 Госдума о "Малороссии от Захарченко": "Надо быть осторожней в подобных вещах"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
"С одной стороны, Россия будет требовать соблюдения минских соглашений, но в то же время нельзя забывать, что они сейчас не выполняются Украиной; с другой стороны, по-человечески я понимаю Захарченко", - сказал Калашников.
Он призвал руководителей "ДНР" "быть осторожнее в подобных вещах". Глава комитета также считает, что "нужно подумать, что делать этим людям", которые, по его мнению, "давно просятся в Россию, а их не принимают, а Украине они не нужны - конечно, они вынуждены говорить о создании собственного государства.
"Как глава комитета я этого поддержать не могу. Но как человек, как коммунист, как депутат я давно призываю Россию признать эти государства ("ДНР" и "ЛНР". - ред.)", - отметил Калашников.
Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
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