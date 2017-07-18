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 Политика Украины
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Все про:Краматорск (2143) Мариуполь (4112) Донецкая область (4468) Тука (496)

 Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части

тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что можно было бы рассмотреть вопрос о разделении Донецкой области на две части с административными центрами в Краматорске и Мариуполе.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Наиболее оптимальный вариант для Украины и всего мира - прекращение существования РФ как государства, в таком виде, как сейчас, - Тука

"Возможно даже, с точки зрения менеджмента, я бы рассматривал целесообразность (или нецелесообразность) разделения Донецкой ВГА на две части. Сейчас на Донбассе существует два мощных административных центра - Краматорск и Мариуполь. Географически они очень удалены друг от друга. Поэтому осуществлять постоянное руководство такими большими, но удаленными друг от друга мощными центрами, на мой взгляд, может быть неэффективно", - сказал он.

Тука привел в пример два областных центра, которые Днепр и Запорожье, которые расположены друг от друга на расстоянии 60 км.

"Но с точки зрения менеджмента было принято абсолютно целесообразное решение - создать две области. Я имею в виду Запорожье и Днепр. И, возможно, на сегодняшний день стоит более детально присмотреться к организации управления Донецкой областью", - считает Тука.

Тука подчеркнул, что речь идет исключительно о ситуативных решениях, а не об изменении территориального устройства или конституционного строя Украины.

При этом замминистра отметил, что это его личная точка зрения, и он не намерен продвигать данный вопрос.

Читайте также: Украина должна законодательно урегулировать статус лиц, вынужденно отбывающих наказание на оккупированных территориях, - Тука
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Так Захар походу конкретно протупил с этой "Малороссией".
Кремль - в несознанке. Колыван ушел в отрицалово. Лифт до кафе "Ветерок" уже выехал...
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Мы говорим Малочленово ,подразумеваем Путиново,Мы говорим Путиново,подразумеваем Малочленово.
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Зачотная фотка по ссылке: настоящие братки, только одеты не по чину - им нужны бы малиновые пиджаки.
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это бывший губернатор... а где его биография: - хочу спросить у парашенко?
шо это за ч\морыш?
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Захарченко - обычный идиот, а Тука - бери выше - шизофреник!!!)))))))))
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Биография типична,для теперешнего руководства.Что то забористое принимает Жора,идеями прямо фонтанирует.
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Согласен. Вообще их уничтожить, как области. Расчленить, переименовать, что-бы и памяти о них не было.
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"...вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон разделяет Русь на карте указательным перстом"...
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Давно надо было сделать приазовскую область с центром в Мариуполе и донецкую
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Бедная Донецкая область , Новороссия , Малороссия , Дебилороссия , Мариупольская область , Краматоррская область ........
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В конце 60 х должна была быть Приазовская но не срослось в цк обосрались.А так природнее было бы.
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В том проекте бывший украинский г Таганрог должен был вернуться в Приазовскую область
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Согласен.Кстати на старых могилах в таганроге надписи на украинском.
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К Захерченку этого Туку - хороший дуэт получится.
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В идеале после деакупации оставить областными центрами Мариуполь и ... . лоханск и даунецк оставить глубокой провинцией, в знак благодарности
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cхідноукраїнська область і більше ніяких донецьких
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Если из 25 областей сделать 50 , то можно назначить 25 новых начальников всего , от облоно до милиции .
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продавец телефонов в "славные" 2000-е нулевые" - это что стало "губернатором"...
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Он не губернатор , успокойся , он пока себе область выкраивает .
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ТАК ОНО ЖЕ УСПЕЛО на Луганщине оправиться уже....
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"Мы сделаем 2 части для увеличения распила бабла" Тука
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Ну да! Каждому выблядку типа Туки по городу. Шоб карешам не абыдна была!
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ГОСПОДА - тука ЭТО НЕАДЕКВАТНЫЙ НАРКОЗАВИСИМЫЙ ТИП... НЕ ОБСУЖДАЙТЕ ЕГО БРЕДНИ...
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так когда курнул, тогда и глотнул колёсико... не он не кололся - глотал...
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ну так тесно могут отслеживать только собутыльники
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соседи по базе дислокации... не все такое гавно как это...
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а тебе важно что? сказаное или количество заглотаного и выпитого?
так вроде этот говорун нынче не в Луганской области а в Киеве - там морозит...
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Марик, ... и на сколько мне известно, окружающие села - точно "ЗА!". Мы тут и Донецк всегда (вспомнить Мариупольский мясокомбинат, МЛВЗ, пиво мариупольское и т.д...) люто ненавидели. Я сейчас серьезно.
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В конце 60 витала идея Приазовской области кстати с Таганрогом в составе УССР и правильно,но обосрались в цк греков много в приазовье,в греции тогда был переворот ,комунякам греческим пи..ты дали..А если по истории то курмаршал где то прав луганской области сначала не было.И да подтверждаю донецк и донецких в Мариуполе не любили и не любят,город они ушлепки угрохали.
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Этот Тука корчит типа умное рыло и бегает по всем телеканалам как артиска на подтанцовках . Тука ты чиновник , иди * ля работай на Народ .
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он не чиновник... видел его парашенко в ДК Химиков в Северодонецке "представлял" - убогое торговое рыло... с неоконченным образованием, провалом в биографии размером в 15 лет - вдруг "губернатор" - блядь скока парашенко там накосил вместе с Грицаком... на контрабанде - твари...
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Дайте кожній Туке по області та нехай вона там керує. Тоді кожна Тука буде в шоколаді.
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Этот контуженный забыл референдум предложить .
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ЖОРА ЭТО КТО? БАБЛОКОСИЛЬЩИК? А ГДЕ ЕГО ПОДРУЧНЫЕ ИЗ ОБЛ АДМИНИСТРАЦИИ? С КОТОРЫМИ ЖОРА ПРИЩЁЛ? СКОКА ОНИ КВАРТИР ЗА ГОД ПОНАКУПИЛИ? А БЛЯДИНА ТЫ ЕГО МОЕШЬ, ПОТОМУ КАК САМО ЗАСРАННОЕ...
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Вообще то идея такая витала еще в 2014-2015 годах... Может и есть смысл - поделить не оккупированную область между другими областями..., и назначить управленцев не из местных...
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ооо, какой головастый этот тукан!!! мыслитель! Отвовывать оставшуюся часть не на часи, надо делить оставшееся территории. Опять же при деле, при портфеле и при корыте.
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Целесообразно разорвать эти областя и приоединить к Харьковской,Запорожской и Днепропетровской...
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Жеребивский правильно этому "губернатору" сказал - "ЗАТКНИСЬ"... базарный чморыш...
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предлагаю начать с Туки, и разделить на части его с двумя административными чакрами в районе мозжечка и пупка
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Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части.


Экзорцист: Тука: Считаю целесообразным разделить Туку на две части.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬ ХУЕВ... МАЦКОВСКИЙ ГНОЙНЫЙ ЯЗЫК... ГНИДА...
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Очень здравое предложение, особенно в свете дебильных заявлений курятника о малороссии. В пику всем "руськомировцам".
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Так уже ж поделена. На украинскую и дебильную части. Зачем еще дробить?
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Краще територіально там за копанками все розділить, для зручності. І адміністрації влаштувати. Заодно і генпрокурор, верховний суддя, керівник поліції і т.д. копанки. Щось тутука сьогодні в унісон з сєпарами заговорив.
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Жебривский не делится.... а кандидатуры то есть "достойные" контрабас контролировать. Лучше три сразу и Волноваху в отдельную область..
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А кто против,как остальную часть вернуть....,вперед герои в атаку,...пиписки к бою
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тука хочет пару копанок с отделённой территории... а как же дружбан Андрю? погибший в борьбе с контрабандою...
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Разделить донецкую область это практически узаконить ихнюю малороссию и амнистировать всех сепаратистов во главе из ихними вожаками..В таком случае ради чего погибли и погибают наши ребята.
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гибридний тука "Возможно даже, с точки зрения менеджмента, я бы рассматривал целесообразность (или нецелесообразность) разделения Донецкой ВГА на две части.Источник:https://censor.net.ua/n448242" !!!
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у корыта одни и те же "изобретатели - казнокрады" больше 20 лет а ума нет, и похоже не будет ... народ депутатов не уполномачивал и не делегировал свои права на "изобретения законов" , а только на принятие законов которые требует народ !!! а эти особливо умные неприкасаемые освободили себя от общественно-полезного труда по месту проживания , назначили себе льгот, космических окладов и неприкосновенности, чтобы не отвечать за казнокрадство по закону . когда народ хотел единую конфедеративную многонациональную страну ( по типу швейцарской ) но умное бычье уперлось , а теперь сепары делят ...
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Вони там що, з мавпою захарченком один й той самий бояришник бухають?
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это говорит ПРОДАВЕЦ ТЕЛЕФОНОВ С 1995 ПО 2011 ГОДЫ... БДЯДЬЬЬЬ ПАРАШЕНКО ТЫ КТО ? ЗАЧЕМ ЭТО ЧУДА В ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗАСУНУЛ?????
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"....когда народ хотел единую конфедеративную многонациональную страну ( по типу швейцарской ) ..." Народ - это жопоблоковцы с тобой вместе?? ПНХ, за поребрик, сепар внючий!
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ДОЛОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЯ! ВСЯ ВЛАСТЬ ЖЕРЕБИВСЬКОМУ... ВЕРНИТЕ МОСКАЛЯ НА ЛУГАНЩИНУ!!! ТУКУ С ПОДРУЧНЫМИ В ТЮРЬМУ - УКРАВШИЕ ОБЛБЮДЖЕТ ЛУГАНЩИНЫ... ТВАРИ..
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Знову якесь їб@нько вважає доцільним зміни в територіальному устрою караїни, який закріплений в Конституції.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части
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