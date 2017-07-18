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 Политика Украины, Экономика
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Все про:грузы (186) порт (260) ФГИ (477)

 Российская компания "Русал" "прихватила" все коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт, - "Зеркало недели"

порт

Российская компания "прихватила" все коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт. Николаевский глиноземный завод (НГЗ) стремительно превращают в базу для "особой территории" российской компании "Русала".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в статье Александра Шкопы "Территория "Русала" на "Зеркале недели".

В частности, как отметил генеральный директор ООО "Терминал-Укрпищесбытсырье", народный депутат Украины пятого созыва Владимир Фалько, иностранцы получают в портах землю, которую не могут получить украинцы.

"С приходом на НГЗ российская компания "Русал" очертила, что можно украинцам, а что нельзя. Через суды эти собственники "прихватили" всю логистику и коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт", - рассказал он.

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Кроме того, по данным автора статьи, компания присвоила порт за "некорректную" арендную плату, а Фонд госимущества Украины "пересмотрел" сроки аренды, и в прошлом году "Русал" пролонгировал ее еще на пять лет "без конкурса, без учета интересов украинских экспортеров".

"Теперь де-факто только Москва решает, кому работать в украинском порту, и устанавливает ставки. Так, ООО "Терминал-Укрпищесбытсырье" установили ставку 1,44 долл. портового сбора с каждой тонны переваленного груза, хотя это сборы государственные, и именно государство должно их устанавливать.

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Для сравнения: в других портах терминалы платят от 24 до 60 центов с тонны, причем именно государству. А "Укрпищесбытсырье" платит "Русалу", да еще примерно на доллар больше. Выходит, государству эти деньги не нужны", - пишет автор.

Он уверен, что для "Русала" в Украине существуют "другие, особенные законы": "Самое удивительное, что все молчат: и СБУ, и прокуратура, и ФГИ, и депутаты, и чиновники, и СМИ, и профсоюз Николаевского морского порта, в структуру которого входит Днепро-Бугский морской порт, и политические силы всего спектра - от "Правого сектора" и "Свободы" до "Оппозиционного блока", - отметил автор.

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Ето перемога. Козломордые не смогли завоевать Украину и решиле ее купить, что даже будет в разы дешевле чем воевать. Давайте еще землю будем продавать.
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и решиле ее купить

Насправді - вони ВЖЕ ДАВНО її купили - 60% підприємств в Україні , так чи інакше , належать кацапам ... Не говорячи вже про банківський сектор .
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А другая касапская компания имеет почти все акции производства сигарет в Украине и миллиарды идут в мацкву, которая за в том числе и за эти деньги ведет войну в Украине.
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А чего єту компанию не национализировали? Как насчет санкций?
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якщо пішов розголос у СМІ то скоро вона змінить власника, коли спарава стосується "отнять і падєліть" то наші можновладці різко стають патріотами
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"Русал" давно пора национализировать и переименовать в "Украл".
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информация не полная. первым делом нужно указывать имя владельца. тогда все сразу становится на места.
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а возможно ли национализировать собственность компании "Русал"???, что бы ватникам не повадно было вести бизнес в нашей стране....
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я вот щас не понял, почему ФГИ Украины управляет вот это:

Парфененко Дмитрий Николаевич

2000-2008 заместитель Председателя Фонда государственного имущества Украины.
2008-2010 в. о. Председателя Фонда государственного имущества Украины.
2011-2012 начальник Главного управления коммунальной собственности г. Киева, исполнительного органа Киевского горсовета (Киевскойгородской госадминистрации).
2012-2014 директор Департамента коммунальной собственности г. Киеваисполнительного органа Киевского горсовета (Киевскойгородской госадминистрации).
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Когда руководил КОММУНАЛЬНОЙ ( от слова КОММУНА) собстевааностью киевской громады, порешал нужным людям вопросы и теперь он в одной команде с олигархами
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я о том, что он же и продавал эти компании расеянам. а в его обязанности входит слежение за выполнением инвестиционных обязательств.
короче, расеянский щур в центре Киева сидит.
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Мировое эмбарго раисси в действии! Война - войной а бабки по расписанию.
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и что до сих пор в Украине делает РусАл, после того как он чуть не выпилил ЗАлК?
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Николаевский глиноземный завод ???
Источник: https://censor.net.ua/n448226
так Русал не выполнила свои обязательство которые она заявила на конкурсе, теперь можно отменить не законное распоряжение яныка при премьерстве и вернуть его в собственность
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А кому отменять? Депутаты вечно отдыхают, порох в международной жизни , а Грося решил собрать главных воров ( премьеров) в один совет.
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Российская компания "Русал". Русал- мужик с хвостом рыбы
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Точно подметил.Это еще лет 15 назад мы здесь тоже прикалывались.Типа русалка мужского рода.
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Добре було б якби був закон називати конкретних власників усього, що є в Україні, а де за місяць не признаються, то націоналізувати...
Але доки не буде закону про вибори по відкритих списках з можливістю викреслювати окремих кандидатів, то рухатимося черепашими кроками.
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Украина ввела санкции против Объединенной компании Российский алюминий (РУСАЛ, РФ) и связываемой с ней компанией Judson Trading Limited (Кипр). Соответствующее решение закреплено решением СНБОУ от 16 сентября 2016 года и указом президента Украины №467/2016. В Украине группа РУСАЛ контролирует Николаевский глиноземный завод (НГЗ) и имеет долю в Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК) (29,54%)

В очередной раз Зеркало Недели со своим выхлопом в никуда.
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да-да- я помню как йуля подписала с хуйлом договор... и о его содержании никто ничё не знал... пока его "Зеркало" не опубликовало.
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Почему ВСЕ молчат? Хуйло недавно заявило,что Николаев,Запорожье,Харьков очень страдают за россисей.
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та оно заявило, что Анна Киевская (!!!) русская, что Иван Грозный - милейший старикашка....
Мало ли что мелет ото дурнуватое создание!
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Почему ВСЕ молчат?
А що треба казати ... і кому ?
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Угу, значит когда Фалько был в рыговской партии его все устраивало? Такие как Фалько, к этому и привели.
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Знову СБУ прошляпила ? Невже це робилося так закодовано ?
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До яких пір кляті кацапи будуть хазяйнувати у нас на Україні ? Що робитьс, щоб позбавитися цієї фашистської саранчі ?
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"Выходит, государству эти деньги не нужны", - пишет автор. Государству деньги очень нужны! Всё дело в том, что сейчас на вершине "кормовой цепочки" обосновалась беспринципная и циничная сволочь, которая личные интересы ставит намного выше интересов Украины и её Народа!!! Уверен, что Патриоты сами поймут, что это за сволочь и что с ней надо делать, чтобы наша страна опять не повторила свой "путь исторического развития" вековой давности! "Поймут", когда придёт время... А сейчас всем активным гражданам надо объединяться, организовывать взаимодействие между организациями и группами Патриотов Украины и готовиться к "началу славных дел"! Потому как так, как сейчас живёт подавляющее большинство "простых украинцев", "жить" (точнее выживать) дальше НЕЛЬЗЯ!!! Ну а кацапы... Да пусть пока "вкладываются"... Всё - равно новая власть, которая скоро придёт к управлению Украиной, в ответ на агрессию и аннексию Крыма кацапами, национализирует все активы государства-агрессора и его граждан в нашей стране в доход государства, - пусть там как бы не бесновались от этого "вЯликие" и их адепты в Европе! Хай живе вільна Україна!!!
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Главное, Омеляна забыл упомянуть.
Тот пиарится на лоу-костах, там выгоднее.
Тут зарубать надо контракты, т.е., работать.
А оно ему надо?
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Почему так происходит ? Да потому , что кацапы регулярно платят тем людям , в руках которых находятся рычаги управления конкретной ситуацией. Причем , все фамилии очень легко вычисляются. Вот и посмотрим на реакцию "Правого сектора" и "Свободы" после появления на свету этой информации ... Реакция внутри Опы заранее известна - одобрение...
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а шо Свобода і ПР не в курсі? а чому всі мовчать за Почаівську Лавру де закликали молитись за Росію? пошукайте це в новинах.
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Так надо бы разобраться кто продавал кацапам этот Глиноземный и многие другие заводы кацапан, и кто назначал на Донбасс замами меров КГБЩников, кто отдал в аренду Крым на 26 лет и ничего не делал, что бы рашка не наращивала там войска, а наоборот выводила и не рассказывал на праздновании дня рашского морского флота:"Так мы вам Владимир Владимирович так много должны", на что В.В. отвечал "Ничего Леонид Данилыч расчитаетесь еще"
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Ни х*ра они не "прихватили", нынешняя (да и прежняя) украинская продажная власть просто продалась, как "плечевая"! А нынче вселенский вой стоит:давайте скорее землю продавать! Кажется, это уже последнее на продажу, потом -... да вы сами понимаете.
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зарабатывают деньги, за которые потом убивают украинцев, охренеть !!! где еще такое возможно ??!!!
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Проста украінскій ґарант нєнавідіт ваівать сасваімі руцкімі братьямі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская компания "Русал" "прихватила" все коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт, - "Зеркало недели"
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