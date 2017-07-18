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 Политика Украины
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 Сыроид о заявлении Захарченко о создании "Малороссии": Это не его позиция, Россия в который раз пытается навязать Украине свой план

сыроид

Заявлениями лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" Россия пытается навязать Украине свой план и возможный формат дальнейших событий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, считает заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Это не первый раз, когда Россия привлекает этих рупоров… Россия использует то, что мы не имеем своей позиции. Значит, нам ее навязывают, и теперь мы вынуждены оправдываться. Понятно, что это не позиция Захарченко", - сказала Сыроид.

По ее словам, Россия через "своих марионеток" озвучивает возможный формат дальнейших событий. Однако, как отметила Сыроид, Украина должна иметь свой план.

"Надо иметь свой план и для начала его надо озвучить. Но, к сожалению, то, что я увидела в интернете - проект так называемого закона о реинтеграции похож на заявления Захарченко. Там абсолютно нет смысла, там нет общей цели, и это тоже обесценивает государственность, обесценивает армию", - отметила она.

Вице-спикер парламента подчеркнула, что Украина должна признать оккупацию своих территорий и определить, что для Украины важно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы из "ЛНР" не хотят в "Малоросию от Захарченко": "Целосообразность вызывает сомнения"

"Надо определить, что важно для нас. Для нас важно выжить, но выжить не в конфликте с Захарченко, а выжить в противостоянии с Россией. А для этого нам надо четко осознавать реальность, понимать, что у нас 6 тыс. км угрозы, понимать, что Россия никуда не денется, что надо признавать последствия оккупации, что надо усиливать армию", - отметила Сыроид.

Отвечая на вопрос о том, отразятся ли заявления Захарченко на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, Сыроид отметила, что и Минск, и заявления Захарченко - это части российской пьесы".

"Как это повлияет на происходящие события? Так, как этого захочет Россия", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко

Напомним, ранее главарь боевиков Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия". По его словам, столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города. Государственным флагом "Малороссии" объявлен флаг Богдана Хмельницкого.
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Во как переключили внимание - какойто Даун ватный перднуло и теперь каждый будит это коментирывать ...
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А что бы ты не даун хотел? Может как гарант ленту резал?
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Ты не понятно изьясняешся ...
Просто все новости - ДАУН из НОВООТСОСИИ что то сказал
а Потом 10 новостей - я Думаю что тот Даун из Новоотсосии Даун и еще 20 новостей - И я так думаю ...
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Это имитация повышения ставок по причине неотдавания посольских дач в США
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это Львов? и что? вывезли давно... у львовян можно поучиться, как противостоять агресси, не теряя достоинства..., в Украине тоже часть территории засыпана мусором, зловонным ядовитым мусором из соседней страны- параши, только никто не знает, как его убрать...
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Не актуально уже. Так что сейчас мусором во Львове заведуют твои ригошоколады.
И каждое твое "творчество" в пустую. СОГЛАСУЙ С СВОИМ .
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Сыроид о заявлении Захарченко о создании "Малороссии": Это не его позиция, Россия в который раз пытается навязать Украине свой план
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В данном случае, это похоже даже не позиция Кремля.
1. Плотницкий моментально прокукарекал, что он не одобряет, и вообще выполняем Минские соглашения.
2. Пурген... В смысле Пургин - аналогично.
Сыроид о заявлении Захарченко о создании "Малороссии": Это не его позиция, Россия в который раз пытается навязать Украине свой план - Цензор.НЕТ 2590

И, я думаю, что они не последние.

Похоже Сашок шото своё, сокровенное, вскукарекнул. Ну и пусть бы ему за это московские кураторы кукарекалку разворотили.
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а шо так оживились все? делать нечего - каждій вісер коментировать?
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Сыроид тоже под "Боярышником"? И как это теперь расея нам навязала свой план? Для нее Киев уже не столица?
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Да они странные эти с секты Садового. Дома порядок не можут навести, а кругом всех
"умными" словами учат. Особенно когда слушаешь этого ихнего Березюка, ТО ПРЯМО
ФРАНКО.
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Очевидно пытаются запустить проект "Северная и Южная Корея" или "ФРГ и ГДР".
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какой план у расеи , кремель давно напоминает пиратскую шхуну с поломаным штурвалом без парусов и с бухими матросами, вот так и дрейфуют как гавно в унитазе....
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К чему этот бред убогого недолгожителя ? "Цензор" , есть другие проблемы .
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Интересно, а Ростовская обл, Кубань и Краснодарский край тоже отделяются от Москвы в Новороссию?
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Есть масква , а вокруг стоит орда уже 800 лет .
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Да какой план? Это вообще бред какой то! Теперь нам всем понятно,какие планы были и есть по отношению к нашей стране Украины, ввх ,суркова,фсб и кремлядей! Строим свою страну дальше,укрепляем армию,боритесь уже с коррупцией, начинайте действовать! Україна понад усе!
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Навіщо реагувати на цю маячню?. Знайшли аффтаритет - Захерченка. ))
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Алексей Арестович

- ДОРОГИЕ МАЛОРОССЫ!..
или
ОДА НА ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ "МАЛОРОССИИ".
Специально по-русски.
- Когда из Захарченко, а вместе с ним из 8 областей Украины не удалось сделать россиян, из них решили сделать "правильных украинцев".
С объявлением "Малороссии", украинцы теперь признаются российской пропагандой отдельным народом, а не "русскими - только в профиль", но отныне распределяются на "правильных" и неправильных ".
Правильные украинцы любят Кожедуба и сделали советский космос.
Неправильные - распяли мальчика на устроили Волынскую резню.
Правильные украинцы - выиграли вместе с русскими ВОВ, неправильные - помогали Гитлеру проиграть Вторую мировую.
Правильные украинцы - православные, а неправильные - униаты, и недаром их Хмельницкий резал (флагом "Малороссии" объявлен флаг Хмельницкого).
Это означает, что руководство признало "российский проект" в Украине провальным, и решило сделать ставку на "советский проект", пытаясь склонить на свою сторону 9-12 миллионов мягкой украинской "ваты", путем призывов к советскому пониманию "Украины" и ностальгии по тем славным индустриальным временам.
Теперь стоит ждать песенные конкурсы имени Шевченко в Донецком ДК.
В Кремле, наконец, поняли, что "Русский мир" не принимают в Украине даже самые ватные из ватных, потому, что у них, у украинских ватников, есть собственный проект - бело-голубой "(идеология бывшей "Партии регионов").
Теперь "коллективный Сурков" пытается использовать бывший электорат "ПР" под собственные геополитические потребности Кремля.
Ждем соответствующей активизации их спикеров в нашем медийном пространстве.
Основные месседжи:
- Украина - прекрасная самодостаточная страна, которая когда-то выпускала космические корабли и атомные авианосцы,
- надо гордиться достижениями предшественников, отцов и дедов, которые нам построили,
- нужна новая индустриализация,
- нужен новый диалог Донецка и Львова, и объединение всех честных людей, которые помнят, что такое - "настоящая Украина" и о "В бой идут одни "старики"",
- нам не нужна ни Россия, ни Запад, мы можем сами, играя на их противоречиях,
- украинские солдаты и офицеры - потомки героических воинов Владимира, Богдана, комэска Титаренко, они не должны принимать участие в братоубийственной войне на Востоке, на которую их отправляет преступная власть, продавшаяся западным воротилам,
- надо останавливать войну, на которой украинцы убивают украинцев,
- преступная антиукраинская власть мечтает продать нас всех МВФ,
- от России все равно никуда не деться, мы должны восстановить экономические связи, предоставить ей гарантии невступления в НАТО, но оставаться сильным, независимым государством.
----------
В этой связи, я хочу обратиться к родной, украинской вате:
- Дорогие соотечественники!..
Все, что для Вам дорого и представляет лучшие части Вашей души - для Кремля - всего лишь инструмент.
Сначала они использовали на Донбасе романтиков имперской идеи, для которых есть только единая и неделимая, а никаких украинцев нет.
Потом они их отстреляли.
Потом они использовали на Донбасе романтиков "Русского мира", для которых есть Донбасс в составе России, а укропы - пусть подыхают сами.
Потом и они кончились - в полях перед позициями украинских войск.
Теперь они хотят использовать "правильных украинцев" для построения "правильной Украины".
Это вы ностальгируете по "Весне на Заречной улице", а они на это рассчитывают.
Ровно то же самое они делают в Сирии, где Асад - то их, то не их, в зависимости от текущего расклада.
Завтра они, возможно, помирятся с "дорогими заокеанскими партнёрами" и кончать начнут уже вас.
У Кремля нет и не может быть партнёров. У него могут быть только цели и инструменты.
За три года войны против Украины они третий раз меняют инструменты.
А замена инструментов - это и замена кадров. Как Россия меняет кадры - спросите у Мотороллы.
Будьте умными, не идите на поводу у кремлевских, играйте свою игру.
Здесь, в Украине, мы с вами всегда сумеем разобраться - какая Украина и почему нам нужна.
Вам уже хватило ума и совести не поддаться на "Русский мир", верю, хватит и на то, чтобы не поддаться на "Правильную Украину", которую нарисовали в Кремле.
И - "Смуглянку"!..
-----------
- Шановні українці!..
Вибори розпочались.
Ця боротьба проектів - немаленька, і, в решті решт, найнебезпечніша річ, з якою нам доведеться зустрітися у найближчи два роки.
Дивлячись, якими темпами продаються "світлі украінські спікери" ватним телеканалам, це розумієш особливо чітко.
Проект "Правильної України" нам розпочали просувати усіма можливими засобами.
Але, я сподіваюсь, що у боротьбі проектів, перемогу отримає логіка. Сыроид о заявлении Захарченко о создании "Малороссии": Это не его позиция, Россия в который раз пытается навязать Украине свой план - Цензор.НЕТ 5970
Перелік пропогандиських ідей, за якими їх можна впізнати, я вам дав.
Коли побачите та почуєте поєднання більш, ніж трьох з них у чий-то риториці, це - воно.Сыроид о заявлении Захарченко о создании "Малороссии": Это не его позиция, Россия в который раз пытается навязать Украине свой план - Цензор.НЕТ 5970
Тримайтеся.
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Знаменитое выражение из "Капитана Врунгеля" - " Как вы лодку назовете, так она и поплывет" не дает непризнанным Ордынцам покоя. Им все кажется: назови вонючего шакала прекрасной розой и он будет благоухать всем на радость да скончания века.
Ну и конечно же чрезвычайное положение надо ввести, чтобы к "шакалам" особо не принюхивались. А то вдруг что-то унюхают. Например, что за "гуманитарная помощь" идет нескончаемым потоком из России.
Ведь про сбитый малазийский Боинг унюхали ведь уже!!! А будь чрезвычайное положение тогда, никто бы не пустил в "свободную Малороссию" всяких там голландцев с малазийцами?
Тем же качеством, как не странно, обладают и "российские либералы". Им кажется - стоит только снести памятник Дзержинскому на Лубянке и заменить государственный гимн Александрова на музыку Глинки - все в России тут же станут добрыми и честными!
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Какая то хрень собачья , чтобы действовать украинцам на нервы, дни недореспублик и самого недоделаного дэбила захерченко уже сочтены, это уже мычание скота на бойне.
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дни недореспублик и самого недоделаного дэбила захерченко уже сочтены

- і що , на це , вказує ?
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Вы видете их будущее?- вот поэтому и сочтены, и захерченко , последует за моторылой и гиви, смерть эти идиотов - зачистка свидетелей, неужели не понятно что захерченко или мы уберем как преступника, или сама кацапия ,нет чела- нет дела.
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І що далі ? Ну , уберуть ... і що ?
Захарка там нічого ніколи не вирішував і не вирішує - якщо його і приберуть це нічого не змінить ...Пришлють нову маріонетку - от і все ...
А "свідків" таких там десятки тисяч ...
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Да, собственно ничего, я сказала, что дни его сочтены , ему без разницы что трындеть , а вы спорите.Там другая марионетка не нужна , эта марионетка хорошо прикормлена, уберут , когда будут возвращать донбасс, а возвращать придется.
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а возвращать придется.

Кому повертати ? Там , за 3 роки , нічого не змінилось - кому тоді насправді належав Донбас , тому він і зараз належить ...
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Быстро как отошла Сыроид от голодовки, уже читает по копирке, но последствия сахарного голодания на мозге еще сказываются...
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"кординал" или " кардинал"?- вот этим и занимается захерченко.
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Оксана! В чем сір-бор. Кто такой Захарченко. Конченный алкоголик, которому дали прочесть текст в перерыве между принятием боярышника. Пусть несет чушь и не надо на этом акцентировать внимание
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А нужно ли комментировать заявление этого шизика,думается,что это должны делать профессиональные психиатры.
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Сыроед на полном серьезе комментирует нарковысер о переименовании в унизительную катериненскую Малорашу и перенос столицы в Донецк. При этом Колыван против.

Это ж ее надо рядом с ними уложить в палате N6 ))
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НедоЛугам кацлам,не подобается вже Кацляндия.Хотят якусь отсосию
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Россия использует то, что мы не имеем своей позиции. Значит, нам ее навязываютИсточник: https://censor.net.ua/n448227 - це точно ... ((
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Если бы не тянули с признанием оккупации, уже не было бы никаких Ново и Малососий.
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цікаво всі "політичні діячі" прокоментують висловлювання терориста?!
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"Надо иметь свой план и для начала его надо озвучить", яка ти вумна, як вутка.
План простой и понятный: если тебе, консерва самонемочная, ещё хоть немного дорога кровь солдат и офицеров ВСУ, просто заткнись. Все эти проекты "малоновонедороссии народной" сами закроются, когда будет исчерпаны средства на их поддержание.
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Правильно не его позиция -это он накатив очередную настойку известной ягоды,выдает планы Кремля. Были же у него и раньше подобные выбросы "мыслей" по захвату не только Украины но и Европы, аж до Лондона. А с другой стороны, такая же малороссия угрожала аж США.(не знаю правда ,что пьет Кадыров, кумыс наверное, настоянный на боярышнике). Как только таких предателей терпит Кремль,не понимаю.
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я знову ж, в 1578-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСыроид о заявлении Захарченко о создании "Малороссии": Это не его позиция, Россия в который раз пытается навязать Украине свой план
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