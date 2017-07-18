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 Политика Украины
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 Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии", - Турчинов

снбо турчинов

Заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного РФ Донбасса, о создании "Малороссии" - это еще одно доказательство агрессивных планов российского президента Владимира Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом в своем комментарии сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Этот извращенный бред, который был написан в Кремле и озвучен ряжеными клоунами вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских "стратегов" снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", - отметил Секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко

По его словам, эти неадекватные и провокационные планы - еще один аргумент в пользу принятия закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи.

"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии" путинского формата", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".

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Да так просто - как- то не с руки.....
Думаю, позапутаннее будет!
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Курощуп как всегда по пьяни перепутал: Малороссия- это то, что останется от параши после её распада. Её границы пройдут по Садовому кольцу мацквабада. Но захерченко этого уже не увидит, т.к. уже совсем скоро "в его доме будет играть музыка, которую он не услышит":
Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии", - Турчинов - Цензор.НЕТ 724
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Кровавый пастор как обычно конкретен. Но теперь после бреда захараста. должно отреагировать государство Украина по признанию всего этого террариума терористистическим вместе с рашкой. А это уже игнор минского процесса и выход на новую стадию противостояния, к которому Украина еще пока не готова./ракеты, самолеты, ПВО и т.д./
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не приувеличивай о неготовновности!!всё выше перечисленное безусловно у кацев есть!!и по этим параметрам безусловно превосходит Украину, однако не забывай (думаю в кацапии об этом тоже не забывают и хорошо прощитывают) такое как человеческий фактор!! а как известно у них ооочень много украинцев и украинских корней,и никто не может знать как себя поведут украинские гены в экстремальной ситуации даже в той же кацапии.(заметь именно кацапскими генами они и воспользовались на востоке )(откровенный саботаж,предательство,блокировка ВСУ и так далее по списку)
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Хочется иметь гарантированную утилизацию как московщины в целом так и рашистского народца-террориста. Весь мир это осознал, Анаконда работает по полной, но кровь проливать другие народы кроме рашистского, не хотят. Все должна решить техника и экономика. В идеале на кацапстане надо обеспечить режим бойни за продукты питания, одежду, ГСМ, медикаменты и просто так.
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да неужели в стране нет других проблем, что бы весь политический бомонд, обсуждал и делал громкие заявления - на очередное обострение, донецкого, городского сумасшедшего?
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Бессмертный - в сильном государстве и сильном обществе таких вещей не замечают. Это не истина, это не знание, это просто информация.
«Завтра в Минске должна собраться группа, я бы советовал украинской стороне не реагировать на эти слова».
При этом он не считает, что таким образом Кремль подает какой-то сигнал.
«Это игра на нервах, когда часть словесной дискуссии или тактических инструментов выбрасывается в информационное пространство, накануне каких-то переговоров, это рассчитано на то, что другая сторона будет на это рефлексировать», - сказал Бессмертный.
«Вы завтра садитесь за стол переговоров, противная сторона начинает вам рассказывать про какую-то «Малороссию», у вас не выдерживают нервы и вы начинаете рефлексировать.
Я бы советовал украинской стороне рассказать про Агеева, про обращение украинских заложников, рассказал бы про войну, про танки и про годовщину MH17. Завтра будут говорить не про расследование малазийского самолета, будут говорить не про серьезные вещи! А про это ху.ню»,.

https://inforesist.org/bessmertnyiy-o-sozdanii-malorossii-v-silnom-gosudarstve-takih-veshhey-ne-zamechayut/?f
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилороссии", - Турчинов
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