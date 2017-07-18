 "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбасом и Крымом", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбасом и Крымом", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.
Также глава украинского государства добавил, что целью России было разделить Украину пополам.
Как отметил Цеголко, Президент подчеркнул, что украинцы благодарны тем грузинам, которые в 2014 году приехали в Украину защищать ее суверенитет.
Напомним, ранее СМИ обнародовали предварительный вариант законопроекта по оккупированным территориям Донбасса, который готовит СНБО.
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Мы, украинцы, больше вас прикрывать не собираемся )))))))))))))))
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Или шо не так????
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Недороссию еще Хуйло 1-ый запустил... До сих пор нихрена у микса чурок с мордвой не выходит, кроме брехни и тупости.
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порошенке и его корешу ахметову для пополнения их панамских счетов
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На базе "безальтернативного Минска"? ну так и скажи.
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Всем привет 😊
Зови меня Асель
В активном поиске приличного мужчины
Только МОСКВА
админ успехов в группе тебе)
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