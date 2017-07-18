 Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии", - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом в своем комментарии сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Этот извращенный бред, который был написан в Кремле и озвучен ряжеными клоунами вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских "стратегов" снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", - отметил Секретарь СНБО.
По его словам, эти неадекватные и провокационные планы - еще один аргумент в пользу принятия закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи.
"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии" путинского формата", - подчеркнул Турчинов.
Напомним, сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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Думаю, позапутаннее будет!
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«Завтра в Минске должна собраться группа, я бы советовал украинской стороне не реагировать на эти слова».
При этом он не считает, что таким образом Кремль подает какой-то сигнал.
«Это игра на нервах, когда часть словесной дискуссии или тактических инструментов выбрасывается в информационное пространство, накануне каких-то переговоров, это рассчитано на то, что другая сторона будет на это рефлексировать», - сказал Бессмертный.
«Вы завтра садитесь за стол переговоров, противная сторона начинает вам рассказывать про какую-то «Малороссию», у вас не выдерживают нервы и вы начинаете рефлексировать.
Я бы советовал украинской стороне рассказать про Агеева, про обращение украинских заложников, рассказал бы про войну, про танки и про годовщину MH17. Завтра будут говорить не про расследование малазийского самолета, будут говорить не про серьезные вещи! А про это ху.ню»,.
https://inforesist.org/bessmertnyiy-o-sozdanii-malorossii-v-silnom-gosudarstve-takih-veshhey-ne-zamechayut/?f
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