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 Украина и Грузия будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, - Цеголко

порошенко

Украина и Грузия договорились координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, связанные с российской оккупацией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Украина и Грузия имеют общие вызовы, связанные с оккупацией территорий Россией. И будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности", - сообщил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.


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Поїхав Петро питатися, як з Міхо дати собі ради, а для вух наших оцієї лапші привіз.
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Цеголко - пример того, как журналист становится холуем(или же просто ранее холуй успешно притворялся журналистом)
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То добре. Надеюсь наступление на паРашу будет одновременным? ))
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Нужно создать совет по восстановлению функционала из Грузии Украины, Молдовы, Азербайджана, Японии.
Другой вопос что в Молдове Додон и с ними планами делатся глупо,
да и в Грузии после Саакашвили пришол додон...
И у нас додонов хватает.
Да все проблемы с российскими интервенциями в постсовке это коррупция и додоны.
Нужно расти над собой.
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да да ..создать совет, министерства, комитеты, подкомитеты ...все - вопрос решен. Вы - идиот.
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Координация по- любому нужна. ТОЛЬКО сообща, совместными усилиями можно победить агрессора. Вот гля, как они убийства клепают в России, прям конвейер какой-то. Стильно правда???? Один свидетель с снегоуборочной машины во время убийства Немцова.
Другой глашатай вопросов Путину на прямой линии......Стильно правда?? Одни и те же люди!! От Ваван-тюльпан!!!! https://www.youtube.com/watch?v=NDicWHe1EpE
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Грузия будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, - Цеголко
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