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 Политика Украины
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 Дальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук

марчук

Экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук заявил, что предугадать поведение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил сегодня в эфире "112 канала".

"Я могу вам сказать, абсолютно точно известно о том, что Россия где-то половину своих акций с военного динамического характера перенесла на действия спецслужб непосредственно на глубинной территории Украины. Даже гибели и подрывы в Киеве - это только видимая часть, публично-демонстративные акции против знаковых людей, военных, прежде всего", - отметил Марчук.

При этом, по его словам, предугадать поведение Путина, проанализировав его публичные выступления, невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между народами РФ и Украины разницы "практически никакой нет", - Путин

"И если анализировать психотип Путина... к сожалению, спрогнозировать с точки зрения здравого смысла дальнейшее поведение будет неправильно. Поэтому надо быть готовыми, конечно, не нагнетать панику..., но быть готовыми к неожиданным шагам", - сказал он.

Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.

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Его нет . Каждый раз уши , глаза и плешь разная . В орде их пару десятков .
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а совки всё продолжают кипятком сцать при упоминании путлера - когда же вы сцуки передохните!
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Бреше старий КДБшник !
Подальші кроки Хуйла спрогнозувати елементарно - підтримувати далі цей "напівзаморожений" конфлікт на Донбасі , як незагоєвану рану України ...
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...к понижением финансирования прогнозируемость повышается, будем всем миром давить на экономику кацапстана...
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Еще паскуды флаг Богдана Хмельницкого будут поганить.
Цирк продолжается, не сильно помог захерченко флаг новороссии , и флаг малороссии тоже не поможет, территория краденная, войска российские, республики непризнанны никем , поэтому захерченко дуэтом с путлером пусть хоть шапку Мономаха на двоих поделят,которая кстати , тоже мацковская подделка.
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Так тупина кум Медведчук представляет в Минске, Марчук может у него спросить раз сам не может спрогнозировать. А чтобы не зависить от тупина Украине нужно самой определиться что делать ч лугандоном, ибо лет через 5 там будет некого и нечего освобождать.
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Закон об оружии мы не дождёмся . Оформляю документы охотника и всем советую . Я за мир , но не с голыми руками .
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Это дикость! Спрячь и жди. У нормального уже должно быть. Я даже жену научил пользоваться на всякий случай.(Может применит против моих инструкций).
(
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Медленно,но уверенно @уйло превращается в Шарикова. "Даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо"...(с).
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Тоже мне бином Ньютона!
У него только два шага.
Первый нах с Украины!
Второй в прорыв к Днепру!
Ну или оставить все как есть,но это очень дорого обходится.
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Еще один нафталиновый эксперт сказал то что и так все знают !
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зачем его прогнозировать?дожимать надо...новыми и новейшими санкциями.
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путин может, путин может всё что угодно -
психиатр нас об этом предупредил!
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Дальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук - Цензор.НЕТ 8025
Роза Анакойхер‏ 26 минут назадЕщеРоссияне не выбирали Путина.
Им его навязали.
Но горькая правда состоит в том,
что если бы они выбирали,
они выбрали бы именно его.
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Прогнозировать идиота неблагодарное занятие.Це черговій отводняк,внимания Украині от Кріма.Мол,нате вам,очереду жуйку,але Крімом не займайтесь
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Эти нафталиновые переговорщики... марчукучмы.... тошнит от них. Секта предугадывателей хуйла. С-ка залить бетоном и забыть, пока когтями не начнут сами скрестись и бошки вылупкам своим лугандонским откручивать своими руками. А то уже вбросы пошли с социологическими иследованиями типа "понять и простить", "реинтегрировать любой ценой", "они платят налоги" и т.д. Хера на лопате. В 2014 их никто насильно на митинги не гнал, они блокировали воинские части, они сепары и мрази. Им нет места в Украине. Это гниль и плесень. Кто с Украиной тот с Украиной. Эти - с кем они?

Вопрос риторический. Эти к говну привыкли, в говне родились жили и умрут. И детей своих на это же обрекают и внуков. Удел червей. Не надо рассказывать, что там есть за Украину. Конечно есть. Но мало, ничтожно мало по сравнению с этими орко-шлюхами безмозглыми.
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Дальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук - Цензор.НЕТ 2484 В субботу, 15 июля, не стало советского и казахстанского актера театра и кино Владимира Толоконникова, сыгравшего роль Шарикова в "Собачьем сердце"
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Вчера умер кстати, земля пухом. Актёр Толоконников.
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Да , к сожалению . (см. "показать весь комментарий" под фото )
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Пока наша пышножопая мразь мочит памперсы и проводит "Рошенизацию" Путя работает. А не слабо на упреждение рвануть в Орде пару мостов, нефте и газопроводов стратегического назначения. Вот была бы для Орды задача. А провозгласить как месть ИДИЛ за Сирию. Самое интересное, что кадры подготовленные в Украине есть и Марчук об этом знает.
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Кулі там прогнозувати? Хочете я спробую?! - Своє бидло Хуйло годуватиме тим що українці з кацапами "адин на рот" и "мыше братья", просто в Києві тимчасово править хунта, яка "безпідставно" виховує русофобію у нового покоління українців. При цьому у зовнішній політиці продовжуватиме руками своїх орків і фсб-шної агентури вбивати наших патріотів, всіляко знущатися над українцями з метою їх фізичного знищення, зросійщення, відвернення з європейського шляху і повернення в імперське стійло.... Кулі тут прогнозувати??? Потрібно діяти вже вчора!!! Розривати всі дипломатичні стосунки з Ряхою, припинити торговельні стосунки з Педерацією, закрити ВСІ рашистські банки з метою недопущення впливу на гривню, заборона рупорів Хуйла типу газети дВести, прийняття врешті-решт нормального закону про мови з метою захисту і впровадження у всі сфери життя української мови, позбавлення громадянства тих хто відкрито виступає проти Незалежності Неньки і висилати їх в односторонньому порядку за поребрик БЕЗ права вїзду в Україну і т.д. і т.п. ... Досить соплі жувати, настав час діяти!!!!!!
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Только что на кацапском сРамблере статья:
"Короли, у которых были тяжелые психические недуги" ... :D

... сцуко, начинают что-то подозревать ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДальнейшее поведение Путина спрогнозировать невозможно, но нужно быть готовым к неожиданным шагам, - Марчук
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