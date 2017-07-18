EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  583  5
Материалы по теме:
Все про:Марчук (105) ОБСЕ (2692) Донбасс (15436) Захарченко Александр (194)

 Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук

марчук

Украинская сторона на заседании Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске ожидает от спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика реакции на заявление главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфекс-Украина", об этом представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук заявил журналистам во вторник в Киеве.

"Мы реагируем (на это заявление Захарченко. - Ред.) и завтра с этого начнется заседание (ТКГ. - Ред.). Мы даем оценку, ставим на место, обращаемся к ОБСЕ с тем, чтобы ОБСЕ сделало официальное заявление, это всегда делает представитель ОБСЕ Сайдик… когда делает заявление главный координатор ОБСЕ, это считается объективной оценкой", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Взяв Лондон" и похоронив "Новороссию", главарь террористов Захарченко создает "новое государство"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да на кой вообще реагировать на высеры этой нышпорки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Захєр давай вже останню назву називай~ козлороссія
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти