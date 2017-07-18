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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10398) Гройсман (3178)

 Гройсман выступил за создание Совета премьер-министров Украины

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за создание в Украине Совета премьер-министров, задачей которого стало бы рассмотрение стратегически важных вопросов для развития государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на торжественном заседании Кабинета министров по случаю 100-летия правительства Украины.

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"У меня появилась только что такая мысль, что в это столетие нужно образовать, если на это будет ваше согласие, Совет премьер-министров, на котором можно было бы рассматривать те вопросы, которые являются стратегически важными для развития нашего государства. И такое решение, я думаю, было бы хорошим для обмена опытом, который накоплен за 25 лет становления нашего государства", - отметил он.

Премьер поздравил всех с сегодняшней датой.

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В торжественном заседании Кабинета министров принимают участие бывший президент Украины Леонид Кучма, а также бывшие главы правительства, в частности Арсений Яценюк, Анатолий Кинах и Юрий Ехануров.


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- Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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не в этой компании Витя-бджоляр, руки якого ничого не крали...
А про Юлю у тебя таке завдання?
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Предлагаю создать Совет Советов премьер министров. А фигли?
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Вірус неадекватних заяв Захарченка атакував Гройсмана.
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Гройсман мається дурью, яка у нього з кожним днем прогресує все більш і більш.
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Если БЕЗ зарплаты - я ЗА!
Ладно, согласен платить им минимальную, я сегодня добрый ))
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Ну такого маразма я от него не ожидал. Я знал, что он придурок, но не до такой же степени!
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В нашей стране важнее не принятие НОВЫХ законов, а ВЫПОЛНЕНИЕ уже СУЩЕСТВУЮЩИХ!!!
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досить вже плодити чиновників! краще б зайнявся реальними справами....
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Нашего согласия на такую херню - не получите!
Вас, паразитов, сокращать нада ( желательно физически ), а вы плодитесь и разростаетесь со скоростью раковой опухоли!!!
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У него просто в голове пусто , а предыдущие воровали воровали и не сидят. Хочет совет
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Грося решил собрать всех воров в одном кабинете? Интересно девки пляшут. Туда зайдут украинцы и спросят" где наши заводы? " и НАБУ пригласить .
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"У меня появилась только что такая мысльИсточник: https://censor.net.ua/n448205. Гройсман.

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У человека всегда появляется: Как добежать до туалета?
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Так, так... за рахунок лохів - платників податків, потрібно ще міністерство "РЕФОРМ" створити, а потім через пару місяців реформувати це міністерство і назвати його міністерство "недореформованих реформ"...))))
Бо чому в Україні реформи абе не відбуваються, або дуже повільно рухаються!? Та тому, що міністерства ще такого не має)))
Україна - це колгосп (УРСР) ™
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прямо как в сказке " три порошенки". Вижу как подсвинок наф-наф бурбака пробирается к корыту.
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,,ШАХ РАСПИСАЛСЯ В ПОЛНОМ НЕУМЕНИИ... А МНЕ БЫ ВЗЯТЬ..." И В ПРЕМЬЕРЫ...
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І хто туди увійде злодії, казнокради, рекетири, бандюги, вбивці, соцеопати: гройсман, бакай(яценюк), грігян(тимошенко), лазаренко, масол, фокін, звягільский, кінах, дурдинець, марчук, симоненко, пустовойтенко, кучма,ющенко, єхануров, янукович, арбузов.Оце українські авторитети клейма немає куди поставити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман выступил за создание Совета премьер-министров Украины
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