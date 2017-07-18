Тука: Считаю целесообразным временно разделить Донецкую область на две части.

Об этом он сказал в интервью "Апострофу", передает Цензор.НЕТ.
"Возможно даже, с точки зрения менеджмента, я бы рассматривал целесообразность (или нецелесообразность) разделения Донецкой ВГА на две части. Сейчас на Донбассе существует два мощных административных центра - Краматорск и Мариуполь. Географически они очень удалены друг от друга. Поэтому осуществлять постоянное руководство такими большими, но удаленными друг от друга мощными центрами, на мой взгляд, может быть неэффективно", - сказал он.
Тука привел в пример два областных центра, которые Днепр и Запорожье, которые расположены друг от друга на расстоянии 60 км.
"Но с точки зрения менеджмента было принято абсолютно целесообразное решение - создать две области. Я имею в виду Запорожье и Днепр. И, возможно, на сегодняшний день стоит более детально присмотреться к организации управления Донецкой областью", - считает Тука.
Тука подчеркнул, что речь идет исключительно о ситуативных решениях, а не об изменении территориального устройства или конституционного строя Украины.
При этом замминистра отметил, что это его личная точка зрения, и он не намерен продвигать данный вопрос.
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Кремль - в несознанке. Колыван ушел в отрицалово. Лифт до кафе "Ветерок" уже выехал...
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шо это за ч\морыш?
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так вроде этот говорун нынче не в Луганской области а в Киеве - там морозит...
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Экзорцист: Тука: Считаю целесообразным разделить Туку на две части.
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