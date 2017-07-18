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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (75) Порошенко (13430) Маргвелашвили (14)

 Украина, Молдова, Грузия и ЕС начнут работу над вторым этапом "Восточного партнерства", - Порошенко

порошенко

Украина, Грузия и Молдова совместно с европейскими партнерами начинают работу по формированию следующего этапа повестки дня программы Европейского Союза "Восточное партнерство".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси.

"Сейчас мы совместно с партнерами из Грузии, Молдовы и нашими европейскими партнерами будем формировать второй этап повестки дня "Восточного партнерства", - сказал он.

Порошенко также отметил, что украинская и грузинская стороны обсудили координацию совместных действий по сотрудничеству с ЕС.

Напомним, ранее во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.

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Україна, Грузія, Молдова, ЄС, США, Канада, Британія ось і маєм список антипутлєрівської коаліції. Недаремне Петя шоколадний останім часом по світу катається, добре булоб в цьому списку ще Китай і Японію побачити, в до рашки теж є територіальні притензії
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і ще кацапчики памятайте "альтернатіви Мінску нєт!"
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а єто ничего что Додон хуйловская портянка?
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Исполнительная власть принадлежит Кабинету министров. Так что...
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через те напевне Порох і вів перемовини не з Додоном, а з молдовським примєром
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина, Молдова, Грузия и ЕС начнут работу над вторым этапом "Восточного партнерства", - Порошенко
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