EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  210  2
Материалы по теме:
Все про:журналистика (2477) премия (267) Черкассы (637) Сергиенко Василий (39)

 Премию имени убитого журналиста Сергиенко основали в Черкассах

В понедельник, 17 июля, состоялась официальная презентация общественной премии для журналистов-расследователей имени Василия Сергиенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: У фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружен арсенал оружия, - Нацполиция. ФОТО

Среди основателей премии - черкасские журналисты, общественные активисты, а также их киевские коллеги.

По словам организаторов, премия журналистских расследований имени Сергиенко станет не только чествованием памяти земляка, но и позволит вывести в публичное пространство номинантов, таким образом защитив их от повторения судьбы Василия Сергиенко.

"Василий Сергиенко стал одним из символов рядом с Гией Гонгадзе в борьбе за сильную, демократическую, европейскую Украину. Поэтому я призываю поддержать эту внепартийную, внеполитическую инициативу все издания, всех общественных активистов, - отметил один из инициаторов конкурса, народный депутат VII созыва, шеф-редактор интернет-издания "Дзвин" Леонид Даценко.

Премию имени убитого журналиста Сергиенко основали в Черкассах 01

Сейчас за создание премии подписались уже десятки черкасских журналистов и общественных активистов. Также свою подпись поставил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко со своими заместителями Геннадием Шевченко и Игорем Коломойцем. Создание премии поддержала и приехала на презентацию и вдова Героя Украины Василия Сергиенко Валентина Захаровна.

Читайте также: В деле Сергиенко есть материалы, в которых непосредственно упоминается имя нардепа Бобова, - адвокат Закревская

"Создание премии - это продолжение дела моего мужа, поэтому я очень рада такой инициативе", - отметила Сергиенко, поблагодарив всех журналистов, которые уже второй год освещают ход судебных заседаний над обвиняемыми в убийстве ее мужа-расследователя.

В конкурсе предлагается 5 номинаций для журналистов и активистов, каждая из которых присуждается на общеукраинском и региональном уровне: лучшее расследование в интернет-СМИ; лучшее расследование в печатном СМИ; лучшее ТВ-расследования; расследование общественными активистами, блоггерами; Гран-при от организаторов конкурса.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На якому ще в сраці "общероссийском и региональном уровне"?????????!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваков заявил о 87% расследования убийств в Украине.Где он взял такие цифры-они ему приснились???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремию имени убитого журналиста Сергиенко основали в Черкассах
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти