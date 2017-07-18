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 Политика Украины
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 Порошенко пригласил Маргвелашвили посетить с визитом Украину. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили посетить с визитом Киев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Пригласил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили посетить Украину", - сказал он на совместной с Маргвелашвили пресс-конференции в Тбилиси во вторник.

Порошенко пригласил Маргвелашвили посетить с визитом Украину 01
Фото: Порошенко/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - Маргвелашвили

Напомним, ранее во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.



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может вместе с прокурором Грузии приехать... - и с материалами дела..
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"Ты мине увяжаиш, я тибе увяжаю. Ми с тобой увяжяемые люди, да!" (с)
Алаверды... )))
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Ну и на ЙУХ тут надо это Газпромовская "шестёрка"???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пригласил Маргвелашвили посетить с визитом Украину. ФОТО
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