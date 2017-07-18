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 Политика Украины
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Все про:терроризм (20418) Геращенко_Антон (938) Захарченко Александр (203)

 Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко

Ультраправые критикуют Путина за то, что не присоединил оккупированный Донбасс. Поэтому Кремль разработал план по ребрендингу проекта "Ново-Малороссии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от НФ Антон Геращенко.

"18 марта 2018 года, в России состояться очередные выборы Президента.

Главный кандидат от власти общеизвестен - это Владимир Путин.

Будут и другие - Алексей Навальный, может Гиркин. Если доживет конечно.

Очевидно, что тема будущего Украинского Донбасса, оккупированого в результате Российской агрессии, будет одной из главных тем избирательной компании.

Читайте также на Цензор.НЕТ, Порошенко в Грузии: "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбасом и Крымом"

Гиркин и другие ультраправые русские маргинальные деятели, публично и агрессивно, критикуют Путина за то, что он не завершил полный разгром Украинской хунты и не присоединил к России часть оккупированного Донбасса к России на правах ещё одного субъекта Федерации, как Крым.

Предвидя это, политтехнологи Кремля разработали план по ребрендингу проекту "Ново-Малороссии", который сегодня и озвучила говорящая их собачка Захарченко-Шариков.

Никакой другой подоплеки в этом бессмысленном заявлении, кроме начала очередной Пиар кампании по одурманиванию сознания несчастных россиян перед президентскими выборами нет.

И Крым и Донбасс - это Украина", - написал Геращенко.

Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".


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Подобной бредятины и не сыскать. Только этим она и интересна. Говорить о ней серьезно,значит падать в глазах окружающих ))
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А потом некоторые плачут, что Украина пенсии платить не хочет))))))) Малоросы, мля. Рэльсы и шахты почти все уже на металл попилили.
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Как ни назови гетто-ордло, а дерьмом оно по своей сути останется.
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"Сколько не лепи пульку из говна, все равно будет пулька из говна"
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И чечены будут кричать: "малороссия это круто"?
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будут, и при этом еще сильней будут вставлять хер в рот "малороссам"
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НОВООТСОСИИ... по другому этих выродков назвать не возможно
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Господи, очередной бред Захарки. Прям топ-новость
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А что означает малоросия? Ето типа неполноценные рузгие или мало хромосом тоесть одичалые?
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Ну а что еще остается делать? Киев за два дня, по Львову с парадом, Вашингтон за две недели - говорили неоднократно, но к взятию руки коротки. А так проще. Мы себя вашей столицей объявляем, а Киев провинциальным городком, утритесь.
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Альтернативы Минску нет ?
Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9704
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разработали план по ребрендингу проекту "Ново-Малороссии"

проект "Ново-Мало-Педо-Нано-Козло-Члено-Сосороссия"
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не, судя по заявам там скорее войска грибно-конопельные
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...який там піар та ребрейдінг,воно навіть слів таких не чуло,звичайний перепой бояри...
Заявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4927
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Допиливают.рельсы)))) С того и кормятся. Но это ненадолго. Не думаю, что "аллах"-хуйло будет кормить эту лугандонию, как рамзановскую Чечню. Самим скоро жрать нечего будет.)))
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Антоша лукавит как всегда,население россии одурманено настолько,что в любом случае выберет путина,время навального придет не скоро.Заявления захараса это естественно чужие решения,поскольку речь не идет совершенно о присоединении ордло к россии,то видимо политтехнологи кремлевские решили создать новое непризнанное никем образование с явным центром управления.А политика петра алексеевича только способствует расколу страны на Х знает что.
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У Навального судимость, как может претендовать хотя бы на кандидата в презы?
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У нас был дважды ,, не судимый "урка президентом !
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Последняя партия "Боярышника" впечатляет своим эффектом!
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Ну, завы Захара про походы на Киев, Львов, Берлин, и Вашингтон закончились объявлением нового государства. А вы думали русоватнизм лечится?
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Там еще один Захар, который Прилепин, сегодня же добавил, что официальными языками Малоросии будут русский и малороссийский. Бля, МАЛОРОССИЙСКИЙ, Карл, язык!!!
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"Промчалися красные грозы,победа настала кругом,утрите суровые слезы пробитым в боях рукавом""...(с).
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Наконец-то Кремль заставил их озвучить смысл своей войны против Украины. С первого дня войны было понятно, что это война не против "хунты", а против Украины как таковой. Что войну ведет Россия, а днр-лнр - только инструменты.
Значит Путин не потерял веру в уничтожение Украины! И это грозит новой войной.
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похоже, Вы правы, и наплевательское отношение ко всему этому - удел дураков.
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Если у Остапа Бендера,село Васюки, должны были стать центром шахматной мысли, то я не удивлюсь если у Захарченка, разыгравшись очередная фантазия,настоянная на боярышнике,
-провозгласит малороссию -столицей русского мира.
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шо-то я не понял, а куда делась "новороссия"? Че вдруг "малороссия"?
Надо ему еще вариантов подкинуть для разнообразия - говнороссия, дегенератороссия, глистороссия, отбросороссия............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление о создании "Малороссии" - пиар-кампания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами в РФ, - Геращенко
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