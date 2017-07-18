 Лучшая гарантия украинской безопасности - это членство Украины в НАТО, - Яценюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Народный фронт", об этом премьер-министр Украины 2014-2016 лет и лидер политсилы Арсений Яценюк сказал во время торжественного заседания Кабинета Министров, посвященного 100-летию правительства Украины.
Яценюк подчеркнул, что сейчас для Украины четко определено ее место - "это место в единой европейской семье": "Мы долго шли к этому. Россия нам не давала возможности это сделать".
"Сегодня вопрос членства Украины в Европейском Союзе стоит на повестке дня для Украины, и убежден, что наступит время, когда для всех стран-членов ЕС это так же станет актуальным вопросом - принятие Украины в Европейский Союз", - отметил он.
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что вопрос безопасности государства является сегодня важнейшим - "войско, армия и защита нашей нации": "Россия именно милитарными, военными мерами пыталась и пытается уничтожить украинское государство".
"Поэтому Украина нуждается гарантиях безопасности. Не тех гарантиях, которые были подписаны Будапештским меморандумом, а юридически обязывающих гарантиях для украинского государства, при которых ни одна страна, в том числе и Российской Федерации, не будет нарушать территориальную целостность и суверенитет украинского государства", - подчеркнул Яценюк.
"Лучшая гарантия украинской безопасности - это членство Украины в НАТО. Не все страны-члены НАТО готовы к принятию такого решения. Украинский народ к этому готов. И именно поэтому Украине необходимо продолжать реформу Вооруженных Сил для того, чтобы Вооруженные Силы Украины полностью соответствовали стандартам Альянса", - отметил экс-премьер.
Яценюк добавил, что нынешнее мероприятие "имеет очень глубокие исторические корни": "Несмотря на те испытания, которые наше украинское государство и украинский народ испытывает в течение последнего столетия, нам удалось сохранить нашу страну".
"Мы прошли мировые войны, мы прошли голодоморы, советскую оккупацию. Мы прошли уничтожения украинской политической элиты - целенаправленное уничтожение советской властью лучших сынов и дочерей Украины. Но мы устояли", - сказал он.
Из столетней истории надо сделать выводы, подчеркнул лидер "Народного фронта": "История повторилась снова. Но сегодня она повторилась совсем по-другому, чем 100 лет назад. 100 лет назад Россия отправила свои войска для того, чтобы уничтожить молодую украинскую демократию. Три года назад Россия отправила свои войска в Крым, Донецкая и Луганская, чтобы уничтожить независимую Украину".
"Мы оказались перед экзистенциальным вопросом выживания украинского государства. И мы не повторили ошибок, которые, к сожалению, привели когда-то к падению независимой Украины. Мы нашли в себе силы, несмотря на внутреннее политическое сопротивление, которое есть сегодня в Украине так же, как и 100 лет назад, поставить интересы государства и нации выше, чем личные", - подчеркнул он.
Арсений Яценюк выразил надежду, что через некоторое время "на этом месте будет Премьер-министр независимой Украины - члена Европейского Союза и члена НАТО".
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