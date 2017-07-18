 Дальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил сегодня в эфире "112 канала".
"Я могу вам сказать, абсолютно точно известно о том, что Россия где-то половину своих акций с военного динамического характера перенесла на действия спецслужб непосредственно на глубинной территории Украины. Даже гибели и подрывы в Киеве - это только видимая часть, публично-демонстративные акции против знаковых людей, военных, прежде всего", - отметил Марчук.
При этом, по его словам, предугадать поведение Путина, проанализировав его публичные выступления, невозможно.
"И если анализировать психотип Путина... к сожалению, спрогнозировать с точки зрения здравого смысла дальнейшее поведение будет неправильно. Поэтому надо быть готовыми, конечно, не нагнетать панику..., но быть готовыми к неожиданным шагам", - сказал он.
Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
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Подальші кроки Хуйла спрогнозувати елементарно - підтримувати далі цей "напівзаморожений" конфлікт на Донбасі , як незагоєвану рану України ...
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Цирк продолжается, не сильно помог захерченко флаг новороссии , и флаг малороссии тоже не поможет, территория краденная, войска российские, республики непризнанны никем , поэтому захерченко дуэтом с путлером пусть хоть шапку Мономаха на двоих поделят,которая кстати , тоже мацковская подделка.
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У него только два шага.
Первый нах с Украины!
Второй в прорыв к Днепру!
Ну или оставить все как есть,но это очень дорого обходится.
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психиатр нас об этом предупредил!
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Роза Анакойхер 26 минут назадЕщеРоссияне не выбирали Путина.
Им его навязали.
Но горькая правда состоит в том,
что если бы они выбирали,
они выбрали бы именно его.
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Вопрос риторический. Эти к говну привыкли, в говне родились жили и умрут. И детей своих на это же обрекают и внуков. Удел червей. Не надо рассказывать, что там есть за Украину. Конечно есть. Но мало, ничтожно мало по сравнению с этими орко-шлюхами безмозглыми.
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"Короли, у которых были тяжелые психические недуги" ... :D
... сцуко, начинают что-то подозревать ...
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