EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  960  33
Материалы по теме:
Все про:адвокат (961) залог (286) суд (21244) Розенблат (77)

 Адвокаты Розенблата считают непомерным залог в 10 миллионов гривен. ФОТО

Адвокаты Борислава Розенблата заявили о непомерности и необоснованности суммы залога, которую требует Специализировання антикоррупционная прокуратура.

Об этом стало известно в заседании Соломенского суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте также: Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным. ФОТО

Сам Розенблат перед заседанием на вопросы о залоге советовал журналистам посмотреть его декларацию.

Адвокаты Розенблата считают непомерным залог в 10 миллионов гривен 01

По состоянию на 14.55 защита подводит итоги своих выступлений. Адвокаты настаивают, что судья должна отказать в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения.

Читайте также: САП просит суд запретить Розенблату общаться с Поляковым

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так надо 100млн. грн. залога! Для них это копейки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы правы - судей надо вешать. И желательно, в кабинете Пастора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
10 сраных миллионов!???? Для этого упыря???? Судьи сволота - он за месяц столько зарабатывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ниче,из кубышки достанет,если на парашу не хочет,козляра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо ни копейки залога - пусть сидит, скотина, как обыкновенный народ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Китае таких ублюдков просто расстреливают и само собой полная конфискация .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во всем мире, и в Европах, и в Америках (большинство штатов) была смертная казнь, пока не навели порядок. А ужо потом можно и про гуманизм вспомнить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а толку з тих залогів? На шапку прокурору. Садити надовго. Вони виходять і ще більше крадуть. Нема сенсу когось відпускати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Розенблять, как говорит ваша народная поговорка: что можно решить за деньги - это не проблема. Не жмись. Небось, на обеспеченную старость немножко останется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как его можно судить он же щирый украинец у него и очество украинское САЛОмонович))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..А тетя Лейба сказала ....-.*бабкі ..в Штатах * !? .
.
.Адвокаты Розенблата считают непомерным залог в 10 миллионов гривен - Цензор.НЕТ 9042....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно увидеть лица тех , кто выбрал это лицо . Они живут среди нас .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дом -700 кв м минимум -4-5млн долларов . дом в Германии и куча квартир по Европе ! Что для жирного 400 тыс долларов залога ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверное опасаются, что у клиента не хватит ресурсов оплатить их работу. Хватит, волноваться им не стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да выпустите его даром. Он же свой! Каждый день на программы 5 канала, 112, и другого гамна ходил честно, и Порошенка славил. А ВЫ ТАК!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо как Вадим Зиновьевич Рабинович, чувак нежадный украл заработал денег но в Израиль не пускают, так он
В Израиле известен как жертвователь знаменитой золотой меноры весом 800 кг Институту Храма в Иерусалиме.
После передачи меноры Кнесет Израиля снял с Рабиновича все обвинения и дал разрешение на въезд в страну.
800 кг золота, наверное думаю золотокопатель, нет почитал вики, простой уголовник, кандидат в президенты, политик и просто замечательный человек, а эти за 10 лямов гривен удавиться готовы, и главное не в чем не виноваты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Адвокаты Розенблата считают непомерным залог в 10 миллионов гривен" - на 100% согласен с адвокатами, для таких уважаемых воров - это оскорбление, надо 10 миллионов не гривен, а долларов, или евро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а душу лукавому заложив за надцять міліонів зелених і повертати не спішиш
 показать весь комментарий
Ответить
 
Торт "Бедный Еврей" с непомерной начинкой:
Ингредиенты:
Коржи пекутся из $2 млн и 1,4 млн евро наличных средств указанных в е-декларации и 2млн.грн. в банках Украины. Предварительно формы, в виде домиков и недвижимости лучше разогреть. Это особняк в Житомире площадью 700 кв.м. и 50% собственности двух других домов - 270 кв.м. в Германии и 225 кв.м. в Житомирской области. Еще один дом 74 кв.м. в собственности у благоверной. Замешивать следует дома на земельных наделах их в нашем случае четыре:: 16583, 14953, 7500 и 1188 кв.м. Последние коржи в виде нежилого помещения 1303 кв.м. и комплекса строений площадью 13 481 кв.м. можно использовать как основу торта. По праву украшением торта могут стать два автомобиля Mercedez-Benz и Jaguar и между ними как главная изюминка грузовая "газель". Важно не забыть равномерно размешать и взбить 11 предприятий включая Галиевский маслозавод, молочный завод "Фаворит", маслозавод "Прилуки", Корецкий сахзавод, транспортный бизнес и строительный бизнес в виде строительства многоквартирных домов на Промавтоматике. Для того что бы торт не был приторно сладким следует упомянуть членство в СДПУо, партии РыГыонов и у ПэПо в блоке ПэПо. Для пикантности вкуса добавим красивую синагогу в Житомире. В целом торт "Бедный Еврей" тянет почти на 60 лямов баксов по активам. Для того что бы торт выглядел красиво и хорошо продавался он обильно обливается глазурью из ГО "Боевого братства Киборгов" где "киборг" есть боевым братом. В общем всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
10 лимонов ? Вы над народом смеетесь. ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ И МИНИМУМ 25 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокаты Розенблата считают непомерным залог в 10 миллионов гривен. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти