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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Правительство ФРГ осудило заявление главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Ожидаем, что РФ немедленно поступит так же

германия фрг

Немецкое федеральное правительство осудило заявление главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Deutsche Welle".

"Захарченко не имеет легитимного права, говорить за эту часть Украины. Ожидаем, что Россия также немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и не признает его", - цитирует издание заявление пресс-секретаря правительства ФРГ.

Так, Берлин считает переговоры единственным путем решения конфликта в Восточной Украине. В частности, речь идет о выполнении Минских соглашений Россией, Украиной и боевиками на Донбассе, которых поддерживает Москва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе

Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.

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оце то захарка з бодуняки ляпнув, тепер йому точно "ліфт"
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скорее большая тень. а она, как известно, бывает на закате.
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Отметились . Глубокая обеспокоенность была необычно глубокой .
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Куркофюрер Захерченко будет брать ртом Берлин
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Ампиратор Дебилороссии,с исключительно подходящими чертами лица и отсутствием моска.
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подождите осуждать тут новое государство появилось - Дебилоросия!! и существовать оно будет ровно столько же сколько протянет главный дебилойд лугандона захеченко......
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Ожидаем, что Россия также немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и не признает его-------
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"Ожидаем, что РФ немедленно поступит также"- спасибо, посмеялась.

И мы ожидаем от запада понимания....
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Да, да, да... Альтернативы минским соглашениям нет...
В унисон с рашкой все это повторяют. Вот сегодня еще один "партнер" повторил это же слово в слово. Совпадение?
"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", - заявил председатель парламента "ЛНР".
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Захар становится субьектом политики..уже правительства обсуждают его выперд
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МАЛОРОСсия? было б странно, если б малорослый ГБшный ублюдок зачал бы что-то иное...
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Да вон уже и Кремль вовсю открещивается от Захаркина высера.

Идея Захарченко о Малороссии была выдвинута без согласования с Кремлем

Подозреваю, что за Шуриком уже выехал лифт, чтобы отвезти его в кафе "Ветерок".
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а столица - в Рекьявике?
Кстати, про дебила. Вы не знаете, а нам тут рассказывают, что он потомок семерых героев Советского Союза!
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Лошара с бодуна или под бутиратом ляпнула сама не поняв что и весь мир-президенты-МИДы- правительства тут же бросился это обсуждать. реагировать. пытаться понять.спрогнозироватьследующие шаги санька!!!!.почему б не рожать хрень почаще чтоб оставаться в центре мировых новостей и политики!!!
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"Захарченко не имеет легитимного права, говорить за эту часть Украины. Ожидаем, что Россия также немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и не признает его", - цитирует издание заявление пресс-секретаря правительства ФРГ.
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У Захера нет полномочий говорить ни за эту ни за ту часть Украины. Ожидаем, что Россия немедленно сделает контрольный в голову )) По идее этот вариант напрашивается, сколько можно уже терпеть послегрибные высказывания. А если не мокшанские, то Колыван приведет приговор в исполнение, ибо нечего самовольно подчинять себе боярина Колывана )))
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В РФ ему тексты сочиняют, не будут они осуждать сами себя.
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В Европе ещё пытаются искать логику у этих организмов.Мы вон поржали и ждём очередных глюков от "кормильцев".Хоть одна польза от дебилов-не надо тратиться на билеты на Квартал
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Не похоже, чтобы Меркель в своем высказывании пыталась искать логику у Захарченко. С дипломатического на человеческий её высказывание можно перевести примерно так:
"Эй, в Кремле! Опять своей шавке забыли намордник надеть? Лает не в тему."
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Вот просто интересно, каким образом его уберут, новенькое что-нибудь придумают?
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Наверняка что-то новенькое придумают. "УкроДРГ" - они ведь редко повторяются. То на лифте покатают. То шмеля взорваться подговорят. То крысиного яду в кофе подмешают. То в машине на атомы разнесут. А то и прикинувшись Боярским замочат в сортире кафе "Ветерок".
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Во всполошились придурки от прикольного троллинга. Еврофашисты в обмороке, россия что то тоже там недоумевает, чугункин с пецей аж из грузии отозвались. Раз "так называемые и никем не признанные марионетки", так чего ж сидите и слушаете подъе-ки, разинув рты? Поспокойнее надо, поспокойнее, а то стакан мимо рота пронесете
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Они там наверное охренели вообще, комментируют звуки какого то примата. Мы хоть ржем а они всерьез воспринимают.
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історична ЖАГА Росії _тому ще в царську пору й виник проект МАЛОросії, і так склалося що їм до цих пір все мало
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Будет тебе Захар и малороссия и шиш, и пилдец
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство ФРГ осудило заявление главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Ожидаем, что РФ немедленно поступит так же
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