 Российская компания "Русал" "прихватила" все коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в статье Александра Шкопы "Территория "Русала" на "Зеркале недели".
В частности, как отметил генеральный директор ООО "Терминал-Укрпищесбытсырье", народный депутат Украины пятого созыва Владимир Фалько, иностранцы получают в портах землю, которую не могут получить украинцы.
"С приходом на НГЗ российская компания "Русал" очертила, что можно украинцам, а что нельзя. Через суды эти собственники "прихватили" всю логистику и коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт", - рассказал он.
Кроме того, по данным автора статьи, компания присвоила порт за "некорректную" арендную плату, а Фонд госимущества Украины "пересмотрел" сроки аренды, и в прошлом году "Русал" пролонгировал ее еще на пять лет "без конкурса, без учета интересов украинских экспортеров".
"Теперь де-факто только Москва решает, кому работать в украинском порту, и устанавливает ставки. Так, ООО "Терминал-Укрпищесбытсырье" установили ставку 1,44 долл. портового сбора с каждой тонны переваленного груза, хотя это сборы государственные, и именно государство должно их устанавливать.
Для сравнения: в других портах терминалы платят от 24 до 60 центов с тонны, причем именно государству. А "Укрпищесбытсырье" платит "Русалу", да еще примерно на доллар больше. Выходит, государству эти деньги не нужны", - пишет автор.
Он уверен, что для "Русала" в Украине существуют "другие, особенные законы": "Самое удивительное, что все молчат: и СБУ, и прокуратура, и ФГИ, и депутаты, и чиновники, и СМИ, и профсоюз Николаевского морского порта, в структуру которого входит Днепро-Бугский морской порт, и политические силы всего спектра - от "Правого сектора" и "Свободы" до "Оппозиционного блока", - отметил автор.
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Насправді - вони ВЖЕ ДАВНО її купили - 60% підприємств в Україні , так чи інакше , належать кацапам ... Не говорячи вже про банківський сектор .
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Парфененко Дмитрий Николаевич
2000-2008 заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины.
2008-2010 в. о. Председателя Фонда государственного имущества Украины.
2011-2012 начальник Главного управления коммунальной собственности г. Киева, исполнительного органа Киевского горсовета (Киевскойгородской госадминистрации).
2012-2014 директор Департамента коммунальной собственности г. Киеваисполнительного органа Киевского горсовета (Киевскойгородской госадминистрации).
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короче, расеянский щур в центре Киева сидит.
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(so far)...
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Источник: https://censor.net.ua/n448226
так Русал не выполнила свои обязательство которые она заявила на конкурсе, теперь можно отменить не законное распоряжение яныка при премьерстве и вернуть его в собственность
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Але доки не буде закону про вибори по відкритих списках з можливістю викреслювати окремих кандидатів, то рухатимося черепашими кроками.
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В очередной раз Зеркало Недели со своим выхлопом в никуда.
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Мало ли что мелет ото дурнуватое создание!
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А що треба казати ... і кому ?
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Тот пиарится на лоу-костах, там выгоднее.
Тут зарубать надо контракты, т.е., работать.
А оно ему надо?
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