 Песков об обещании Кадырова "весь мир раком поставить": "Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
В нем Кадыров в частности предложил "вывезти с территории республики геев, если они там есть", чтобы "очистить кровь". При этом, отвечая на вопрос журналиста американского HBO о преследованиях гомосексуалов, он подчеркнул, что в Чечне нет людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"У нас таких людей нету, нету у нас геев. Если есть - заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас", - заявил Кадыров.
"Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим",- заявил Кадыров.
Песков в свою очередь заявил, что не следует "выдирать" слова Кадырова из контекста:
"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто из контекста просто выдирают его слова. Там действительно достаточно были жесткие рассуждения, но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было",- пояснил представитель Кремля.
Позднее Кадыров прокомментировал это высказывание в своем Telegram-канале: "Это не просто слова, мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать". А министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил Эху Москвы, что слова Кадырова были "совершенно искренним экспромтом" и "импровизацией".
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это для него привычное занятие
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. Д.Письков (ПСС. Т.3 стр. 145)
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Просто и у обезьян бывают "рассуждения" и "совершенно искренние экспромты" с "импровизацией" (например, когда они кидают в людей какашками)
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так зачем геев высылать ?
Они сгодятся в первом ряду...
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Действительно. Классика российской дипломатии.
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Для 3/14дерации СТОЯТЬ РАКОМ - обычное дело...
По сему действительно - "Ничего там из ряда вон выходящего сказано не было"...
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не надо выдирать слов из контекста!
а контекст здесь такой: "...я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию..." - потому что, если РФ откажется от меня, или проиграет - меня мои же "овцы/бараны", которых я вскармливаю, а также БЫВШИЕ товарищи по оружию - боевики с которыми воевал против РФ и резал русских, будут до-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-олго сношать во все места, до издыхания!!!
поэтому деваться мне не куда, как предателю и пидарасу... (сравнение - не в обиду геям)
вот, теперь блеяние какдырки вполне укладываются в контекст!
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