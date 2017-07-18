 Обвинение требует 240 часов общественных работ для пранкера Седюка, снявшего штаны на Евровидении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН.
"Я не бью окна, не бросаю камни в людей. То, что я сделал, я считаю элементом своего творчества", - сказал Седюк.
так пранкер объяснил свое поведение.
Также во время судебного заседания пранкер пытался опровергнуть заявление прокурора о том, что во время ареста он оказал сопротивление.
Во время судебных прений пранкер принес свои частичные извинения.
"Я хочу попросить прощения, но не за свой поступок, я не жалею о том, что сделал, а за то, что мог обидеть чьи-то чувства. И отдельно хочу извиниться перед Джамалой", - сказал он.
"У португальца больное сердце, поэтому я пошел к Джамале", - пояснил Виталий Седюк, утверждая, что его деятельность, якобы, не вредит звездам, а наоборот выступает для них как элемент пиара.
Во время судебного заседания сторона обвинения предложила применить к пранкеру Седюку наказание в виде 240 часов общественных работ, на что обвиняемый ответил, что это решать суд, однако попросил оправдательный приговор.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату до 14:30, после чего объявит приговор Седюку.
Виталию Седюку инкриминируют хулиганство (ч.1 ст.296 УК), однако пранкер не считает себя хулиганом.
Напомним, ранее Днепровский суд Киева избрал Виталию Седюку, меру пресечения в виде личного обязательства.
13 мая, во время финала Евровидения-2017, пранкер Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции выступления Джамалы. Он сразу же был задержан полицией.
Министр внутренних дел Украины отметил, что пранкера Седюка отправили в СИЗО. Оргкомитет Евровидения-2017 проводит собственное внутреннее расследование в отношении инцидента.
Виталий Седюк, 28-летний украинский журналист, совершил подобное не впервые. Он также успел "засветиться" с Мадонной в 2011 году, Уиллом Смитом в 2012-м, а в 2013 году пытался получить награду Grammy вместо певицы Адель.
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Обійдешся, будеш презервативи по парку збирати
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Притесняют СВОБОДУ индивидума однако!! Он же не изнасиловал, а только штаны снял. Это блин куздец всему!
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Украина ни капли на тебя не похожа...
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