EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  10375  93
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (15441) Захарченко Александр (203)

 Террористы из "ЛНР" не хотят в "Малоросию от Захарченко": "Целесообразность вызывает сомнения"

луганск

Председатель "народного совета" "ЛНР" Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей "ЛНР" в заседании представителей регионов Украины в Донецке по созданию нового государства - "Малороссии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ТАСС.

Читайте также: Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко

"Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - приводит его слова Луганскинформцентр.

Дегтяренко также подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага [создания Малороссии] вызывает большие сомнения".

Читайте также: Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", - заявил председатель парламента "ЛНР".

Напомним, сегодня главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто Захєрченко рішив усе сам за спиною лєпшого друга Плотніцого?

Ну все, бути війні між днр і лнр!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ёпта! изза упрямства "братскАга нарота Лугандонии" - малоросия не состоялась))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поступайте сразу в Швейцарию,дебилы - там на ВЫДАЧЕ пенсион поболее и селёдки пожирнее...а бывшим членам кпсс,влксм и профсоюза горняков - бесплатная подписка на "Neue Zürcher Zeitung"...
ах,вы ж ,дегенератушки наши хорошие..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пля, как обидно, а они уже надеялись что ЕС сохранит им Безвиз, который им достался в наследство от Украины, прикиньте какой облом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Донецкросы будут воевать с луганскросами. Теперь вопрос к кому присоеденятся горлоросы и макеевросы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Принял с утра триста водочки я и понял нада Русь создавать срочно на территории россии. Долго мучился где столицу замутить. Пришлось еще двести уговорить, и тут прям озаорило - Салехард!!
Ща еще стописят, не больше, и в думу поеду - референдум мутить. Жаль, что человечков у меня зеленых нет, только синие, у подъезда на лавке сидят.
Давайте, подписывайтесь бля! Подпеси нужны!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот же сепары луганские даже от малороссии отделяются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на нашем веку будет и такое - скоро лнр будет боротся с днр!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь КАЖДЫЙ КУЛИК хочет на своем "БОЛОТЕ" - ГЛАВНЕЙШИМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ СТАТЬ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, мы тоже с пацанами на работе, в офисе провозгласили создание Республики ПИВОГРАД
вот только соседнее государство ДИРЕКТОР ГРАД против- думаем написать в Европейский суд по правам Человека
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царство - КАЦАПЕТОВКА, Царство - МУХОСРАНСК... и другие ОХУЦАРСТВА.... скоро !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Целесообразность вести переговоры с непарнокопытными представителями дыныры и парнокопытными лыныровцами под большим сомнением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера. (c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А че, я не против. Как теперь их называть, малоросы? Малоросы, недоросы, гавноросы все синонимы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и как я сразу догадался, шо плотва даже не в курсе шо у них с захаркой маларосия родилась))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
:D

ДнепроПушистый‏ @_Pushistiy_

Продам квартиру в столице Малороссии. Двушка в бывшем Киевском районе, Путиловка. 4/9. Тихий и спокойный район, мало людей. $120000 #Донецк
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Означает ли єто, что днр пойдет войной на лнр и будет освобождать лнр от хунты и лнровских фашистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Казус, блин, белли.. ЛНР и ДНР на пороге войны.. Очень напоминает игру Эпоха империй..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и малороссия накрылась медным тазом.Вот что получается,когда руки растут не с того места.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ого, на наших глазах вершится История и перекраивается карта мира
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да создайте уже пидорасию,и будет вам всем,пидорасам,счастье...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Решили повторить Подвиг большивиков - когда сталицу Украины перенесли в Харьков а потом войной захватили всю Украину ...
Маневр дешев и претсказуем - умиляет то что они даже с ЛНР не могут договорится - ватные мрази хотят в крови Украину притопить - в политику играют ...
Рашизм чума 21 века ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет", - минские соглашения касаются лишь сторон, подписавших єто соглашение. А "лнр" к сторонам соглашения не относится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша, *уй со рта вынь.....шепелявящая обезьяна.... кто ж тебе такие слова читать дал, что даже выговорить не можешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну фсьо, тарєрачі захарка повинен оголосити плотву агєнтам гасдєпа, а ЛНР вражескім гасударствам))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просыпается Захарченко с бодуна и думает - чем бы сегодня заняться? А не учредить ли мне новое государство? И название придумал оригинальное - Малороссия! А завтра с утречка - на Лондон!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из-за этой заявы Колывана у русни за поребриком сейчас траур!
Утром они люто вздрочнули на "Малороссию", как на нечто уже свершившееся. А тут... Не то, что "19 регионов Украины", а даже 1/3 Луганской области, как оказалось на кую это вертела. )))
У русни пичаль! До них дошло, что Захарченко - банальный идиот и пи@добол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...До них дошло, что Захарченко - банальный идиот и пи@добол."

... Вы намекаете, что русня так долго в Захарченко не смогла распознать своего ? ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну и правильно, чё там. лыныры осталось переименовать в нанороссию и помазать плотву на царство.
походу, кто-то в дыныре из шахты выкопал неизвестный учёным вирус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
далеко копать ненадо ......... токсиплазмоз все симптомы на лицо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хунта, гарантирует каждому "лохогандоновцу" отдельный номер, кровать. определённый тип одежды, и занимательнейший "отдых= востановление Украинского Донбасса.
П.С.
Питание на усмотрение начальника гостиницы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Советуют Захару переназвать страну в Блинком или Боярышник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотите чтобы Лугандонцы друг друга перегрызли? На следующих переговорах в минске спросить кто главный малоросии, а кто его сучка. На следующий день Плотва и Захар будут горло грызть друг другу.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
братские народы дамбаса не могут прийти к консенсусу ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
этнос Захерии забыл посоветоваться с этносом Колывании ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сказ о том, как поругались Оченьмалороссия с Недорооссией
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пускай с Нанороссии начинают.
Я даже начало их гимна придумал. Но писать не буду - забанят.
Намекну только - первое слово там из одной буквы "О".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ниче себе противоречия между братскими народами!
ЛУГАНСКО-ДОНЕЦКОЙ ВОЙНЕ БЫТЬ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О деньгах не договорились, скорее всего.
"Хошь как хочешь, а маловато. Маловато будет."
(мультфильм "Падал прошлогодний снег")
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мля, сегодня просто фонтан даунбасских шедевров!

Боевики рассчитывают, что в выдуманном ими образовании "Малороссия" будет действовать безвиз, подписанный Украиной с ЕС.
Об этом в своем Facebook пишет боевик- российский писатель Захар Прилепин.
"Итак, в ДНР сегодня объявили о создании государства Малороссия. На место бывшей Украины. Со столицей в Донецке.Из Украины уже спрашивают: А безвиз останется? Безвиз останется", - написал он.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При этом он процитировал позиции, которые ранее не приводились. Например, боевики решили, что государственными языками "Малороссии" могут стать "малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Малороссийский язык - это вариант фени? А региональные языки - горловский, енакиевский, макеевский...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тоесть захар с прилепой решали за наноросию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять боярышника с утречка наглотался и понеслось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как красиво звучало LA GANDONIA,прямо курорт Италии с одним пляжиком ! А теперь какая то малороссия,прям стыдно! Жаль,очень жаль!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну а чем Лоханск хуже Даунецка? Почему "Малоросспирт" будет в Даунецке? Лоханская братва, вломите этим ... ну, тем... из Даунецка!
А даунецкие - вломите лохановским!
Даешь малоросскую стрелку с перестрелкой всей братвы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пан атаман Грициян Таврический указ издать изволили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а на уровне кураторов эти вопросы нельзя было ранше решить. Вечно на Лубянке чо то не согласуют а потом на местах такой вот разнобой происходит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смех смехом а ведь понятно что всем етим спектаклем руководит ботоксное Хуйло из-за поребрика. И теперь вопрос зачем все ето задумывалось? Показать миру что боевики типа сами собой руководят или впихнуть Лугандонию в Украину по частям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1917-1920й. Читаем, как создавалась большевистская Украина, которая "всегда хотела быть с Россией", и тихо у*еваем от феерических "совпадений"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
захарасту черті в пеклі вже давно прогули ставлять)
я так розумію, що не дочекавшись "абітурієнта" вони вирішили "пришвидшити" процес)

тепер наступні новини
1- захараст їхав в ліфті під мелодію шмеля на зустрі у "вітерок"
2- партія війни ДРГ укрів і т.д
3- новим днерівським главнобухающим назначений "вася"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що трагічно, що таким чином в Москві вже готують псевдореферендум, так як це було Криму ... Тоді нам потрібно терміново розгорнути наступальні дії, бо цей хворий на голову алкоголів геть з глузду з"їхав
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну дык понятно.
Во первых два разных народа,два разных этноса,разный рузгэ языг.
А главное,как трон делить?
Кто ампиратором будя!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинский народ похоронил "новоро$$ию", похоронит и "малоро$$ию". Больные фантазии российских марионеток всегда исчезают , как призрак !! Территориальный суверенитет Украины будет восстановлен. Безо всяких сомнений!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нічого смішного не бачу - два дебіла на теритоії України влаштовують клоунаду в атмосфері повної безкарності з боку як української влади так і "харантів" української незалежності та територіальної цілісності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Два дебила управляются засрашкой. Захерченко вряд ли выпердел эту идею сам от себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мурлокотан Паштетофф-сосискин

Я так розумію...незабаром
отримаємо можливіть спостерігати...
"Першу малороську війну"...
Внутрішньо-бібізянські ігріща за статус
Першого гамадріла Бомбаса...

Протиріччя назрівають не по днях, а по годинах...
В "ЛНР" заявили, что никакую "Малороссию" они не утверждали. Об этом говорится в заявлении называющего себя председателем "народного совета республики" Владимир Дегтяренко.
Он опроверг участие официальных представителей "ЛНР" в каком-либо заседании представителей регионов Украины в Донецке, где главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении "нового государства" - "Малороссии".
"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - отметил Дегтяренко.
Он подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот вы все смеетесь а планета Земля сейчас на грани кризиса из за несогласованности в названиях маладых рецпублик. Это опасность возникновения межгалактического конфликта. джаба колыван уже приказал привести в готовность звезду смерти и захер мазох держит под парами межзвездные крейсера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Агент СБУ Плотницкий опроверг заявления Захарченко о создании малороссии и заявил, что "лнр" не принимает в этом участие!
Мне кажется, что ещё рано вскрываться нашему Штирлицу.
Сегодня в ФСБ РФ что-то пошло не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кинули лугандонію нєпосовєтовались і тепер маєте те що маєте , скорбім, виражаєм озабочєность
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эх плотва, плотва. Что ж ты крылья то подрезал ясну соколу на взлете? А какова мрия то была, уж объединившись в мощный военно-политический консорциум, заставили бы о себе заговорить плебеев из гейропы и мира. Одна деловая хватка борова, да помноженная на острый аналитический ум куращупа не имели бы аналогов как тандем эфективных менеджеров управленцев в мире, да что там в мире - в системе Кассиопея. Не судьба....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы из "ЛНР" не хотят в "Малоросию от Захарченко": "Целесообразность вызывает сомнения"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти