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 Политика Украины, Общество
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Все про:смерть (5073) офицер (126) военнослужащие (3845) полигон (211)

 Офицер резерва найден повешенным на территории Яворовского полигона

веревка

В понедельник, 17 июля, в лесополосе на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) на Львовщине обнаружили повешенным тело военнослужащего, находившегося на обучении оперативного резерва первой очереди одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Международного центра миротворчества и безопасности на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Предварительно признаков насильственной смерти обнаружено не было, а причиной гибели военнослужащего наиболее вероятно является совершение им самоубийства", - говорится в сообщении.

По факту назначено служебное расследование, а военная прокуратура Львовского гарнизона проводит следственные действия.

Отмечено также, что этот военнослужащий с 27 марта 2017 находился в розыске, о чем было доложено Военной прокуратуре Львовского гарнизона и Военной службе правопорядка.

Руководство и личный состав Международного центра миротворчества и безопасности выразил соболезнования по поводу смерти офицера оперативного резерва.

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Скорее задним числом оформили его как дезертира - "добровольно покинувшего пределы части".
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Ну це зараз весь Чебурнет про це верещатиме, смакуючи цю подію на всі лади.
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Меня терзают смутные сомненья... Сначала разейские шпионы в высоких чинах работавшие на Яворовском полигоне. Теперь находят повешенных... Он слишком много знал
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он там с 27 марта висел? или недавно повесился? если с 27 марта то как можно заявить что предварительно знаков насильственной смерти нет, там разложившийся труп объеденый всякой живностью, а если он недавно повесился то какого он там делал? в какой период он находился на обучении?, если он пропал 27 марта семъя я думаю должны были как гражданские написать заявлению в полицию? не новость, а сюжет для триллера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфицер резерва найден повешенным на территории Яворовского полигона
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