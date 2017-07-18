 Офицер резерва найден повешенным на территории Яворовского полигона

Об этом сообщила пресс-служба Международного центра миротворчества и безопасности на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ

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"Предварительно признаков насильственной смерти обнаружено не было, а причиной гибели военнослужащего наиболее вероятно является совершение им самоубийства", - говорится в сообщении.





По факту назначено служебное расследование, а военная прокуратура Львовского гарнизона проводит следственные действия.





Отмечено также, что этот военнослужащий с 27 марта 2017 находился в розыске, о чем было доложено Военной прокуратуре Львовского гарнизона и Военной службе правопорядка.



