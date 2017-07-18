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 Общество
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Все про:Джамала (151) Евровидение (728) суд (21241) пранкеры (14)

 Обвинение требует 240 часов общественных работ для пранкера Седюка, снявшего штаны на Евровидении

сердюк

Днепровский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения по существу по делу пранкера Виталия Седюка, который во время выступления певицы Джамалы на Евровидении-2017 выбежал на сцену и обнажил ягодицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН.

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"Я не бью окна, не бросаю камни в людей. То, что я сделал, я считаю элементом своего творчества", - сказал Седюк.
так пранкер объяснил свое поведение.

Также во время судебного заседания пранкер пытался опровергнуть заявление прокурора о том, что во время ареста он оказал сопротивление.

Во время судебных прений пранкер принес свои частичные извинения.

"Я хочу попросить прощения, но не за свой поступок, я не жалею о том, что сделал, а за то, что мог обидеть чьи-то чувства. И отдельно хочу извиниться перед Джамалой", - сказал он.

"У португальца больное сердце, поэтому я пошел к Джамале", - пояснил Виталий Седюк, утверждая, что его деятельность, якобы, не вредит звездам, а наоборот выступает для них как элемент пиара.

Во время судебного заседания сторона обвинения предложила применить к пранкеру Седюку наказание в виде 240 часов общественных работ, на что обвиняемый ответил, что это решать суд, однако попросил оправдательный приговор.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату до 14:30, после чего объявит приговор Седюку.

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Виталию Седюку инкриминируют хулиганство (ч.1 ст.296 УК), однако пранкер не считает себя хулиганом.

Напомним, ранее Днепровский суд Киева избрал Виталию Седюку, меру пресечения в виде личного обязательства.

13 мая, во время финала Евровидения-2017, пранкер Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции выступления Джамалы. Он сразу же был задержан полицией.

Министр внутренних дел Украины отметил, что пранкера Седюка отправили в СИЗО. Оргкомитет Евровидения-2017 проводит собственное внутреннее расследование в отношении инцидента.

Виталий Седюк, 28-летний украинский журналист, совершил подобное не впервые. Он также успел "засветиться" с Мадонной в 2011 году, Уиллом Смитом в 2012-м, а в 2013 году пытался получить награду Grammy вместо певицы Адель.
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тока швабру в пердак задвинуть, по саму щетку. и пусть работает.
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Идиот натуральный !!! Таких надо учить что бы знал зачем ему срака нужна
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Снять штаны и в камеру петушинную на 15 суток,все по закону и эффект что надо,больше никто на сцене хулиганить не будет
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Не надо его так наказывать... Лучше отправить его на 240 часов в гости в Кадырову. Правда оба, скорее всего, будут рады, но значит так хочет бог....
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Да на одну ночь в камеру с педиками. Пусть там штаны снимет.
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Сердюков, це ти? Гарна спроба.
Обійдешся, будеш презервативи по парку збирати
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я бы заставил эту гниду мести Хрещатик и водил бы к нему группы туристов с плакатом "снимай штаны!"
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))) А я б приєднав до його попца по проводку і через СМС замикав контакти. СМС 5 гр в одні руки.
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Придурок - он и есть придурок. А вот почему украинский суд тормозит? Элементарное дело не может быстро рассмотреть. Наверное, ждут кто бабло занесёт.
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240 часов без штанов , это поощрение! Все меркантильные журналисточки сбежаться без указания редакторов.
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Я не пойму этих "гейропейцев". Парады на главных улицах можно, а штаны снять нет!
Притесняют СВОБОДУ индивидума однако!! Он же не изнасиловал, а только штаны снял. Это блин куздец всему!
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За что же наказание? Чувак лишь лицо Украины на весь мир продемонстрировал.
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Не обольщайся, чучело драное...
Украина ни капли на тебя не похожа...
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"Элемент моего творчества" - когда голова не работает, приходится "творить" задницей.
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На бутылку посадить этого ватного 3/14дора, 240 раз...
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"Обвинение требует 240 часов общественных работ для пранкера Седюка, снявшего штаны на Евровидении", - все 240 часов провести в гейклубе без штанов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбвинение требует 240 часов общественных работ для пранкера Седюка, снявшего штаны на Евровидении
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