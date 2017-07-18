 Судьба "Малороссии-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии", - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом в своем комментарии сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Этот извращенный бред, который был написан в Кремле и озвучен ряжеными клоунами вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских "стратегов" снова возобновить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины", - отметил Секретарь СНБО.
По его словам, эти неадекватные и провокационные планы - еще один аргумент в пользу принятия закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей" и необходимости ускорения освобождения востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи.
"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14", или любой другой "Дебилоросии" путинского формата", - подчеркнул Турчинов.
Напомним, сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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как и хедрант на трактор...
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(C) Шестаков
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Торговец курями - президент мало россии .
Зарезатель первого русского в 16 лет- президент Чечни .
Красочное сборище. Каждый на 50 пожизненых тянет.
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Не бывати империею, доколе не возьмут стольный град Лондон!
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https://www.youtube.com/watch?v=ydOyx2WAwf0&list=RDydOyx2WAwf0
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От одного Найема толку больше, чем от миллиарда Мизулиных ))))))))))))))))
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Они такие ватные, эти ватники...
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Это особенно видно если рассматривать все события через увеличительное стекло круглой бутылки в которую налита водка, особенно русская водка.
Александр Захарченко, не пей русской водки, все пройдет, тебя тоже вылечат.
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Приняв литр на грудь Захар заявил о создании вместо "ДНР" и "ЛНР" нового государства "Малороссии". Этим можно сказать шагом малоросы в очередной раз вышли из Минских соглашений. В общем, в принципе, это будет повторяться до бесконечности, потому нам надо принять закон об оккупированных территориях и не заморачиваться маневрами малоросов = Суркова- Путина. Логика у них такая же как в 1918 у большевиков. Дождаться когда в Киеве рухнет власть, чтобы потом аппелируя к фейковой государственности Малороссии-Новососсии, урвать кусок Украины побольше, используя оголодавших и похудевших "малоросов" для проворачивания очередной аннексии.
Кто шагает дружно в ряд?
Малоросов наш отряд
Мы за мир на всей планете
Расх*ярим все на светеА нападет ли ДНР на ЛНР ради создания Малороссии? Какая страшная судьба ждёт Игоря Плотницкого из-за пристрастия Александра Захарченко к алкоголю? Ответы на эти и другие вопросы вы сегодня не услышите на телеканале "Республика".
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ПидароССия. И вождь всея говна - захараст. И супруг его плотва.
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Прапор Богдана Хмельницького
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