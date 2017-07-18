 Печерский районный суд перенес рассмотрение дела Ляшко на 21 июля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом Ляшко сообщил после заседания суда во вторник.
Отметим, что на нем планируется заслушать пояснения руководителя правления ЗАО "Редакция газеты "Политика" Олега Микляева. По словам Ляшко, в 2006 году именно Микляеву он передал компанию в управление.
Начало заседания запланировано на 10:00.
Напомним, сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева рассматривал дело против председателя Радикальной партии Олега Ляшко. Его обвиняют в том, что он якобы в 2006 году незаконно совмещал работу депутата в Верховной Раде и руководил одним из изданий, которое сейчас не работает.
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продаться за бабло подороже...
потому что старые проститутки - не в цене...
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