести. В то же время Amnesty International со ссылкой на собственные источники в Донецке сообщила об аресте журналиста."Его могли сильно пытать, и мы опасаемся, что состояние заложника сейчас очень плохое. По этой причине его не показывают, ссылаются, якобы его у них нет. Не хочу предполагать самое худшее. Поэтому нужно настаивать, чтобы "ДНР" разыскала и показала Станислава, чтобы мы убедились, что он действительно жив. Неважно, что он будет говорить на видео: понятно, что от него будут требовать сказать то, что выгодно той стороне. Но главное - пусть покажут заложника. Или покажут человеку, которому мы доверяем: это может быть мать или другой родственник", - добавил волонтер.Связь с донецким блогером и журналистом Станиславом Асеевым исчезла в начале июня. Первым об исчезновении Асеева сообщил экс-депутат Егор Фирсов. По его словам, в группировке "ДНР" родственникам Станислава Асеева не дают информации о его местонахождении.