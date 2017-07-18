 Заявление о создании "Малороссии" - пиар компания по одурманиванию россиян перед президентскими выборами, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от НФ Антон Геращенко.
"18 марта 2018 года, в России состояться очередные выборы Президента.
Главный кандидат от власти общеизвестен - это Владимир Путин.
Будут и другие - Алексей Навальный, может Гиркин. Если доживет конечно.
Очевидно, что тема будущего Украинского Донбасса, оккупированого в результате Российской агрессии, будет одной из главных тем избирательной компании.
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Гиркин и другие ультраправые русские маргинальные деятели, публично и агрессивно, критикуют Путина за то, что он не завершил полный разгром Украинской хунты и не присоединил к России часть оккупированного Донбасса к России на правах ещё одного субъекта Федерации, как Крым.
Предвидя это, политтехнологи Кремля разработали план по ребрендингу проекту "Ново-Малороссии", который сегодня и озвучила говорящая их собачка Захарченко-Шариков.
Никакой другой подоплеки в этом бессмысленном заявлении, кроме начала очередной Пиар компании по одурманиванию сознания несчастных россиян перед президентскими выборами нет.
И Крым и Донбасс - это Украина", - написал Геращенко.
Напомним, что ранее главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия".
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