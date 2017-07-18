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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (873) Грузия (3409) безвизовый режим (1312) членство в ЕС (71) Евросоюз (12045) Маргвелашвили (14)

 "У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - Маргвелашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что главная цель Украины и Грузии - это полноправное членство в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - процитировал он слова президента Грузии.

У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС, - Маргвелашвили 01
Фото: Цеголко/Twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы быть готовыми подавать заявку на членство в ЕС, необходимо выполнить Соглашение об ассоциации, - Климпуш-Цинцадзе

Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У Украины и Грузии есть безвиз и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - Маргвелашвили
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