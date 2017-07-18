 Порошенко пригласил Маргвелашвили посетить с визитом Украину. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Пригласил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили посетить Украину", - сказал он на совместной с Маргвелашвили пресс-конференции в Тбилиси во вторник.
Фото: Порошенко/Twitter
Напомним, ранее во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.
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