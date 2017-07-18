 Статус УБД уже получили свыше 207 тыс. участников АТО, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник в Киеве.
"Всего с начала АТО свыше 13 тыс. 500 военнослужащих и сотрудников ВСУ получили госнаграды. Знаками отличиями Минобороны награждены 41 тыс. 700 человек", - сообщил он.
Спикер МОУ также проинформировал, что за минувшую неделю в зоне АТО инженерно-саперные подразделения ВСУ очистили от взрывоопасных предметов около 9 га местности, обезвредив 597 взрывоопасных предметов.
"Всего за 3 года на Донбассе военные саперы обезвредили свыше 154 тыс. минно-взрывных устройств, очистив свыше 3 тыс. 90 га территорий", - отметил спикер Минобороны.
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МВФ нах послал за воровство - и правильно сделал.... А тогда где деньги брать???....
Уезжать надо... ничего здесь не будет пока коммунисты и их дети все не вымрут....
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