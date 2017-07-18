 Украина вошла в восьмерку стран с самыми низкими показателями вакцинации детей, - ВОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится такие данные приводят Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
В 2016 году 12, 9 миллионов младенцев во всем мире - один из десяти новорожденных - не получили ни одной прививки. А это означает, что эти дети не защищены от многих опасных инфекционных заболеваний, которые могут привести к их гибели в раннем детстве.
С 2010 года доля детей, которые проходят полный курс регулярной вакцинации, неизменно составляет в среднем в мире 86 процентов - 116,5 млн. младенцев. В последние годы эта цифра фактически не менялась. И это несмотря на то, что на международном уровне все государства неоднократно обещали достичь глобальной цели - охватить иммунизацией, по меньшей мере, 90 процентов всех детей.
В 2016 году в восьми странах мира - в Центральноафриканской Республике, Чаде, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Сомали, Южном Судане, Сирии и Украине - прививки от дифтерии, столбняка и коклюша получили менее 50 процентов детей.
Эксперты учреждений системы ООН крайне обеспокоены такой ситуацией. Они напомнили всем государствам и родителям, что вакцинация является безопасным, эффективным и дешевым способом защиты детей от опасных инфекционных заболеваний.
"Большинство детей, не получивших прививок, оказались вне системы здравоохранения", - сказал директор Департамента по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам ВОЗ Жан-Мари Окво-Беле.
"Эти дети в большинстве случаев не имеют доступа и к другим основным медицинским услугам. Если мы намерены повысить планку в деле иммунизации во всемирном масштабе, то мы должны сделать так, чтобы медицинскими услугами смогли пользоваться, в первую очередь, те, кто сейчас лишен доступа к ним", - добавил представитель ВОЗ.
Эксперты ООН напомнили, что сегодня благодаря иммунизации ежегодно удается спасать от гибели из-за дифтерии, столбняка, коклюша и кори примерно 2-3 миллионов детей в год.
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Жестко? Да жестко. Но заболевший невакцинированный ребенок это не только большая проблема для врачей, он становится звеном в распространении эпидемии. А это более, чем серьезно.
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По данным ООН, в Украине самый низкий уровень вакцинации в мире. В этом годуМОЗ приняло все необходимые меры, чтобы достичь 95%-го уровня вакцинации, по сравнению с 30% в прошлом году.
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Рептилоиды хотят сделать с людей ГМО(генно-модефицированый орган зм)
Вакцины содержат соли ртути-губит нейроны мозга.
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• БЦЖ - 72,3%
• против полиомиелита - 60,8%
• против коклюша, дифтерии и столбняка - 21,0%
• против кори, паротита и краснухи - 45,5%
• против гепатита В - 28,8%
• против Hib-инфекции - 51,6%
- что даёт в среднем 56%. Не бог весть какой показатель, но всё же не «менее 50%». Хотелось бы знать, откуда ВОЗ взял свою цифру.
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