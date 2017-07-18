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 Политика Украины
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 Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии", - Турчинов

снбо турчинов

Заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного РФ Донбасса, о создании "Малороссии" - это еще одно доказательство агрессивных планов российского президента Владимира Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом в своем комментарии сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Этот извращенный бред, который был написан в Кремле и озвучен ряжеными клоунами вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских "стратегов" снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", - отметил Секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко

По его словам, эти неадекватные и провокационные планы - еще один аргумент в пользу принятия закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи.

"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии" путинского формата", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".

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Ты посмотри! Может у тебя узор на вышиванке не наш. Кацапы тоже вышивают!
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Я что-то против Украины здесь пишу, что меня к кацапам уже приписали? Даже буду рада, если на моей вышиванке не будет "вашего" узора.
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пластыря не садили - оно само взгромоздилось
как и хедрант на трактор...
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Тепер дітям луГандонії в школах будуть розповідати про зрадників, які просрали нАваросію і тепер вони Малороси!!! Ги-ги-ги...
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"Новороссию поменяли на Малороссию. Явный даунгрейд. Гораздо лучше смотрелась бы Упороссия или Папироссия. Дерзко, круто, независимо. А так только пару оборотов Гоголю в гробу сделали".
(C) Шестаков
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Должны же лугандонцы путишествовать по разным странам. Сначала новороссия, потом малоросия, потом хуйлосоосия.
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Не беспокойся, далее будет микрорассия, нанорассия, и усрасия
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..как-же каждую кацапскую вошь коробит-то от одного слова Україна!
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Если один завклубом стал президентом парашки , то чего Пастырю стесняться.
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Зав клубом , после повышения -чемоданоносильщик - президент России .
Торговец курями - президент мало россии .
Зарезатель первого русского в 16 лет- президент Чечни .
Красочное сборище. Каждый на 50 пожизненых тянет.
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Даже если захар объединит два государства под одним крылом, то все равно не будя империи Малороссии!
Не бывати империею, доколе не возьмут стольный град Лондон!
Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7734
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Не знаю, а от візьмуть і Кубань завоюють. Чом би і ні. Я би взагалі даже і за.
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Стесняюсь спросить,а Лондон ця ваша Малороссия в себе включае?
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Нет. Мало Россия это центральная часть. По плану Захарченко ,Лондон - окраина.
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Та да,а Рейкявику,приготовиться отвечать за бабушку
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добре сказав Пастор,тільне знаю за що Україні Бог дав такого сусіда намаханого та ці прибиті на всю башку анклави
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Умница.Если бы ему в 14 Меркель с Обамой не обещали договориться с хуйлом,Пастор никогда не отдал бы Крым
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Плотва установил рекорд сепаратизма , отделился от Малороссии через 5 минут после образования .
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так уже есть она 'Дебиллоросия' сейчас она расея назывется
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Лысый должен стать следующим президентом. Судя по Цензору, украинские СМИ уже усиленно готовят народ к этому.
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Он отказался выдвигаться , мимо Валентин .
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Опять советские штампы , не попросит , он на своем месте .
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На последних выборах, в которых Турчинов принимал участие (мэр Киева) он набрал 2 % голосов. Бесперспективно участвовать в президентских.
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Для Киева он по физическим показателям не проходил . Киевляне избирают или с прокуренными или с отбитыми мозгами . Такие вот у киевлян предпочтения .
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Для чого реагувати на марення хворої людини ( Захараста)? Як на мене це принижує офіційних представників наших органів, а тим більше цілих держав.
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попиариться задешево никому не мешает, темка благодатная и пипл ведется на красивые пустые слова аж бигом
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пастор має рацію!!! лугандони - вітаю вас тепер ви дебілороси! сміх тай годі....
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Перечитай статью, и найди ошибку в своей мессаге
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Все правильно. Дебилороссы. Но можна и по старинке - ОТСОСы.
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После употребления большой дозы тяжелых наркотиков Захарченко оголосив про припинення існування України і створення на її території " Малоросії " / "Украинская Народная Республика Советов (УНР Советов, УНРС) - советская республика в составе Советской России , провозглашённая в Харькове 12 (25) декабря 1917. .. 4 (17) января 1918 советское правительство Украины официально объявило войну Центральной раде . 5 (18) января Антонов-Овсеенко издал директиву об общем #наступлении советских войск против Центральной рады. Главный удар решено было нанести от Харькова на Полтаву при дальнейшем движении на Киев совместно с большевизированными частями бывшей Русской армии, которые угрожали Киеву с разных сторон, в том числе частями распавшегося Юго-Западного фронта. Общее руководство операцией было возложено на начальника штаба Южной группы войск М. А. Муравьёва ."
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много люду тогда перерезал в Киеве большевистский выродок муравьёв....
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Пускай называют свою орду Мало-Новороссия-17. Сокращенно МН-17. В мире их правильно поймут, даже кириллицей.
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Главное, чтоб не "бешеный принтер" как на рашке. Остальное - дело житейское.
От одного Найема толку больше, чем от миллиарда Мизулиных ))))))))))))))))
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Хоч Ново, хоч Мало, хоч Гівно ... яка різниця. Нам би паркан повижче - щоб було менше воні.
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​Несомненно, вклад в мировую​ культуру и цивилизацию экономического района, который начал развиваться благодаря жидомасонам, и особенно John Hughes, за последние три года разительно больше, чем всей остальной части Украины за ее тысячелетнюю историю.
Это особенно видно если рассматривать все события через увеличительное стекло круглой бутылки в которую налита водка, особенно русская водка.
​ Александр Захарченко, не пей русской водки, все пройдет, тебя тоже вылечат.
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Юрий Романенко

Приняв литр на грудь Захар заявил о создании вместо "ДНР" и "ЛНР" нового государства "Малороссии". Этим можно сказать шагом малоросы в очередной раз вышли из Минских соглашений. В общем, в принципе, это будет повторяться до бесконечности, потому нам надо принять закон об оккупированных территориях и не заморачиваться маневрами малоросов = Суркова- Путина. Логика у них такая же как в 1918 у большевиков. Дождаться когда в Киеве рухнет власть, чтобы потом аппелируя к фейковой государственности Малороссии-Новососсии, урвать кусок Украины побольше, используя оголодавших и похудевших "малоросов" для проворачивания очередной аннексии.

Кто шагает дружно в ряд?
Малоросов наш отряд
Мы за мир на всей планете
Расх*ярим все на светеА нападет ли ДНР на ЛНР ради создания Малороссии? Какая страшная судьба ждёт Игоря Плотницкого из-за пристрастия Александра Захарченко к алкоголю? Ответы на эти и другие вопросы вы сегодня не услышите на телеканале "Республика".
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я знову ж, в 1579-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Давайте называть вещи своими именами !
ПидароССия. И вождь всея говна - захараст. И супруг его плотва.
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Следующий проект кремлядей будет воссоздание Киевской Руси!)))))
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Пастору не откажешь в чувстве юмора и сарказма. Сказал, как припечатал лишнехромосовных.
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Языком болтать - не мешки таскать. Три года назад надо было щечки надувать, а не Крым бездарно просирать.
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Сумніваюсь, що дебілу Захару хтось показав прапор Хмельницького, бо побачивши на ньому згадку про гетьмана його королівської величності, навряд чи він про таке б заявив
Прапор Богдана Хмельницького
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Нравится мне Пастор!А еще нравится его правильная оценка проклятых кацапов.А еще больше нравится,как проклятые Богом кацапы ссутся от только одного имени Пастора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии", - Турчинов
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