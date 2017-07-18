EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Общество, Здоровье
  823  25
Все про:вакцина (285) ВОЗ (90) медицина (1581)

 Украина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей, - ВОЗ

вакцинация

Украина вошла в ТОП-8 стран мира с самыми низкими показателями вакцинации детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится такие данные приводят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Читайте также: В Украине растет заболеваемость корью, - Минздрав

В 2016 году 12, 9 миллионов младенцев во всем мире - один из десяти новорожденных - не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве.

С 2010 года доля детей, которые проходят полный курс регулярной вакцинации, неизменно составляет в среднем в мире 86 процентов - 116,5 млн. младенцев. В последние годы эта цифра фактически не менялась. И это несмотря на то, что на международном уровне все государства неоднократно обещали достичь глобальной цели - охватить иммунизацией, по меньшей мере, 90 процентов всех детей.

В 2016 году в восьми странах мира - в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине - прививки от дифтерии, столбняка и коклюша получили менее 50 процентов детей.

Эксперты учреждений системы ООН крайне обеспокоены такой ситуацией. Они напомнили всем государствам и родителям, что вакцинация является безопасным, эффективным и дешевым способом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний.

"Большинство детей, не получивших прививок, оказались вне системы здравоохранения", - сказал директор Департамента по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам ВОЗ Жан-Мари Окво-Беле.

Читайте также: Вакцинация - это вопрос национальной безопасности Украины: уже есть тяжелые последствия отказа от прививок, - Супрун. ВИДЕО

"Эти дети в большинстве случаев не имеют доступа и к другим основным медицинским услугам. Если мы намерены повысить планку в деле иммунизации во всемирном масштабе, то мы должны сделать так, чтобы медицинскими услугами смогли пользоваться, в первую очередь, те, кто сейчас лишен доступа к ним", - добавил представитель ВОЗ.

Эксперты ООН напомнили, что сегодня благодаря иммунизации ежегодно удается спасать от гибели из-за дифтерии, столбняка, коклюша и кори примерно 2-3 миллионов детей в год.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В одном ряду с Нигерией и Сомали - это все что вам нужно знать о антинациональном правительстве Украины и президенте... Вместо 1000 слов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неправда, это патриоты, европейцы и реформаторы, кто не верит - тот ольгинец и агент!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и, шо?... лучше, как при Богатыревой - испытания новых вакцин на школьниках с их последующей утилизацией???...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас каждый второй умник "знает" что вакцина это плохо, потому что ему другой такой умник сказал, но виноват, конечно, Петя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дякуючи даунецькій акушерці люди відмовлялись від щеплення бо багато було смертельних випадків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полностью провалена программа вакцинации. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Марте Эверард заявила, что в Украине самая тяжелая ситуация с вакцинацией в Европе. А в самом Минздраве признали: более 50% детей в Украине не получили прививок от болезней. Сейчас в Украине уровень иммунизации от самых страшных инфекционных болезней составляет 50%. От туберкулеза привит каждый десятый ребенок. От дифтерии, столбняка и коклюша - только два процента. «Обстоятельства, которые привели к вспышке полиомиелита, вновь себя проявят. Можете ожидать, что будет вспышка кори. Корь передается очень легко. Если такое случится, то дети начнут умирать», ― считает профессор-иммунолог из Великобритании Дэвид Солсбери. Уже в 15 украинских регионах зарегистрированы случаи заболевания корью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самая большая эпидемия кори была в Румынии в прошлом году, там вакцинация от неё 99%, умирали вакцинированные, да и то не от кори, а от воспаления лёгких, которое списали на корь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хз. люди налякані результатами минулих років. У мене онук теж не прищеплений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо принять закон - если ребенок не вакцинирован не по медицинским противопоказаниям, а по желанию родителей - то медпомощь ему в случае заболевания данной инфекционной болезнью - только на платной основе.
Жестко? Да жестко. Но заболевший невакцинированный ребенок это не только большая проблема для врачей, он становится звеном в распространении эпидемии. А это более, чем серьезно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во-первых, вакцинированные заражаются так же, а то и чаще. Во-вторых, у нас и так все услуги платные. Так что не страшно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
щяс дебилки завижят "заааааговор фармацевтов". попала страна на самое дно, в компанию стран с первобытным мышлением и строем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а если более правдмво новость подать?

По данным ООН, в Украине самый низкий уровень вакцинации в мире. В этом годуМОЗ приняло все необходимые меры, чтобы достичь 95%-го уровня вакцинации, по сравнению с 30% в прошлом году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грань между расейскими новостями об Украине и украинскими тает прямо на глазах, как по риторике так и содержанию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Супрун - це доктор смерть, їй у Освенцімі потрібно було працювати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С вакцинами дело темное.
Рептилоиды хотят сделать с людей ГМО(генно-модефицированый орган зм)
Вакцины содержат соли ртути-губит нейроны мозга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
C 1999 года тимеросал прекратили использовать в вакцинах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И смертность новорождённых по всему миру резко упала в два три раза. В Японии до двух лет прививки запрещены и там смертность новорождённых одна из самых низких в мире - 2 на 1000, а у нас 14 на 1000. Интересно получается, да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине война, оккупированы 10% территории, огромное количество беженцев и перемещённых лиц, что мало способствует рекордным показателям по медицинской профилактике. Тем не менее, по данным электронно-статистической формы «Укрвак» на конец 2016 года охват иммунизацией детей в Украине в возрасте до 1 года составил:

• БЦЖ - 72,3%
• против полиомиелита - 60,8%
• против коклюша, дифтерии и столбняка - 21,0%
• против кори, паротита и краснухи - 45,5%
• против гепатита В - 28,8%
• против Hib-инфекции - 51,6%

- что даёт в среднем 56%. Не бог весть какой показатель, но всё же не «менее 50%». Хотелось бы знать, откуда ВОЗ взял свою цифру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВОЗ пугает потому, что падает смертность детей в Украине, могут связать с падением вакцинации. Ну и втюхать ядохимикаты куда-то ж надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
правительство не причем, яжематери яжеотцы читают интернет, прививки говорят говно, потом говорят врачи непрофессионалы и алкаши, и они правы, не могут объяснить доступно чем чревато отсутствие прививки, сняли бы документальный фильм как от дифтерии умирают, когда она поражает миокард, пол часа, заказывай гроб, или полиомиелит, корь там всякая или коклюш, кашлят аж синий, чтоб не кашлял ребенку аминазин колят, надеюсь это признаки естественного отбора а не отсутсвие вакцин
 показать весь комментарий
Ответить
 
От дифтерии и привитые умирают. Если учесть, что "прививки" теперь - это вообще непонянтная жижа от непонятного производителя, только дурной будет колоть её своему ребёнку. Вот в Японии послали ВОЗ и смертность детей упала. У нас тоже за пять лет снизилась вдвое и это при такой алкоголизации населения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если вакцина никем не опробована,просрочена и от неё умирают дети,чтобы вы делали???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей, - ВОЗ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти