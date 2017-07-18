EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, Происшествия
  6086  45
Все про:МИД (4196) Донбасс (15441) Климкин (1364) Захарченко Александр (203)

 Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе

климкин

Глава МИД Украины Украины Павел Климкин считает заявления о "Малороссии" попыткой разыграть абхазский сценарий на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Как раз когда делегация Украины в Грузии Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать. Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытащив из нафталина "Малороссию", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии", - Турчинов

Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У Тимошенко появился шанс воплотить свою мечту стать президентом в путенской Малазасросии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помнится, не так давно плотницкий и захарченко ТРЕБОВАЛИ от Украины "взять даунбабве и лугандонию на содержание"))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не переживай... Тимошенко имеет все шансы стать президентом Украины. Она в отличии от других не есть олигарх и под олигархами НЕ ПРИСМЫКАЕТСЯ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она столько натворил, что до конца дней своих не расхлебается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На сколько мне помнится еще в 2004 году Тимошенко предлагала отгородить Донбасс колючей проволокой. Так шо ты наверное перепутал ее мечты с мечтами кого-то другого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поговаривают, родители этого выкидыша рода человеческого живут в Бахмуте. Кто знает, на сколько это достоверно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Климкин:мы никаких мер не принимаем уже три года.И дальше рассчитываем только бла-бла-бла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для чего комментировать явный бред этой кремлевской марионетки,которая,ко всему прочему,еще и на голову больная?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не о нем речь.все понимают что Захерченко дебил 100% -й.Он озвучивает то что говорит педофил всея руси.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Климкин - один из лучших дипломатов. Для меня лучший - Огрызко. Да простит Павел Анатольевич
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно узнать его достижения? Помню только, как он в Нидерландах перед референдумом на лисопеде катался, когда российские СМИ валяли Украину в дерьме и рассказывали пугалки. Результат все помнят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Результат - парламент Нидерландов ратифицировал евроассоциацию Украины .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не о парламенте. Я про референдум. Так можно сказать, что и безвиз дали благодаря Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вимагаю! Терміново оснастити снаряди ВСУ галоперідолом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Малороссия после новороссии очень сильно пованивает самоуничижением донецких перед "великими". А между строк читается прямая мольба захарченко: не убивайте меня, пожалуйста, я и так на всё согласен. Могу снова курятину продавать. Но венцом этого образования "государств" стало бы, конечно, объявление "среднероссии" с центром в Луганске)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Луганск уже занят,там объявлен центр Римской империи ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Роза Анакойхер‏2 часа назадЕщеХорошо было бы в 2018-ом в связи со столетием сделать реконструкцию событий в доме Ипатьева.
А дома-то и нет уже. А царя-то и нет еще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...а что думает по этому поводу губернатор малотарановки с "депутатами" местного ганделыка ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это наш ответ на Мало, Ново, Недо - Глава МИД УКРАИНЫ УКРАИНЫ ))) модер усилил так усилил )) предлагаю еще черточку поставить между Украина-Украина ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть там на недоимперии называются как хотят, хоть отсосами,отходами ,недореспубликами и т.д. они там договорятся,что можем вернуть свое название Украина - Русь или Киевская Русь! Ты смотри уроды,что несут,какую то *молоросию* в 21 веке ,решили навязать стране,которая старше их московии,да еще и породившая эту московию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наиболее патриотичная славянская гипотеза происхождения названия Москва предполагает, что основой ее является «моск». Это слово в древнеславянском языке означало «вязкий, мокрый» или «болото, сырость, влага». В пользу этой гипотезы говорят другие похожие названия рек в славянских языках: Мозгава или Москава в Польше и Германии, река Московец и одноименное село в Болгарии, река Маска в Беларуси, многочисленные Московки на Украине. Упоминалось, что вокруг Боровицкого холма был не только бор (давший название местности), но болотистая местность, низины, заливавшееся весной водой, которая не просыхала до конца лета.

Статья по теме
Две Москвы. Прошлое и настоящее столицы Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе - Цензор.НЕТ 5766
Критики этой гипотезы основываются на том, что славянские племена не были исконными жителями этой местности. Раньше здесь жили племена, говорившие на финно-угорских и балтийских языках, что нашло своё отражение в названиях многих соседних рек: Руза, Истра, Нара, Яуза, Икша, Вондюга, Куйма, Курга и так далее. Грязная река или извилистая река?
Если название Москва происходит из балтийских языков, то его источником могут быть балтийские формы *Mask-(u)va, *Mask-ava или *Mazg-(u)va, *Mazg-ava (латышское Maskava). Корень *mask-/*mazg- мог быть связан как с топью, грязью, так и с «узлом» (mazgas в литовском), омывающей рекой от глаголов «мыть, полоскать» (литовский mazgoti, латышский moskat).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Карочче. Русня уже погнала вовсю открещиваться от Захерченковского высера. )))
"Это всё блоггеры придумали!"
Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе - Цензор.НЕТ 4940
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опа!
И тут такой Гиркин:
"Стою, костюм глажу, а меня про "Малороссию" спрашивают! Я и не вдуплил, шозанах!"

Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе - Цензор.НЕТ 8048
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не успел захар малоросию образовать со столицей в донецке, как и сепары объявились влице плотницкого сл столицей в луганске.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Микростан,Малофляндия,Минираха,Закацапинск,Пупсорось....предлагайте свои варианты для лапоухого малороса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знов нашим штабистам,карті перерисовівать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не много ли внимания этой говорящей голове, не способной даже по бумажке внятно прочитать?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А че, креативненько курощуп отдуплился В 2014 - Новоросия, дали в грызло - в 2017 Малоросия, в 2018 (типа выборы ботекса) ВСУ насыпят поболе и с большим чувством и расстановкой - Микроросия. Курощуп, у тебя во истину куриный ум, иль рыбий, теряюсь в определении. Слушай захар, а может ты строишь Силиконовую Долину в между терриконами, так ты так и скажи, мы поймем, не маторолы и другие мойщики какие, поди - тогда уж Наноросия (за назву пришли откат)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть бы один вменяемый коментарий прочитать... Сплошной обезьяний зоопарк..впрочем как всегда
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе на ленту.сру надобно . Там "вменяемые коментаторы" водяцца .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я знову ж, в 1577-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну согласно простейшей логики следующий "проект" кремля будет.......))))
восстановление Киевской Руси!!! - не зДря же статую в мацкве поставили Володимиру Великому?
Вот как пить дать)))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ёпта... А как же русский мир и русская весна? Это же надо яка зрада, москалям серпом по яцйам - государственный флаг малороссии это флаг Хмельницкого, малороссия это Украина... А язык какой государственный в малороссии? Тот, на котором говорят в Укарине и тот, на котором говорил Хмельницкий? Украинский? Как-то не скрепно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти