 Украина не получала требование Грузии об экстрадиции Саакашвили, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на брифинге в Тбилиси.
"У нас есть эффективная коммуникация с грузинским правительством, но мы не получали требования об экстрадиции Саакашвили, поэтому этот вопрос мы не рассматриваем", - сказал президент.
Отвечая на вопрос, возможно ли обсуждение этого во время его встречи в Тбилиси, Порошенко сообщил, что без требования грузинской стороны ему нечего сказать по этому поводу.
Ранее Порошенко заявлял, что не знает, что экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили делает в Украине. Он отметил, что пригласил его для помощи, однако Саакашвили "ничего важного не сделал".
В свою очередь экс-глава Одесской облгосадминистрации ответил на такое заявление, отметив, что Петр Порошенко имеет детальную информацию о его деятельности в Украине и лично занимается блокированием ее освещения на всех главных каналах.
Напомним, что в Грузии в отношении Михеила Саакашвили, бывшего президента Грузии, открыты два уголовных дела. Первое было открыто из-за разгона мирной акции оппозиции в 2007 году и присвоения телекомпании "Имеди" бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвинили в превышении служебных полномочий. В 2014 году по этому же делу он был заочно приговорен к предварительному заключению.
Второе уголовное дело было открыто по обвинению Саакашвили в организации избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
1338 82
Украина, Молдова, Грузия и ЕС начнут работу над вторым этапом "Восточного партнерства", - Порошенко(10)
Украина и Грузия будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, - Цеголко. ВИДЕО(8)
Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. ФОТОрепортаж(62)
Украина готова способствовать восстановлению суверенитета Молдовы над Приднестровьем, - Порошенко(63)
Порошенко розпочав державний візит до Грузії. ФОТО(0)
Порошенко и молдавский премьер Филип открыли новый таможенный переход в Одесской области. ВИДЕО(26)
Украина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко. ФОТО(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я тоже друг херею. Но это не полный список еще!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он гражданин Украины, и лишен гражданства Грузии.
Разговаривает на украинском, у нас не все депутаты и чиновники разговаривают на украинском.
Так что Грузия может забыть о нем.
Ответить
Ответить
Ответить
Захочет эвакуировать его на родину , так сделает это в течении часа !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чтоби ни критики, ни конкурентов
воруй себе потихонечнку и разводи лехторатних лохов
а с ним одни проблеми
ни взяток не берет да еще в откритую на весь мир обвиняет в тотальной коррупции и имитации реформ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Два простых примера, что сделал Саакашвили на посту президента Грузии, когда у него были полномочия!!!
1) В Грузии только 6 налогов вместо наших 120, их платят все, а не выводят деньги в офшоры.
2) В Грузии нет коррупции, за взятку 75$ коррупционер получит 10 лет тюрьмы, а не возможность выхода под залог.
Ответить
Ответить
Его заслуги оценил грузинский народ , но Каха внехапно умер ! Вопросов было много по этому поводу , а ответов и до сих пор нет !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-видайте нам саакашвілі!!
-ні?
зустріч закінчена
-так?
а українське громадянство в нього ніхто не забирав - порушення законодавства України)
великі спасибі має сказати грузинам що не поставили йому "мат в 2 хода"
Ответить
Ответить
Ответить
гражданства и отправить в Грузию , но он этого не сделает- порядочность не позволяет , а зря !
Ответить
Ответить
Для меня порохобот - это похвала
Ответить
Ответить
Пока никого , так какого чорта лысого грязь поливаешь президента ? На боярышник ваяешь ?
Ответить
Ответить