 Климкин о заявлении главаря боевиков Захарченко о "Малороссии": Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Как раз когда делегация Украины в Грузии Кремль пытается разыграть абхазский сценарий на Донбассе. Мы с партнерами не дадим этого сделать. Кремлевские кукловоды со своими донбасскими марионетками устроили очередной балаган, вытащив из нафталина "Малороссию", - написал Климкин.
Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
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А дома-то и нет уже. А царя-то и нет еще.
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Две Москвы. Прошлое и настоящее столицы
Критики этой гипотезы основываются на том, что славянские племена не были исконными жителями этой местности. Раньше здесь жили племена, говорившие на финно-угорских и балтийских языках, что нашло своё отражение в названиях многих соседних рек: Руза, Истра, Нара, Яуза, Икша, Вондюга, Куйма, Курга и так далее. Грязная река или извилистая река?
Если название Москва происходит из балтийских языков, то его источником могут быть балтийские формы *Mask-(u)va, *Mask-ava или *Mazg-(u)va, *Mazg-ava (латышское Maskava). Корень *mask-/*mazg- мог быть связан как с топью, грязью, так и с «узлом» (mazgas в литовском), омывающей рекой от глаголов «мыть, полоскать» (литовский mazgoti, латышский moskat).
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"Это всё блоггеры придумали!"
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И тут такой Гиркин:
"Стою, костюм глажу, а меня про "Малороссию" спрашивают! Я и не вдуплил, шозанах!"
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восстановление Киевской Руси!!! - не зДря же статую в мацкве поставили Володимиру Великому?
Вот как пить дать)))))))
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