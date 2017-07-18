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Все про:Кадыров (621) Песков (721) Чечня (548) интервью (119) гомофобия (93)

 Песков об обещании Кадырова "весь мир раком поставить": "Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было"

кадыров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал скандальное интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому кабельному каналу HBO.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В нем Кадыров в частности предложил "вывезти с территории республики геев, если они там есть", чтобы "очистить кровь". При этом, отвечая на вопрос журналиста американского HBO о преследованиях гомосексуалов, он подчеркнул, что в Чечне нет людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"У нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть - заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас", - заявил Кадыров.

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"Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим",- заявил Кадыров.

Песков в свою очередь заявил, что не следует "выдирать" слова Кадырова из контекста:

"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было",- пояснил представитель Кремля.

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Позднее Кадыров прокомментировал это высказывание в своем Telegram-канале: "Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать". А министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил Эху Москвы, что слова Кадырова были "совершенно искренним экспромтом" и "импровизацией".


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Ну,так становись раком,песок ))- Ты же тоже частичка этого мира )
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Если Кадыров раком поставил всю Россию,то что тут из ряда вон выходящее?Русским не привыкать дань азиатам платить,они не чувствуют дискомфорта
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так для Писькова стоять раком ничего из ряда вон выходящего нету,
это для него привычное занятие
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Просто КаДырка хотел поставить всех так как он стоит...
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Не в этом дело, просто он "латентный", вот ненароком соответствующие идеи и проскакивают
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ваш контекст дядя Кадыров уже давно рассмотрел и обслужил...
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Вот просто интересно, а как отреагировали проживающие в Европе дочери Путина и Пескова на угрозы Кадырки запулять по ним атомной бомбой?
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Россия это большое ДНР,с Песков= Захарченко,Кадыров= Гиви,Путин= Хуйло)))
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Геев нет. А сам весь мир раком поставить хочет. Педераст одним словом.
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"Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было ! У нас 150 млн кацапов всю жизнь раком стоят ! Ну и что здесь особенного ????"
. Д.Письков (ПСС. Т.3 стр. 145)
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Каким же унылым говном нужно быть, тобы назвать дебильный лепет больной на весь череп обезьяны "рассуждениями", "совершенно искренним экспромтом" и "импровизацией"!
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Все он правильно сказал.
Просто и у обезьян бывают "рассуждения" и "совершенно искренние экспромты" с "импровизацией" (например, когда они кидают в людей какашками)
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Кадыров первого русского убил в 16 лет, а первую козу трахнул в 14.
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И не козу, поскольку не дотягивался, а курицу!
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Кадырка хочет что бы ему дань платили не только кремль а весь мир ?
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Книгу Пескова Михалков должен экранизировать. Хотя можно и всю трилогию.
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сильно на геев возбудился. видать, знает реальное положение дел среди своих соратников, гвардейцев, горячих парней.
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Овцелюбы весь Мир в свой аул превратить хотят...
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Если весь мир кадырка раком будет ставить ,

так зачем геев высылать ?
Они сгодятся в первом ряду...
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если кадыров заявляет а кремель парируя оправдывается с помощью усов пескова - это говорит только о том что кремель уже давно стоит раком, а из его зада рамзан торчит.....
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Горный царь баранов и ослов пытается примерить весь мир, как он примеряет своих баранов и ослов, но вероятно ему не сообщили, что мир больше его аула!
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Кадыровцы привыкли козочек и баранчиков дрючить, поэтому геи для них это что-то дикое и пошлое))))
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"Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было"
Действительно. Классика российской дипломатии.
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Тебя свои-же порвут.Вторая попытка будет удачнее.
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Ну да...
Для 3/14дерации СТОЯТЬ РАКОМ - обычное дело...
По сему действительно - "Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было"...
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"...Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию....",- заявил Кадыров. Источник: https://censor.net.ua/n448216

не надо выдирать слов из контекста!
а контекст здесь такой: "...я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию..." - потому что, если РФ откажется от меня, или проиграет - меня мои же "овцы/бараны", которых я вскармливаю, а также БЫВШИЕ товарищи по оружию - боевики с которыми воевал против РФ и резал русских, будут до-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-олго сношать во все места, до издыхания!!!
поэтому деваться мне не куда, как предателю и пидарасу... (сравнение - не в обиду геям)
вот, теперь блеяние какдырки вполне укладываются в контекст!
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Рамзаша это редкое сочетание животного и дебила в одном лице.
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Думает, что с помощью силы решать можно всё. Но он только думает, что силён, пока по сусалу в Украине не получил и боевиков своих отозвал.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков об обещании Кадырова "весь мир раком поставить": "Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было"
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