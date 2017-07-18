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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1514) суд (21241)

 Печерский районный суд перенес рассмотрение дела Ляшко на 21 июля

ляшко

Печерский районный суд Киева перенес на 21 июля рассмотрение протокола об административном правонарушении о возможном совмещении председателем фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олегом Ляшко депутатства и руководства закрытым акционерным обществом "Редакция газеты "Политика".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом Ляшко сообщил после заседания суда во вторник.

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Отметим, что на нем планируется заслушать пояснения руководителя правления ЗАО "Редакция газеты "Политика" Олега Микляева. По словам Ляшко, в 2006 году именно Микляеву он передал компанию в управление.

Начало заседания запланировано на 10:00.

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Напомним, сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева рассматривал дело против председателя Радикальной партии Олега Ляшко. Его обвиняют в том, что он якобы в 2006 году незаконно совмещал работу депутата в Верховной Раде и руководил одним из изданий, которое сейчас не работает.

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какая "политика" может быть у этой политической проститутки?
продаться за бабло подороже...
потому что старые проститутки - не в цене...
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"Его обвиняют в том, что он якобы в 2006 году незаконно совмещал работу депутата в Верховной Раде и руководил одним из изданий, которое сейчас не работает." - тяжелое преступление... и бабло наверное прячет где нибудь в панамском офшоре скотиняка...
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Так а где этот п итух взял миллион долларов наличкой ?
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Ой! А я думал, что он кому-то член откусил при оргазме
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПечерский районный суд перенес рассмотрение дела Ляшко на 21 июля
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