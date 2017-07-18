 Украина, Молдова, Грузия и ЕС начнут работу над вторым этапом "Восточного партнерства", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси.
"Сейчас мы совместно с партнерами из Грузии, Молдовы и нашими европейскими партнерами будем формировать второй этап повестки дня "Восточного партнерства", - сказал он.
Порошенко также отметил, что украинская и грузинская стороны обсудили координацию совместных действий по сотрудничеству с ЕС.
Напомним, ранее во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.
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