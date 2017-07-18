 Правительство ФРГ осудило заявление главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Ожидаем, что РФ немедленно поступит так же

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Deutsche Welle".
"Захарченко не имеет легитимного права, говорить за эту часть Украины. Ожидаем, что Россия также немедленно осудит этот шаг, не будет уважать и не признает его", - цитирует издание заявление пресс-секретаря правительства ФРГ.
Так, Берлин считает переговоры единственным путем решения конфликта в Восточной Украине. В частности, речь идет о выполнении Минских соглашений Россией, Украиной и боевиками на Донбассе, которых поддерживает Москва.
Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
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И мы ожидаем от запада понимания....
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В унисон с рашкой все это повторяют. Вот сегодня еще один "партнер" повторил это же слово в слово. Совпадение?
"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", - заявил председатель парламента "ЛНР".
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Идея Захарченко о Малороссии была выдвинута без согласования с Кремлем
Подозреваю, что за Шуриком уже выехал лифт, чтобы отвезти его в кафе "Ветерок".
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Кстати, про дебила. Вы не знаете, а нам тут рассказывают, что он потомок семерых героев Советского Союза!
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У Захера нет полномочий говорить ни за эту ни за ту часть Украины. Ожидаем, что Россия немедленно сделает контрольный в голову )) По идее этот вариант напрашивается, сколько можно уже терпеть послегрибные высказывания. А если не мокшанские, то Колыван приведет приговор в исполнение, ибо нечего самовольно подчинять себе боярина Колывана )))
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"Эй, в Кремле! Опять своей шавке забыли намордник надеть? Лает не в тему."
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