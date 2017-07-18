EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  2463  31
Материалы по теме:
Все про:визит (2229) Грузия (3409) Крым (20150) Порошенко (13430) суверенитет (125) Донбасс (15436) Цеголко (146)

 "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбасом и Крымом", - Порошенко

порошенко

Украина возобновит суверенитет над временно оккупированными РФ территоририями Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбасом и Крымом", - процитировал слова Порошенко его пресс-секретарь.

Также глава украинского государства добавил, что целью России было разделить Украину пополам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Грузия будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, - Цеголко

Как отметил Цеголко, Президент подчеркнул, что украинцы благодарны тем грузинам, которые в 2014 году приехали в Украину защищать ее суверенитет.

Напомним, ранее СМИ обнародовали предварительный вариант законопроекта по оккупированным территориям Донбасса, который готовит СНБО.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Привыкайте филировать чеченцам ))))
Мы, украинцы, больше вас прикрывать не собираемся )))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя - брехун! МВФ отказался сотрудничать - много воруете! ЕС отказался поддерживать - ничего не делаете! США уже готовы отказаться - слишком много свистите!
Или шо не так????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему? Даже Захарченко уже смирился с тем, что Новороссия не получилась. Будет строить новой государство - Малороссию. Готовьтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко за Захерченко не успевает закрывать проекты )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если уж " был похоронен " , тогда надо -- " возобновила " .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесская народная республика есть? Вот и начинай думать своей собственной башкой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что ты козел всех "троляками" называешь? Ты наверно на диване возле компа в вышиванке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверное ему еще не доложили, что вместо проекта "Новороссия" с сегодняшнего дня запущен проект "Малороссия".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так "Новороссия" похоронена пора менять название
 показать весь комментарий
Ответить
 
)))))))))))))
Недороссию еще Хуйло 1-ый запустил... До сих пор нихрена у микса чурок с мордвой не выходит, кроме брехни и тупости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поджёг в Тбилиси фитиль-к вечеру на маскабаде взрывы и треск. Фабрики по производству скотча на рашке работают в три смены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слова Приднестровье, Абхазия... ничего не говорят? Хотя, безусловно, однажды это произойдет, возможно, и с расширением... на Кубань, не зря же ее фактически расширили на Крым)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока Порох катается , уже Малороссия появилаясь , а волыняне Хатынь взяли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно что еще никто голодовку не объявил по администрацией президента... И не начал кричать что президент их не слышит и не выходит)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоро барыга введёт новый побор, абонплата за отопление, скоты заплатят
порошенке и его корешу ахметову для пополнения их панамских счетов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каким образом "возобновим" суверенитет"?
На базе "безальтернативного Минска"? ну так и скажи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нашего гидранта коварный план... мы зальем шыкаладом раисю, всех одиабедитм и им будет не до нас... ну как-то так
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://vk.com/wall-99174950_14760
Всем привет 😊
Зови меня Асель
В активном поиске приличного мужчины
Только МОСКВА
админ успехов в группе тебе)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбасом и Крымом", - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти