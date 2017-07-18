 Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфекс-Украина", об этом представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук заявил журналистам во вторник в Киеве.
"Мы реагируем (на это заявление Захарченко. - Ред.) и завтра с этого начнется заседание (ТКГ. - Ред.). Мы даем оценку, ставим на место, обращаемся к ОБСЕ с тем, чтобы ОБСЕ сделало официальное заявление, это всегда делает представитель ОБСЕ Сайдик… когда делает заявление главный координатор ОБСЕ, это считается объективной оценкой", - заявил он.
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