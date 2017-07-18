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Все про:Минобороны (5211) статус (297) УБД (21)

 Статус УБД уже получили свыше 207 тыс. участников АТО, - Минобороны

гуцуляк

На сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили свыше 207 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге во вторник в Киеве.

"Всего с начала АТО свыше 13 тыс. 500 военнослужащих и сотрудников ВСУ получили госнаграды. Знаками отличиями Минобороны награждены 41 тыс. 700 человек", - сообщил он.

Спикер МОУ также проинформировал, что за минувшую неделю в зоне АТО инженерно-саперные подразделения ВСУ очистили от взрывоопасных предметов около 9 га местности, обезвредив 597 взрывоопасных предметов.

"Всего за 3 года на Донбассе военные саперы обезвредили свыше 154 тыс. минно-взрывных устройств, очистив свыше 3 тыс. 90 га территорий", - отметил спикер Минобороны.

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Думаю,что среди реальных воинов там затесалось много интересных фамилий. Они тоже своего рода УБД(участник барыжных действий).
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все это может и хорошо, но вот ток, хто налоги платить будет при тотальном уничтожении малого и среднего бизнеса??? а???
МВФ нах послал за воровство - и правильно сделал.... А тогда где деньги брать???....
Уезжать надо... ничего здесь не будет пока коммунисты и их дети все не вымрут....
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200.000 признали ветеранами АТОкто они ветераны...вместо сайтов о призывах к войне заведите сайт о ветеранах-содержание- ФИО №части время отбытия в АТО время отбытия в мирные территории территория на которой был №блок поста № соседних блокпостов фотография и комментарии тоже лиц побыбывавших в АТО доступ-по удостоверению участника АТО авторизация через № удостоверения ... и я уверен что из 210.000 отстанутся реальных тысяч 10-12... остальные типа участника АТО Оленьки Бляшко в бронежилете..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус УБД уже получили свыше 207 тыс. участников АТО, - Минобороны
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