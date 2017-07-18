 Адвокаты Розенблата считают непомерным залог в 10 миллионов гривен. ФОТО

Об этом стало известно в заседании Соломенского суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сам Розенблат перед заседанием на вопросы о залоге советовал журналистам посмотреть его декларацию.
По состоянию на 14.55 защита подводит итоги своих выступлений. Адвокаты настаивают, что судья должна отказать в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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укралзаработал денег но в Израиль не пускают, так он
В Израиле известен как жертвователь знаменитой золотой меноры весом 800 кг Институту Храма в Иерусалиме.
После передачи меноры Кнесет Израиля снял с Рабиновича все обвинения и дал разрешение на въезд в страну.
800 кг золота, наверное думаю золотокопатель, нет почитал вики, простой уголовник, кандидат в президенты, политик и просто замечательный человек, а эти за 10 лямов гривен удавиться готовы, и главное не в чем не виноваты
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Ингредиенты:
Коржи пекутся из $2 млн и 1,4 млн евро наличных средств указанных в е-декларации и 2млн.грн. в банках Украины. Предварительно формы, в виде домиков и недвижимости лучше разогреть. Это особняк в Житомире площадью 700 кв.м. и 50% собственности двух других домов - 270 кв.м. в Германии и 225 кв.м. в Житомирской области. Еще один дом 74 кв.м. в собственности у благоверной. Замешивать следует дома на земельных наделах их в нашем случае четыре:: 16583, 14953, 7500 и 1188 кв.м. Последние коржи в виде нежилого помещения 1303 кв.м. и комплекса строений площадью 13 481 кв.м. можно использовать как основу торта. По праву украшением торта могут стать два автомобиля Mercedez-Benz и Jaguar и между ними как главная изюминка грузовая "газель". Важно не забыть равномерно размешать и взбить 11 предприятий включая Галиевский маслозавод, молочный завод "Фаворит", маслозавод "Прилуки", Корецкий сахзавод, транспортный бизнес и строительный бизнес в виде строительства многоквартирных домов на Промавтоматике. Для того что бы торт не был приторно сладким следует упомянуть членство в СДПУо, партии РыГыонов и у ПэПо в блоке ПэПо. Для пикантности вкуса добавим красивую синагогу в Житомире. В целом торт "Бедный Еврей" тянет почти на 60 лямов баксов по активам. Для того что бы торт выглядел красиво и хорошо продавался он обильно обливается глазурью из ГО "Боевого братства Киборгов" где "киборг" есть боевым братом. В общем всё.
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