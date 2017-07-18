 Премию имени убитого журналиста Сергиенко основали в Черкассах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Среди основателей премии - черкасские журналисты, общественные активисты, а также их киевские коллеги.
По словам организаторов, премия журналистских расследований имени Сергиенко станет не только чествованием памяти земляка, но и позволит вывести в публичное пространство номинантов, таким образом защитив их от повторения судьбы Василия Сергиенко.
"Василий Сергиенко стал одним из символов рядом с Гией Гонгадзе в борьбе за сильную, демократическую, европейскую Украину. Поэтому я призываю поддержать эту внепартийную, внеполитическую инициативу все издания, всех общественных активистов, - отметил один из инициаторов конкурса, народный депутат VII созыва, шеф-редактор интернет-издания "Дзвин" Леонид Даценко.
Сейчас за создание премии подписались уже десятки черкасских журналистов и общественных активистов. Также свою подпись поставил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко со своими заместителями Геннадием Шевченко и Игорем Коломойцем. Создание премии поддержала и приехала на презентацию и вдова Героя Украины Василия Сергиенко Валентина Захаровна.
"Создание премии - это продолжение дела моего мужа, поэтому я очень рада такой инициативе", - отметила Сергиенко, поблагодарив всех журналистов, которые уже второй год освещают ход судебных заседаний над обвиняемыми в убийстве ее мужа-расследователя.
В конкурсе предлагается 5 номинаций для журналистов и активистов, каждая из которых присуждается на общеукраинском и региональном уровне: лучшее расследование в интернет-СМИ; лучшее расследование в печатном СМИ; лучшее ТВ-расследования; расследование общественными активистами, блоггерами; Гран-при от организаторов конкурса.
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