 "У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - Маргвелашвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.
"У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - процитировал он слова президента Грузии.
Фото: Цеголко/Twitter
Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.
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