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 Политика Украины
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 Госдума о "Малороссии от Захарченко": "Надо быть осторожней в подобных вещах"

калашников

Заявление главаря "ДНР" о создании нового государства "Малороссия" вызывает недопонимание с учетом условий Минских соглашений, но это можно понять "по-человечески".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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"С одной стороны, Россия будет требовать соблюдения минских соглашений, но в то же время нельзя забывать, что они сейчас не выполняются Украиной; с другой стороны, по-человечески я понимаю Захарченко", - сказал Калашников.

Он призвал руководителей "ДНР" "быть осторожнее в подобных вещах". Глава комитета также считает, что "нужно подумать, что делать этим людям", которые, по его мнению, "давно просятся в Россию, а их не принимают, а Украине они не нужны - конечно, они вынуждены говорить о создании собственного государства.

"Как глава комитета я этого поддержать не могу. Но как человек, как коммунист, как депутат я давно призываю Россию признать эти государства ("ДНР" и "ЛНР". - ред.)", - отметил Калашников.

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Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
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да уж, с такими заявлениями куроеба захерченко,
Вася Рыбников не останется без работы - никогда!
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Особенно доставил такой пункт в конституционном акте *императора* как СОХРАНЕНИЕ БЕЗВИЗА.
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Звичайно , російська влада має визнати ДНР-ЛНР - у неї немає вибору . Адже наша українська влада їх визнала від самого початку , більше того , сприяє їх становленню і розвитку за наш рахунок , фінунсує їх , тисячі військових поклала заради створення цих лжереспублік , не дозволяє збройним силам звільняти території ... А що ж Россії лишається ? Путін не може бути більшим католиком , аніж папа Римський !
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Галя, а у тебя какой арсенал ТЯО в сарае заготовлен, чтобы идти отвоёвывать ОРДЛО ?
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я знову ж, в 1580-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Это хитрый план.На суде теперь можно отморозиться и сказать - мол,Боинг сбили не мы, а те пидоры с Новороссии. А мы, мол, с Малороссии будем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдума о "Малороссии от Захарченко": "Надо быть осторожней в подобных вещах"
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