 Гройсман выступил за создание Совета премьер-министров Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на торжественном заседании Кабинета министров по случаю 100-летия правительства Украины.
"У меня появилась только что такая мысль, что в это столетие нужно образовать, если на это будет ваше согласие, Совет премьер-министров, на котором можно было бы рассматривать те вопросы, которые являются стратегически важными для развития нашего государства. И такое решение, я думаю, было бы хорошим для обмена опытом, который накоплен за 25 лет становления нашего государства", - отметил он.
Премьер поздравил всех с сегодняшней датой.
В торжественном заседании Кабинета министров принимают участие бывший президент Украины Леонид Кучма, а также бывшие главы правительства, в частности Арсений Яценюк, Анатолий Кинах и Юрий Ехануров.
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А про Юлю у тебя таке завдання?
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давай насыпай...
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Ладно, согласен платить им минимальную, я сегодня добрый ))
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Вас, паразитов, сокращать нада ( желательно физически ), а вы плодитесь и разростаетесь со скоростью раковой опухоли!!!
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У человека всегда появляется: Как добежать до туалета?
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Бо чому в Україні реформи абе не відбуваються, або дуже повільно рухаються!? Та тому, що міністерства ще такого не має)))
Україна - це колгосп (УРСР) ™
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