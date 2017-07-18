 Премию имени убитого журналиста Сергиенко основали в Черкассах







По словам организаторов, премия журналистских расследований имени Сергиенко станет не только чествованием памяти земляка, но и позволит вывести в публичное пространство номинантов, таким образом защитив их от повторения судьбы Василия Сергиенко.





Василий Сергиенко стал одним из символов рядом с Гией Гонгадзе в борьбе за сильную, демократическую, европейскую Украину.









Поэтому я призываю поддержать эту внепартийную, внеполитическую инициативу все издания, всех общественных активистов, - отметил один из инициаторов конкурса, народный депутат VII созыва, шеф-редактор интернет-издания "Дзвин" Леонид Даценко.

Сейчас за создание премии подписались уже десятки черкасских журналистов и общественных активистов.

Также свою подпись поставил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко со своими заместителями Геннадием Шевченко и Игорем Коломойцем.





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Создание премии поддержала и приехала на презентацию и вдова Героя Украины Василия Сергиенко Валентина Захаровна.

"Создание премии - это продолжение дела моего мужа, поэтому я очень рада такой инициативе", - отметила Сергиенко, поблагодарив всех журналистов, которые уже второй год освещают ход судебных заседаний над обвиняемыми в убийстве ее мужа-расследователя.





В конкурсе предлагается 5 номинаций для журналистов и активистов, каждая из которых присуждается на общеукраинском и региональном уровне: лучшее расследование в интернет-СМИ;

лучшее расследование в печатном СМИ;

лучшее ТВ-расследования;

расследование общественными активистами, блоггерами;

Гран-при от организаторов конкурса.