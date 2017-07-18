 Террористы из "ЛНР" не хотят в "Малоросию от Захарченко": "Целесообразность вызывает сомнения"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ТАСС.
"Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - приводит его слова Луганскинформцентр.
Дегтяренко также подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага [создания Малороссии] вызывает большие сомнения".
"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", - заявил председатель парламента "ЛНР".
Напомним, сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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Ну все, бути війні між днр і лнр!
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ах,вы ж ,дегенератушки наши хорошие..
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Ща еще стописят, не больше, и в думу поеду - референдум мутить. Жаль, что человечков у меня зеленых нет, только синие, у подъезда на лавке сидят.
Давайте, подписывайтесь бля! Подпеси нужны!!
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вот только соседнее государство ДИРЕКТОР ГРАД против- думаем написать в Европейский суд по правам Человека
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ДнепроПушистый @_Pushistiy_
Продам квартиру в столице Малороссии. Двушка в бывшем Киевском районе, Путиловка. 4/9. Тихий и спокойный район, мало людей. $120000 #Донецк
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Маневр дешев и претсказуем - умиляет то что они даже с ЛНР не могут договорится - ватные мрази хотят в крови Украину притопить - в политику играют ...
Рашизм чума 21 века ...
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Утром они люто вздрочнули на "Малороссию", как на нечто уже свершившееся. А тут... Не то, что "19 регионов Украины", а даже 1/3 Луганской области, как оказалось на кую это вертела. )))
У русни пичаль! До них дошло, что Захарченко - банальный идиот и пи@добол.
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... Вы намекаете, что русня так долго в Захарченко не смогла распознать своего ? ...
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походу, кто-то в дыныре из шахты выкопал неизвестный учёным вирус.
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Вот это треш. Что в голове у них?
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П.С.
Питание на усмотрение начальника гостиницы.
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Я даже начало их гимна придумал. Но писать не буду - забанят.
Намекну только - первое слово там из одной буквы "О".
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ЛУГАНСКО-ДОНЕЦКОЙ ВОЙНЕ БЫТЬ?
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"Хошь как хочешь, а маловато. Маловато будет."
(мультфильм "Падал прошлогодний снег")
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Боевики рассчитывают, что в выдуманном ими образовании "Малороссия" будет действовать безвиз, подписанный Украиной с ЕС.
Об этом в своем Facebook пишет боевик- российский писатель Захар Прилепин.
"Итак, в ДНР сегодня объявили о создании государства Малороссия. На место бывшей Украины. Со столицей в Донецке.Из Украины уже спрашивают: А безвиз останется? Безвиз останется", - написал он.
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А даунецкие - вломите лохановским!
Даешь малоросскую стрелку с перестрелкой всей братвы!
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я так розумію, що не дочекавшись "абітурієнта" вони вирішили "пришвидшити" процес)
тепер наступні новини
1- захараст їхав в ліфті під мелодію шмеля на зустрі у "вітерок"
2- партія війни ДРГ укрів і т.д
3- новим днерівським главнобухающим назначений "вася"
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ЗРIДА, Кiлю нє спрісілі!
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Во первых два разных народа,два разных этноса,разный рузгэ языг.
А главное,как трон делить?
Кто ампиратором будя!?
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Я так розумію...незабаром
отримаємо можливіть спостерігати...
"Першу малороську війну"...
Внутрішньо-бібізянські ігріща за статус
Першого гамадріла Бомбаса...
Протиріччя назрівають не по днях, а по годинах...
В "ЛНР" заявили, что никакую "Малороссию" они не утверждали. Об этом говорится в заявлении называющего себя председателем "народного совета республики" Владимир Дегтяренко.
Он опроверг участие официальных представителей "ЛНР" в каком-либо заседании представителей регионов Украины в Донецке, где главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении "нового государства" - "Малороссии".
"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - отметил Дегтяренко.
Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".
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Мне кажется, что ещё рано вскрываться нашему Штирлицу.
Сегодня в ФСБ РФ что-то пошло не так.
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