 ГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете судьи Вовка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на сегодняшнем заседании глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.
В ходе заседания члены Высшего совета правосудия рассмотрели заявление Вовка и его заместителя Владимира Келеберды о давлении и вмешательстве НАБУ в их деятельность. В заявлении отмечено, что по факту обысков, проведенных 26 мая дома и в рабочем кабинете Вовка, начато расследование.
"Сообщаем... что 12.06.2017 Генеральной прокуратурой Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по факту вмешательства должностными лицами НАБУ без надлежащих законных оснований в деятельность судьи с целью препятствования исполнения им служебных обязанностей", - огласил Бенедисюк ответ Генпрокуратуры.
Издание отмечает, что в то же время Генпрокуратура отказалась открывать уголовное производство против судьи Галицкого районного суда Львова Виталия Радченко, который дал разрешение на обыск.
Напомним, что 26 мая представители НАБУ провели обыск в доме бывшей жены Вовка, где, предположительно, живет и сам судья. Обыск длился 12 часов. По словам адвоката жены Светланы, были изъяты личные вещи, фотографии, материальные ценности. Вскоре жену Вовка вывели из дома, она села в авто и уехала в сопровождении нескольких человек. Однако, чья это была машина и с кем уехала Светлана, неизвестно.
В этот же день обыски проходили и в Окружном административном суде, в частности в кабинете главы Павла Вовка. Отмечается, что сотрудникам ведомства не было сообщено о том, что детективы ищут и что нашли. По окончанию они вынесли черный пакет.
В понедельник, 17 июля, сообщалось, что председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса в новый Верховный суд.
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Или "своих " не трогают?
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По информации односельчан потерпевшего, судья с женой устроили дебош в кафе.
Тем не менее, прокуратура возбудила дело против пострадавшего жителя села Бобрицы "по подозрению в нападении на судью".
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