 Гройсман: "Я верю в то, что мы можем бороться не за власть, а за успехи государства"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время торжественного заседания Кабинета Министров, посвященного 100-летию правительства Украины.
"Мы должны быть объединенными под единым флагом нашего государства и построить целостную, успешную, независимую, демократическую, богатую, европейскую Украину, - сказал глава правительства. - Я верю в то, что мы можем бороться не за власть, а за успехи государства. Чтобы наша независимость была подтверждена нашими делами".
Гройсман также подчеркнул, что украинцы имеют прекрасную страну, но путь преобразований - непростой.
"Общество требует зрелости, и я верю, что впереди - только победа, - сказал премьер. - Следующее десятилетие должно стать десятилетием успеха Украины".
Напомним, Генеральный секретариат действовал до 22 января 1918 года. После провозглашения IV Универсала Центральной Рады о независимости УНР он был переименован в Совет народных министров УНР.
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Гройсман выступил за создание Совета премьер-министров Украины(44)
Новым пресс-секретарем Гройсмана станет экс-замгендиректора НОТУ Мельничук, - "Интерфакс-Украина"(11)
Пресс-секретарь Гройсмана Столярчук подал в отставку(18)
Гройсман не намерен идти в президенты на следующих выборах: "Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти"(147)
Как в Украине получить высокую пенсию после реформы(0)
Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов, - Гройсман(114)
Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман(61)
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(Ты Дрейфус помешан на Ильфе и Петрове) но скажу честно, что все актуально и по сей день. Вот только разчарование Остапа, что лимон нет куда деть, это не про нас.
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я гойсману ничего не должен !
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- сев. корею ? раисю ? кубу ? Украину ?
- или, швейцарию ?
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Вот тут согласна на все сто. Только незрелое общество могло выбрать таких барыг.
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14.06.2017
По данным исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», за последний год у более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, у 30% оно не изменилось, только у 6%- улучшилось, 2% - не определились с ответом. Более 60% опрошенных не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% могут их оплачивать, еще 3% не определились. Абсолютное большинство (97%) опрошенных ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году.
По мнению 65% опрошенных главной причиной того социально-экономического состояния, в котором сейчас находится страна, является непрофессионализм и коррупция действующей власти. 54%считают главной причиной военные действия на Востоке, 31% - неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти. При этом если на Западе страны основной причиной считают военные действия на Востоке и непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти, то на Юге и Востоке больше отмечают непрофессионализм и коррупцию действующей власти, неспособность Верховной Рады принимать нужные законы, отсутствие политического компромисса между оппозицией и властью, проведение внешними силами спецоперации с целью ослабления Украины как экономического конкурента и низкую поддержку населением реформ.
С утверждением, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса соглашаются 85% опрошенных (10% не согласны, 4% - не определились), в состоянии развала - 75% соглашаются (17% не согласны, 7% - не определились), в состоянии изменений - 44% соглашаются (50% не согласны, 7% - не определились), в состоянии развития - 21% соглашаются (71% не согласны, 8% - не определились), консолидации - 17% соглашаются (58% не согласны, четверть - неопределившихся).
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В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время 13,2% из тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором партии, готовы отдать свои голоса за Батькивщину. За БПП Солидарность готовы проголосовать 11,3%, Оппозиционный блок - 10,4%, Радикальную партию - 8,9%, партию «За жизнь» - 8,2%. Гражданскую позицию готовы поддержать 7,6%опрошенных, Самопомич - 7,1%, Свободу - 6,4%. Партию УКРОП, Аграрную партию, Народный Контроль - по 2,3%, Рух новых сил - 2,2%. Рейтинг других политических сил менее 2%.
Если партия, которую поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах, 5,5% среди тех, кто намерен голосовать, выбрали бы Батькивщину, 3,8% - Самопомич, Радикальную партию и Свободу по 3,7%, Гражданскую позицию - 3,5%, партию «За жизнь» - 3,3%, Оппозиционный блок и БПП Солидарность по 3,1%, Видродження - 2,1%. Не будут голосовать в таком случае 7,6% опрошенных, 45% - не определились.
28,6% из тех, кто намерен голосовать, ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за БПП Солидарность, 15,5% - Оппозиционный блок, 7,3% - Радикальную партию, 6,5% - Батькивщину, 4% - Народный фронт , 3,8% - Свободу, 3,1% - Новое государство (П.Симоненко).
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Моделирование второго тура выборов Президента Украины дало следующие результаты: в паре П.Порошенко и Ю.Тимошенко 24% поддерживают действующего главу государства, 32% - лидера ВО «Батькивщина», 30% - не будут участвовать в таких условиях, 14% - не определились.
В ситуации выхода во второй тур П.Порошенко и О. Ляшко, 27% поддержали бы действующего Президента, 23% - лидера Радикальной партии. При этом 17% не определились в своем выборе, а треть выразили нежелание участвовать в выборах.
При условии выхода во второй тур П.Порошенко и Ю.Бойко за главу государства отдали бы свои голоса 28% опрошенных, за лидера Оппозиционного блока - 26%. 17% не определились со своим выбором, 29% не выразили желания голосовать в таком случае.
В паре Ю.Тимошенко и А.Садовый лидера Батькивщины поддержали бы 31%, лидера Самопомочи - 23%. Треть не пришли бы на выборы, 14% - не определились.
В случае выхода во второй тур Ю.Тимошенко и О.Ляшко 33% проголосовали бы за лидера Батькивщины, 21% - за лидера Радикальной партии. Треть не пришли бы на выборы, 13% - не определились.
В паре Ю.Тимошенко - Ю.Бойко 36% опрошенных отдали бы свои голоса за Ю.Тимошенко, за Ю.Бойко - 28%. 22% не принимали бы участия в голосовании, 14% не определились.
В ситуации выхода во второй тур А.Садового и П.Порошенко, 23% поддержали бы действующего Президента, 26% - лидера Самопомочи. При этом 18% не определились в своем выборе, а треть выразили нежелание участвовать в выборах.
В паре В.Рабинович - П.Порошенко 28% опрошенных отдали бы свои голоса за действующего Президента, за В.Рабиновича - 24%. Треть не принимали бы участия в голосовании, 16% не определились.
В случае выхода во второй тур В.Рабиновича и Ю.Тимошенко 33% проголосовали бы за лидера Батькивщины, 23% - за лидера партии «За жизнь», 30% не пришли бы на выборы, 14% - не определились.
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47% лично не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% -поддерживают, 12% - не определились.
Почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных - не принимали бы участия, каждый десятый - не определился. Больше всего готовы участвовать в акциях протеста жители Запада, а также избиратели Самопомочи, Радикальной партии и партии «За жизнь».
Если бы сегодня проводился референдум о снятии запрета продажи земель с.х. назначения, то почти 75% проголосовали бы против продажи земель с.х. назначения, 20% - за продажу, 7% - не голосовали бы или затруднились с ответом.
В случае, если в Украине будет разрешена продажа земель сельскохозяйственного назначения, 40%могут выйти на акции протеста, половина опрошенных - не выйдут, каждый десятый - не определился.
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насчет гойсмана я не ошибался ни секунды.
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І в це не вірить , а ні сам Грося , а ні решта українців !
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... [мат] мацу раздает для гоев...
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Верим, верим, кристальной души и честности человек!
А специалист-то какой. Грамотный, опытный, образованный. С таким стартонем - Сингапур будет нервно в сторонке курить. И Ли Куан Ю в гробу перевернется.
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Объясните ему, что такое государство!
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«Государство - аппарат насилия в руках господствующего класса»
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