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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13431) Саакашвили (1840) экстрадиция (295)

 Украина не получала требование Грузии об экстрадиции Саакашвили, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге в Тбилиси.

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"У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Саакашвили, поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, возможно ли обсуждение этого во время его встречи в Тбилиси, Порошенко сообщил, что без требования грузинской стороны ему нечего сказать по этому поводу.

Ранее Порошенко заявлял, что не знает, что экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили делает в Украине. Он отметил, что пригласил его для помощи, однако Саакашвили "ничего важного не сделал".

В свою очередь экс-глава Одесской облгосадминистрации ответил на такое заявление, отметив, что Петр Порошенко имеет детальную информацию о его деятельности в Украине и лично занимается блокированием ее освещения на всех главных каналах.

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Напомним, что в Грузии в отношении Михеила Саакашвили, бывшего президента Грузии, открыты два уголовных дела. Первое было открыто из-за разгона мирной акции оппозиции в 2007 году и присвоения телекомпании "Имеди" бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвинили в превышении служебных полномочий. В 2014 году по этому же делу он был заочно приговорен к предварительному заключению.

Второе уголовное дело было открыто по обвинению Саакашвили в организации избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
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Ты уже всех зарубил , теперь займись собой !
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- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть! (c)
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Наверно сдаст Саакашвили! Это шоколадное все сдаст. Сам пригласил, сам назначил, а теперь гуно решает, сдать Михо или нет. ВОТ СУКА ПОДОНОК!!
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Если станет вопрос: или отношения с Грузией или Саакашвили? Вряд ли эти понятия сравнимы.
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Какой ты блин прагматик. А честь и совесть как? А как про нас думать будут это вторинное?
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А как на счет совести у Саакашвили? Или мы признаем, что Грузия демократическое государство , где соблюдаются права человека , или Саакашвилли - преступник , пытающийся спрятаться от правосудия в Украине. А как по мне, так он -балабол и популист.
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Так ты уже как-то определись. Когда твой "гидрант" давал гражданство и назначал губернатором это кто был? Или ты придурок по ситуации как сейчас?
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Петя поехал порешать этот вопрос? Ускорить так сказать))))
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Я и не угрожаю. Просто летнее предложение со скидкой.
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Ага, прям щас.... в Грузию. Для пидтрымки Петра Ляксееича.
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Гиг! Оно вообще странное. Не связывайся. Оно ищет где что, что бы не прогадать.
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Это суть и натура ! Что дальше говорить? Кто с таким захочет иметь дело.
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Доречі, хто ще не в темі, "бімбер" - одна з польських назв самогону.

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Они от него избавились , мы приютили . Теперь нам надо думать , как от него избавиться .
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а никак...его не хотят в Грузии уже ни под каким видом
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Ну, дык на парламентських выборах психопату "неблагодарные" грузины подарили фанеру для единоразового пролета над Парижем
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А кому нужен болтун бе- бе- бе и популист ? Его место в психушке , а он деньги отрабатывает в Украине от рыговских спонсоров !
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Не переживай, Украина и от таких как ты избавится
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ЭТО УВАЖАЕМЫЙ ПАНОПТИКУМ! Музей восковых фигур.
Я тоже друг херею. Но это не полный список еще!!
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У Саакашвілі одне громадянство. України !!!!!!! І ти на пару з хуйлом нічого тут не зробите.доречі скільки у вас громадянств гражданін порошенко??????
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Штук 200, правда ольгiнський бот? А ще вiлла в Iспанii та офшори
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Какая экстрадиция?
Он гражданин Украины, и лишен гражданства Грузии.
Разговаривает на украинском, у нас не все депутаты и чиновники разговаривают на украинском.
Так что Грузия может забыть о нем.
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Грузины о нём забыли уже давно и дали ему оценку на последних парламентских выборах, а от два судебных дела его ждут !
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Так вот почему Порошенко ездил в Грузию.Убрать Саакашвили - соперника по выборам,досолить и подставить с мусором Садового,посадить Юлю,и будет один кандидат.
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Ну да Порошенко делать больше нечего, как зуб точить на балабола из Грузии!
Захочет эвакуировать его на родину , так сделает это в течении часа !
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капец...они же его посадить хотели.но видно посмотрели на него со стороны и решили к себе вообще Михо не пускать
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так ты много у огромного количества людей это делаешь...капец.Не истери...я лично тебя не осуждаю -мож тебе детей кормить нечем
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Не проецируй на других свои склонности, прошмандовка шоколадная.
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не плакай )а я думаю чего ты про это пишешь - ну про свои склонности,,,А во оно как
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Не оскорбляй участников форума , иначе улетишь в спам , одноглазик !
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а как би єтого хотелось Петру Алексеевичу услать куда подальше Саакашвилли!
чтоби ни критики, ни конкурентов
воруй себе потихонечнку и разводи лехторатних лохов
а с ним одни проблеми
ни взяток не берет да еще в откритую на весь мир обвиняет в тотальной коррупции и имитации реформ
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КАК НИЗКО....... ПОЛНЕЙШЕЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ в ПОРЯДОЧНОСТИ!!!
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Миша-шаурма не нужен даже свой родной стране. Его вообще нивочто не ставят, только у нас этот прохвост, сбежавший со своей страны как Янукович когда-то с Украины, может открывать рот и учить нас как жить. Насколько все таки великодушная у нас страна ребята, плохо что всякие прохвосты вроде Мишы-шаурмы этим пользуются
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Наши политики у которых была и есть власть и процента не сделали для людей того, что сделал Саакашвилли проводя реальные реформы в Грузии...
Два простых примера, что сделал Саакашвили на посту президента Грузии, когда у него были полномочия!!!
1) В Грузии только 6 налогов вместо наших 120, их платят все, а не выводят деньги в офшоры.
2) В Грузии нет коррупции, за взятку 75$ коррупционер получит 10 лет тюрьмы, а не возможность выхода под залог.
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ODNAKO - все это хорошо конечно...., но вот грузины (простые) обещают его прирезать если вернется...Говорят сначала нормальный был.., а после как Берия стал ... - мне они так и говорили... Уважаемые грузины (если есть на ветке) - вы это подтверждаете или уже нет?
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Реформы в Грузии прошли ( не все) успешно , только благодаря Кахе Бендукидзе , точка !
Его заслуги оценил грузинский народ , но Каха внехапно умер ! Вопросов было много по этому поводу , а ответов и до сих пор нет !
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Тише непорохобот , без оскорблений ! Не умеешь вести диалог спокойно и аргументированно - спусти пар и отдохни !
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Саакашвілі, громадянин України, тому говорити нема про що.
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Украина не получала требование Грузии об экстрадиции Саакашвили, - Порошенко


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Михо звони Маккейну,хай в Грузию передзвонить,та скаже пару ласковіх,грузинскому Президенту
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а як Порошенко собі це уявляв?!!

-видайте нам саакашвілі!!
-ні?
зустріч закінчена
-так?
а українське громадянство в нього ніхто не забирав - порушення законодавства України)

великі спасибі має сказати грузинам що не поставили йому "мат в 2 хода"
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Так отримає. Під час візиту Вальцман подав заявку в трьох екземплярах. Для цього і візит було організовано.
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Бред полнейший ! Михо для нашего президента ничего не значит ! Президент имеет право лишить его
гражданства и отправить в Грузию , но он этого не сделает- порядочность не позволяет , а зря !

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Братан! Какой я нафиг порохобот. Просто я не считаю что беглый грузин должен учить нас украинцев как нам жить в нашей родной стране. У нас есть много умных, порядочных, патиотично насторенных людей в стране, давайте сами разберемся без помощи Мишы-Шаурмы. А он пусть едет к себе обратно в Грузию , вах-вах!!!!
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Тут все порохоботы , если чьё- то мнение идёт вразрез с ольгинцами и мнением пятой колонны !
Для меня порохобот - это похвала
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Скажіть хтось цьому порохатому довбойобу, що за Конституцією видача українських громадян заборонена!
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Не порхатый , слушай сюда ( так говорят у нас в Одессе) , кого президент Украины выдал ?
Пока никого , так какого чорта лысого грязь поливаешь президента ? На боярышник ваяешь ?
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