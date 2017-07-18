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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1844) ГПУ (8780) обыск (1168) судья (1869) Вовк_Павел (6)

 ГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете судьи Вовка

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Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту проведения Национальным антикоррупционным бюро обысков в доме и по месту работы председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на сегодняшнем заседании глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.

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В ходе заседания члены Высшего совета правосудия рассмотрели заявление Вовка и его заместителя Владимира Келеберды о давлении и вмешательстве НАБУ в их деятельность. В заявлении отмечено, что по факту обысков, проведенных 26 мая дома и в рабочем кабинете Вовка, начато расследование.

"Сообщаем... что 12.06.2017 Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по факту вмешательства должностными лицами НАБУ без надлежащих законных оснований в деятельность судьи с целью препятствования исполнения им служебных обязанностей", - огласил Бенедисюк ответ Генпрокуратуры.

Издание отмечает, что в то же время Генпрокуратура отказалась открывать уголовное производство против судьи Галицкого районного суда Львова Виталия Радченко, который дал разрешение на обыск.

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Напомним, что 26 мая представители НАБУ провели обыск в доме бывшей жены Вовка, где, предположительно, живет и сам судья. Обыск длился 12 часов. По словам адвоката жены Светланы, были изъяты личные вещи, фотографии, материальные ценности. Вскоре жену Вовка вывели из дома, она села в авто и уехала в сопровождении нескольких человек. Однако, чья это была машина и с кем уехала Светлана, неизвестно.

В этот же день обыски проходили и в Окружном административном суде, в частности в кабинете главы Павла Вовка. Отмечается, что сотрудникам ведомства не было сообщено о том, что детективы ищут и что нашли. По окончанию они вынесли черный пакет.

В понедельник, 17 июля, сообщалось, что председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса в новый Верховный суд.
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А ГПУ не хочет заняться этим Волком?Этот Волк, как выбежал из рыговского "леса" ,так туда и смотрит все время.
Или "своих " не трогают?
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Генеральной прокурватуре больше нечем заняться?
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Этот бл*дский цирк сколько будет длиться? Имитация на имитации.
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Идет война с Россией и разграбление Украины a ГПУ начала расследование против НАБУ : ГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете печально известного бандита "судьи Вовка"
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июня в Черкасской области судья Дарницкого суда Киева Евгений Вовк стрелял из огнестрельного оружия в посетителя местного кафе.

По информации односельчан потерпевшего, судья с женой устроили дебош в кафе.

Тем не менее, прокуратура возбудила дело против пострадавшего жителя села Бобрицы "по подозрению в нападении на судью".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете судьи Вовка
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